Dev kripto para borası Binance'in altcoin'inin fiyat grafiği yatırımcısının endişelendiriyor. İşte o altcoin ve fiyatı için tekniğin söyledikleri.

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Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in altcoin’i Binance Coin (BNB), günlük fiyat grafiğindeki iki grafik formasyonuna yanıt vererek işlem görmeye devam ediyor. Altcoin’in fiyatının genel yatay trend çizgisi için simetrik üçgen (mavi ile işaretlenmiş) formasyonunu takip ederken, bu üçgen formasyonu içinde devam eden toparlanma sürecinde yükselen kama formasyonuna (sarı ile işaretlenmiş) sadık şekilde hareket ettiği görülüyor. İşte söz konusu formasyonların kısa vadede Binance Coin fiyatını nasıl etkileyebileceği.

Binance Coin Fiyat Analizi

BNB fiyatı, 16 Nisan’da yukarıda bahsedilen iki trend çizgisinin birleşme noktasından aşağı döndü. Piyasa genelindeki artan satış baskısıyla birlikte altcoin’in fiyatı son üç günde yüzde 7 düştü ve şu anda 325,41 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in fiyatı gelen sürekli satış baskısıyla kama formasyonunu destek trend çizgisine ulaşacağı noktada yüzde 8’i bulan bir düşüşle karşı karşıya kalabilir.

Kama formasyonun destek trend çizgisinin kırılmasından önce simetrik üçgen formasyonu içinde hareket eden fiyat eğiliminin bozulmadan kalması ve alıcıların simetrik üçgen formasyonunu direnç trend çizgisini kırıp geçmeleri beklenebilir. Üçgenin direnç trend çizgisinden olacak potansiyel bir yükseliş kırılımı, yaklaşan bir boğa rallisinin öncü işareti olacak.

En olumsuz senaryoda ise kama formasyonunun destek trend çizgisinin kırılmasıyla simetrik üçgen formasyonunun destek trend çizgisine doğru daha fazla düşüşün yaşanması söz konusu olabilir. Böylece, kama formasyonunun bozulması uzun süredir devam eden yatay trendin uzamasına neden olacak.

BNB için Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Haftalık fiyat grafiğinin 200 EMA’sı Binance Coin fiyatı için genel yükseliş trendini sürdürüyor. Yatay fiyat hareketine rağmen Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) yeni yükselen tepeler yapması simetrik üçgen formasyonun kırılma ihtimalini artırabilecek temel satın alım baskısının arttığını gösteriyor.