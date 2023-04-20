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  •   Bitcoin Fiyatı Can Sıkıyor! Yatırımcı Daha Büyük Düşüş Beklemeli Mi? İşte Grafiklerle Bitcoin!

Bitcoin Fiyatı Can Sıkıyor! Yatırımcı Daha Büyük Düşüş Beklemeli Mi? İşte Grafiklerle Bitcoin!

Konu Bitcoin olduğunda yatırımcıların çoğu yükselişi dört gözle bekliyor. Peki bu Bitcoin düşüşüne devam edecek mi? Grafikler ne söylüyor?
20:35
20 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

En son Bitcoin fiyat analizi, son 24 saattir devam eden bir düşüş eğilimi gösteriyor. BTC/USD fiyatı daha düşük bir seviyeye indi ve 28.741 dolar seviyesinden sıçradı, ancak satış baskısı arttıkça ve yükseliş eğilimi için herhangi bir girişime karşı geri itildikçe boğalar güç kazanamadı. BTC/USD fiyatı 29.000 doların altında kaldığı için düşüş baskısının yakın vadede devam etmesi muhtemel olabilir.

Kripto para, yakın vadede daha fazla kayıp anlamına gelebilecek 30.000 dolar seviyesini tutamadı. Buna ek olarak, BTC için destek 28.479 dolar olarak belirlenmişti ve bunun kırılması daha fazla düşüşe yol açabilir. Yukarı yönde, BTC/USD için acil direnç 29.378 dolar ve daha da yükselerek 30.000 dolar seviyesinde olabilir.

24 Saatlik Bitcoin fiyat Analizi

Bitcoin fiyat analizi için 24 saatlik grafik, uzun bir Boğa eğilimi döneminin ardından son 2 günde düşüş baskısının arttığını gösteriyor. Satın alma baskısı bir önceki hafta güçlüydü ve geri çekilmeden önce 31.000 dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Şu anda, BTC son 24 saatte yüzde 2,32’lik bir kayıp ve haftalık bazda yüzde 5,3’lük bir düşüş yaşadı.

Hareketli ortalama (MA), 29.965 dolarlık fiyat değerinden daha yüksek olup piyasada düşüş görünümünün devam ettiğini göstermekte. RSI 50,73 seviyesinde ve kripto para için nötr bir duyarlılık sergiliyor. MACD de düşüş eğilimi gösterdi ve bu da mevcut düşüş eğiliminin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Sinyal çizgisi MACD çizgisinden daha yüksek, bu da düşüş momentumunun önümüzdeki seanslarda artabileceğini gösteriyor olabilir.

Bitcoin Genel Fiyat Analizi

4 saatlik Bitcoin fiyat analizi düşüş eğilimini takip ediyor ve fiyat düşmeye devam ediyor. Fiyat seviyeleri, son 24 saattir düşüş eğiliminde olduktan sonra düşüyor. Şu anda, fiyat 28.741 dolar seviyesine yerleşmiş durumda ve bugün herhangi bir yükseliş faaliyeti gözlemlenmediği için buradan daha da düşmesi beklenilebilir.

Hareketli ortalama, sürekli fiyat devalüasyonu nedeniyle 29.191 dolar ile hala oldukça düşük. 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalamanın her ikisi de fiyat seviyesinin üzerinde ve bu da düşüş eğiliminin devam edebileceğini gösteriyor. 4 saatlik grafiğin RSI değeri 32,92’de ve bu da aşırı satım durumuna işaret ediyor olabilir ve daha fazla aşağı yönlü baskı anlamına gelebilir. MACD de aşağı yönlü bir geçiş yaptı ve bu da önümüzdeki saatlerde daha fazla düşüş hareketi beklendiğini doğruluyor. Histogram da kırmızı bölgede görünüyor ve düşüş eğilimine işaret etmekte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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