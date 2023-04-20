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4 günde 4500 Kat Kazanç! Sıradaki Bu Altcoin Olabilir!

Bu altcoinden devasa kazanç elde etti ve sırada başka bir yapay zeka altcoini olabilir.
00:50
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para balinalarının izini takip eden yatırımcılar enteresan kazanç fırsatlarına şahit oluyor. Bunlardan sonuncusu 4 gün önceydi. Az bilinen bir altcoinin popüler olacağını düşünen yatırımcı erkenden birikim yapmıştı ve son yükseliş ona devasa bir kazanç getirdi. Peki hangi altcoin böylesine devasa kazanç getirdi?

Akıllı Para ve Kripto

Lookonchain, yazının yazıldığı sırada henüz pozisyonunu kapatmamış olan yatırımcının, ünlü “Kurbağa Pepe” memlerinden esinlenen bir coin olan PEPE‘de uzun süre bekleyerek ana parasını 4500’e katladığını keşfetti. DexTools’a göre PEPE, piyasaya çıkış fiyatından %640.000’den fazla artış gösterdi ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %10 düşüşle 0,000000328 dolardan alıcı buluyor. Lookonchain son yaptığı değerlendirmede şunları yazdı;

“SmartMoney, son zamanlarda gördüğüm en şanslı adam. 4 gün önce 5,9T PEPE (şu anda 1,14 milyon dolar) satın almak için 0,125 ETH (251 dolar) harcadı. Eğer mevcut fiyattan (0,0000001933 dolar) satış yaparsa 4.500 kattan fazla kazanç elde edecek. Bu da yaklaşık 1,14 milyon dolara tekabül ediyor.”

PEPE Coin

PEPE, piyasa değerine göre ilk 250 kripto varlığı arasına girmeyi başardı ve şu anda ilk 250 içinde son 24 saatte en iyi performans gösteren coin konumunda. Lookonchain, bir grup Ethereum adresinin meme coin patlamalarını yakalamak için üstün gayret gösterdiğini yazdı. Peki yükselecek altcoinleri önceden sezen adresler PEPE dışında hangi altcoine ilgi gösteriyor? Lookonchain bunu tespit etti ve sıradaki altcoinin AIDOGE olabileceğini yazdı.

Shiba Coin ve birçok popüler meme token erkende dönemde yatırım yapan kripto yatırımcılarına ciddi kazançlar getirdi. Örneğin 2021 Nisan ayında SHIB alsaydınız ATH seviyesine ulaştığında 1000 kattan fazla kazanç elde ederdiniz. Her dönemde yatırımcılarına böylesine büyük kazançlar getiren altcoinler oldu. Yine de ödülle doğru orantılı olarak risk de bu altcoinlerde fazladır. Yatırımcıların kazanç elde edenlerden daha fazlası tüm yatırımlarını bu tarz riskli varlıklarda kaybetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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