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Bitcoin fiyatı dün 30.000 doların altına tekrar düştü ve Williams tarafından yapılan açıklamalarla 28.500 dolara indi. Burası önemli bir destek noktasıydı. Kripto para yatırımcıları güneş doğana kadar daha fazla volatilite görebilir. Özellikle fiyat bu seviyedeyken altcoinlerde ciddi dalgalanmalar yaşayabilir. Peki neler olacak?

Bitcoin (BTC) Günlük Kapanış

Yaklaşık 1 dakika önce Bitcoin günlük kapanışı yaptı ve 28.792 dolardan alıcı buluyor. Fiyat için bugün iki senaryo konuşuluyordu. Ya günlük kapanışla birlikte tekrar 29.100 doları aşar ve üçüncü kez 30.000 doları ardında bırakır. Ya da 26.500 dolar seviyesindeki desteğe kadar geriler. Saat 2 sularında 28.500 dolar desteğini test eden fiyat altcoin yatırımcılarını endişelendirdi. Peki günlük kapanışın ardından kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

En kötü senaryoda fiyatın 28.800 dolar desteğinin üstünde kapanması gerekiyordu. Ancak 28.792,5 dolardan kapanış yapıldı ve bu hızlı bir toparlanma görmezsek altcoinler için iyi bir sonuç doğurmayacak. Bitcoin fiyatı dün 30.380 dolardan açılış yapıp en düşük 28.520 dolara kadar düştü. Saat 04:00 itibariyle açılacak Asya piyasaları fiyatın hızla düşmesine/yükselmesine yardımcı olabilir.

Kripto Paralar Son Durum

DXY tarafında devasa bir yükseliş görmüyoruz ancak güçlü kazanç raporları ABD dolarını destekliyor. Peki dolar hızla yükselmeden (dolar endeksi, DXY) Bitcoin ve altcoinler düşüyorsa bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Birkaç gündür gelen yüksek CDD verileri aslında bu düşüşün öncü sinyallerini veriyordu. Bazı büyük yatırımcılar mevcut fiyatı cazip gördüğü için muhtemelen satış yapma niyetiyle varlıklarını hareket ettirdi. Dün 11:00’da gelen yüklü satışlar hızlı düşüşe neden oldu. Tek seferde binlerce BTC ve ETH satan cüzdanlar artık kar satışına başlamış gibi görünüyor. Yılın tepe noktasında BTC %90 kazanç elde etti ve bu birçok kısa vadeli trader için güzel bir kar oranı.

Altcoinler ilerleyen saatlerde BTC cephesindeki negatiflik devam ederse satışlar yaşamaya devam edebilir. En büyük 100 kripto para arasında zararda başı çeken altcoinler şunlar;

MINA -12%

ROSE -11%

CFX -11%

FXS -12%

AGIX -11,6%

DYDX -11,3%

STX -11,5%

FTM -11,1%

LTC -11,2%

BTT ise en büyük 100 kripto para arasında %10 kazanç elde eden tek kripto para oldu. Bunlar son 24 saatin verileridir ve BTT dahil tamamı son 1 saatte kırmızıya boyandı.