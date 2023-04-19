Bitcoin'de yaşanan düşüş tüm piyasayı ateşe attı. Yatırımcıların 241 milyon doları bir anda buharlaşarak piyasadan silindi ve korku yarattı.

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Bitcoin Çarşamba günü aniden yön değiştirdi ve BTC fiyatı birkaç saat içinde 29.014 dolara kadar geriledi. Kripto fiyatlarında devam eden yükseliş trendine inanan vadeli işlem trader’ları, tasfiyelerde 241 milyon doların üzerinde zarar etti.

Bitcoin Likidasyonunda Son Durum

Bitcoin 19 Nisan’da yaklaşık %3,6 düşüşle 29.000 doların biraz üzerine gerileyerek 10 Nisan’dan bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. CoinGecko’ya göre, benzer şekilde, tüm kriptoların toplam piyasa değeri son 24 saat içinde yaklaşık %3,4 oranında düşerek 1,28 trilyon dolara geriledi. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum da 2.000 dolarlık önemli destek seviyesini kaybetti ve şu anda son 24 saatte %6,2 düşüşle 1.984,62 dolardan işlem görüyor.

Kripto analisti Michaël van de Poppe şunu söyledi:

Bitcoin 29.700-29.800 dolarda tutunamadığı ve bir dizi likidasyonla aşağıya doğru çekildiği için piyasalarda derin bir düzeltme yaşanıyor.

Coinglass’ın verilerine göre, ani fiyat gerilemesi kripto para piyasasında toplam 241,37 milyon dolarlık likidasyona neden oldu. Son 24 saat içinde tasfiye edilen alım satım pozisyonlarının çoğunluğu, daha yüksek fiyatlara bahis yapan uzun pozisyonlardı. Ethereum (ETH) yatırımcıları 59,03 milyon dolar ile en fazla kayba uğrarken, Bitcoin (BTC) likidasyonları 47,51 milyon doları aştı.

CoinGlass’a göre, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’deki trader’lar 5,75 milyon dolar kayıp yaşarken, bunu OKX’te 3,11 milyon dolar ve Bybit’te 2,30 milyon dolar kayıp izledi. Binance ayrıca borsada kapatılan 3,02 milyon dolarlık tek bir Bitcoin pozisyonuyla en yüksek tasfiye değerini gördü.

Ani Bitcoin Fiyat Düşüşünü Ne Tetikledi?

Erimeyi açıklayacak doğrudan bir katalizör olmamasına rağmen, Bitcoin fiyatlarındaki düşüş, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonu hedef oranların altına çekmek için faiz oranlarını daha da yükseltmeyi düşündüklerini söylemesinin ardından küresel hisse senedi piyasalarının düşmesiyle gerçekleşti. ABD Merkez Bankası da kısa süre önce, Mayıs ayında yapılacak olan politika faiz toplantısında bir başka faiz artışına işaret etti.

Bugün Bitcoin fiyatındaki keskin düşüşün ardından, trader’lar piyasanın kısa vadeli eğilimi konusunda daha temkinli hale geldi. Ancak trader Crypto Kaleo gibi diğerleri, takipçilerine düşüşlerin hediye olduğunu hatırlatırken düzeltmeyi güzel olarak nitelendirdi.