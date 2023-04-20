Son zamanların yıldızıydı. Ancak işler onun için karışıyor. Fiyat 4 dolara kadar düşebilir.

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Bitcoin fiyatındaki devam eden dalgalanma altcoinleri de önemli ölçüde etkiledi. Piyasalar ciddi kan kaybetti. Yükseliş kurulumu oluşturan çok sayıda altcoin haftalar süren çabanın ardından tüm kazanımlarını bir anda sildi. Fakat bu altcoin başka, onun önünde iki seçenek var ve güncel veriler volatilitenin artacağını söylüyor.

Injective (INJ)

Injective (INJ) fiyatı Mart ayının başından bu yana hızla yükseliyor ve bugün 10,4 dolarlık direnci hedeflese de yeniden 8 dolar bölgesine döndü. Bu dirençten çıkıp çıkmaması ya da reddedilip reddedilmemesi gelecekteki trendin yönünü çok iyi belirleyebilir. Birkaç temel gösterge, Injective’in fiyatının olası yönü hakkında bazı bilgiler sağlayabilir. INJ fiyatı yılın başından bu yana artış gösterdi. Fiyat Ocak ayında uzun vadeli bir direnç çizgisinden çıktı ve Mart ayında bunu destek olarak doğrulayarak uzun bir alt fitil oluşturdu.

Bu tarz mumlar satıcıların fiyatı aşağı çekemediğini gösterdiğinden yükseliş işaretleri olarak kabul edilir. Aksine, alıcılar devreye girdi ve fiyatın hafta başına göre daha yüksek kapanmasına neden oldu. Fiyat o zamandan beri arttı ve yatay bir direnç alanı ve 0,382 Fib geri çekilme direnci tarafından oluşturulan 10,40 dolar direncine yaklaştıktan sonra yeniden 8 dolara geriledi. Şimdilik dirençten ret yiyen fiyatın 4,2 dolar desteğine kadar geri çekilme potansiyeli bulunuyor.

INJ Coin Yorum

Günlük grafikte INJ Coin yılın başından bu yana yükselen bir paralel kanal içinde işlem görüyor ve halen bu kanalda. Bu tür yapılarda, formasyonun destek ve direnç çizgileri genellikle birçok kez doğrulanır. INJ söz konusu olduğunda, kanalın direnç çizgisi daha önce belirtilen 10,40 dolarlık direnç alanıyla çakışıyor. Bu nedenle, fiyatın bundan çıkıp çıkmayacağı ya da reddedilip reddedilmeyeceği gelecekteki eğilimin belirlenmesinde çok önemli olacaktır. Şimdilik reddedilen fiyatın kanalın tabanından aşağı kırılmaması gerekiyor.

INJ Coin eğer 8 dolar seviyesini tutabilirse tekrar 10,4 dolar direncini hedefleyebilir. Ancak 6 dolar altında kapanışlar 4,2 dolar desteğine kadar devam eden bir düşüşü tetikleyecektir. Sonuç olarak, INJ fiyatının kanaldan ve 10,40 dolar direnç alanından çıkıp çıkmayacağı veya kanalın orta çizgisinin altına düşüp düşmeyeceği muhtemelen gelecekteki INJ fiyat tahminini belirleyecektir. İlk durumda, 24 ve ikinci senaryoda 4 dolar ana hedeflerdir.