Bitcoin ve kripto paralar son gelen verilerle birlikte düşüyor ve düşüşün tek bir sebebi yok. Peki ama neden?

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Kral kripto para birimi dün 30.000 doları kaybettikten sonra birkaç dakika içinde beklendiği üzre 29.000 doların altına sarktı. Birçok uzman 29.500 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle fiyatın 28.500 desteğine sarkabileceğini söylemişti.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Son 24 saatte gelen yoğun satışlar Bitcoin fiyatının düşmesine neden oldu. Stablecoin mevzuatı ABD’de de yeniden hazırlanacak ve binlerce BTC’lik satışlar yakında yeni bir olumsuz haber alabileceğimizi gösteriyor. Diğer taraftan bu hafta gelen kazanç raporları Fed’in elini güçlendirdi. Eğer ABD’li şirketler bilançolarıyla güçlü kalmaya devam ediyorsa Fed’in sıkılaşma için daha fazla alanı var demektir. Bu da Mayıs ve Haziran ayında yüksek enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artışına kapı aralıyor.

Enflasyon halen yüksek ve Fed üyelerinin bir kısmı tavanın %5,75 seviyesinde olmasını istiyor. Bu durum en az iki toplantıda daha faiz artışı yapabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki toplantı 3 Mayıs tarihinde yapılacak ve son 1 aydır gelen veriler enflasyondaki düşüşü doğruluyordu. Nisan ayında yüksek kalan petrol fiyatı ve barınma enflasyonundaki düşüşün başlamama ihtimali önümüzdeki ay açıklanacak yeni enflasyon rakamıyla ilgili yatırımcıları endişelendiriyor. Öte yandan yukarıda da belirttiğimiz gibi hacimli satışlar yakında daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalabileceğimizin sinyalini veriyor.

Bitcoin (BTC) Yorum

Bitcoin 18 Nisan’da keskin bir şekilde toparlandı ancak 19 Nisan’da tüm kazançlarını geri verdi. Son satış dalgası Birleşik Krallık’taki yüksek enflasyon rakamları ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki düzenleyici belirsizlik tarafından tetiklenmiş olabilir. Çoğu büyük altcoin de düşüşe geçtiği için kar rezervasyonu Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Bitcoin, 20 günlük üstel hareketli ortalamada yoğun bir mücadele veriyor ve fiyat birkaç dakikadır 29.092 dolar ile 28.813 dolar arasında dalgalanıyor.

Fiyat 20 günlük EMA’dan geri dönerse, duyarlılığın olumlu kaldığını ve traderların son geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak gördüğünü anlayacağız. Yaklaşık 2 saat sonra günlük kapanış yapılacak ve daha büyük volatilite için muhtemelen dakikalar kaldı. Eğer 29.092 dolar altında günlük kapanış görürsek sabah uyandığımızda 28.500, 27.800 ve 26.500 dolar hedeflerine koşan bir fiyat görebiliriz.