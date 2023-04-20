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  •   Ne Olduysa Onun Yüzünden! 2022 Yılında Kripto Para Dünyasını Yerle Bir Etmişti! Bakın Şu Anda Ne Durumda!

Ne Olduysa Onun Yüzünden! 2022 Yılında Kripto Para Dünyasını Yerle Bir Etmişti! Bakın Şu Anda Ne Durumda!

Kripto para dünyasında her şey o kadar yolunda gidiyordu ki herkes yeni zirve bekliyordu. Tam o anda bu adam ortaya çıktı ve her şey yerle bir oldu.
19:45
20 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyası 2021 yılının Kasım ayında zirve yapmıştı. Bu zirvenin ardından kademeli bir düşüş ve stabil hareketlerle varlığını sürdüren kripto para dünyasında inanılmaz bir düşüş yaşanmış ve buna sebep olarak da Terra Luna vakası ve yaratıcısı Do Kwon gösterilmişti. Peki o günden bu güne neler değişti? Do Kwon şu anda ne durumda ve Terra’nın son durumu ne?

Do Kwon Son Durum

Karadağlı savcılar Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon ve finans müdürü Han Chang-joon’u sahte belge düzenlemekle suçladı. Do Kwon ve Han Chang-joon 23 Mart’ta sahte pasaport ve belgelerle Dubai’ye uçmaya çalışırken Karadağlı yetkililer tarafından tutuklandı.

Devlet Savcılığı, Do Kwon ve Han Chang-joon hakkında belgede sahtecilik suçundan iddianame hazırladı. Yerel haber ajansı Vijesti’nin 20 Nisan tarihli haberine göre savcılar ayrıca her iki sanığın da gözaltı süresinin uzatılmasını teklif etti.

Do Kwon ve Han Chang-joon’u temsil eden Karadağlı avukat daha önce mahkemenin gözaltı süresini 30 güne uzatma kararına itiraz etmişti. Ancak mahkeme davanın önemini gerekçe göstererek itirazı reddetti. Gözaltı süresinin daha da uzatılması iade işlemlerinin daha da gecikmesine neden olacaktır. İade süreci ancak Karadağ mahkemesinin pasaport sahteciliğiyle ilgili yargı süreci tamamlandıktan sonra başlayacak.

Karadağ Adalet Bakanı Marko Kovac 29 Mart’ta yaptığı açıklamada iade kararının pasaport sahteciliği davasından sonra ayrı bir mahkeme sürecinde alınacağını belirtti. Ayrıca iade, suçların ciddiyeti, işlenen suçların yeri, taleplerin sırası ve uyruk dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

Bu arada, Güney Koreli savcılar da kurucu ortak Daniel Shin hakkında ikinci kez tutuklama emri çıkarmaya çalıştı. Ancak mahkeme, kaçma ya da delilleri yok etme riski bulunmadığı gerekçesiyle savcıların tutuklama emri talebini reddetti.

Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Fiyatı Son Durum

Terra (LUNA) fiyatı son 24 saatte 1% düştü ve fiyat şu anda $1.31’dan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 1,26 dolar ve 1,34 dolar oldu.

Bu arada, Terra Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte %2’nin üzerinde düşerek 0,000117 dolara geriledi ve 0,00012 dolarlık temel destek seviyesini kırdı. 24 saatin en düşük ve en yüksek değerleri sırasıyla 0,000114 dolar ve 0,000120 dolar oldu.

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