Shiba Coin yatırımcıları için sırada ne var? Güncel veriler yatırımcılara ne anlatıyor?

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En büyük ikinci meme token kripto para piyasalarındaki genel dalgalanmanın ortasında yeniden düştü. Halbuki dün fiyat tekrar yükseliş yörüngesine girmişti. Birçok altcoin BTC fiyatındaki dalgalanma devam ederken dün yükseliş kurulumları oluştururken bugün tam tersi bir sonuçla karşılaştık. Bu da kripto paraların sürprizlerle dolu olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmemizi sağlıyor.

Shiba Inu (SHIB) Yorum

Shib Inu (SHIB) yakında ani bir düşüş yaşayabilir. On-chain veriler SHIB sahiplerinin önümüzdeki günlerde daha fazla satış için hazırlandıklarını söylüyor. Yatırımcıların kısa vadeli kâr veya zararını değerlendiren SHIB için 30 MVRV oranı şu anda potansiyel bir satış bölgesine yaklaşıyor. Çoğu SHIB yatırımcısının %6,87 kârda olduğunu düşünürsek MVRV oranı yüksek riskli bölgeye oldukça yakın görünüyor.

Geriye dönüp 15 Şubat’a bakıldığında, %7 kâr bölgesi daha önce SHIB için yerel bir tepe oluşumuyla sonuçlanmıştı. Bu formasyon tekrarlanırsa, SHIB yatırımcıları bir miktar düşüş görecek. Benzer şekilde, Shiba Inu ağındaki yeni kullanıcı edinimi oranı da yavaşlıyor ve düşüş endişelerini destekliyor. Santiment tarafından sağlanan verilere göre, Mart ayının başından bu yana Shiba Inu ağda %41’lik bir düşüş yaşandı. 1 Mart’ta kaydedilen 2.473 adresten, yeni cüzdan sayısı 19 Nisan itibariyle 1.473’e geriledi.

Shiba Coin Yükselecek Mi?

Yavaşlayan Ağ Büyümesi genellikle Shiba Inu ekosisteminin diğer meme coinlere pazar payı kaybediyor olabileceği anlamına gelir. Ve bu eğilim devam ederse SHIB, fiyatı 0,000009 dolarlık güçlü destek bölgesine kadar gerileyebilir. IntoTheBlock’un Break-Even fiyat dağılımı, SHIB’in mevcut desteğini muhtemelen 0,000011 dolarda kaybedeceğine işaret ediyor. Düşüş senaryosu gerçekleşirse bu destek seviyesinin altında 0,000009 dolar bölgesinde 38 bin yatırımcı 77 trilyon SHIB varlığıyla fiyatı tutabilir.

Düşüş ihtimalinin geçersiz kılınması için 0,000012 dolarlık direnç bölgesinin üstünde kapanışlar görmeliyiz. Sonraki hedef ise 0,000017 dolar olacaktır. Şimdilik Bitcoin fiyatındaki olumsuzluk sebebiyle bu ihtimal zayıf görünüyor.