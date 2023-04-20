Kripto para yatırımcıları bu gece de uykusuz kalacak. Volatilite artıyor ve bu sefer fiyat olması gereken yöne gitmiyor.

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Birkaç dakikadır Fed üyesi Williams güncel duruma dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bitcoin günlük kapanışına dakikalar kaldı ve bu açıklamalar son derece önemli. Kral kripto para birimi gelen açıklamaların ardından düşüşe geçti. Aşırı iyimserli yeniden ters tepiyor olabilir mi?

Fed Açıklamaları

Fed üyelerinin piyasalara dair yaptığı açıklamalar son derece önemli. Özellikle bu hafta devasa ABD’li şirketler kazanç raporlarını açıklarken üyelerin açıklamaları yakından izlenmeli. Enflasyon ve faizlere dair yapılan yorumlar Bitcoin fiyatında şimdilik düşüşe neden oldu. Williams şunları söyledi;

“Fed‘in hamlelerinin enflasyonu düşürmesi zaman alacak. Fed, enflasyonu düşürmek için para politikası araçlarını kullanacak. İşgücü talebinde yavaşlama işaretleri var. Enflasyon çok yüksek, Fed fiyat istikrarını geri getirecek. Bankacılık sektörü istikrara kavuştu. ABD iş piyasası halen son derece sıkı. Kredi sıkılaşmasının ekonomik etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Enflasyonun bu yıl sonuna kadar %3,25’e düşmesini bekliyorum. %2 enflasyon hedefine ulaşmamız en az 2 yıl alacak. İşsizlik oranının önümüzdeki yıl kademeli olarak %4-4,5’e yükselmesini bekliyorum. Halen güçlü olan iş piyasasında soğuma işaretleri görüyorum. Enflasyon yavaşlıyor ancak talep arzın üzerinde seyretmeye devam ediyor.”

Enflasyon hedefine bakarsak yıl boyunca Williams daha fazla düşüş bekliyor ancak hedefe ulaşılamadığı sürece Fed’in geri adım atmayacağını da biliyoruz. Eğer enflasyon hedefine ulaşılması 2 yıl sürecekse yüksek faizlerin bu süre zarfında yerinde kalması gerekecek. Kabaca %5,75 tavanında faiz artışları durdurulsa bile indirimler için 2024 ilk çeyreği kesin olarak beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Üstelik faiz indirimleri başlasa da enflasyonun üstünde bir oran korunacağı için 2 yıllık süreçte %3 ve üstünde faize alışmamız gerekecek.

“Ekonomi istikrarlı biçimde büyüyor ancak büyüme yavaşlamalı. Para politikası son dönemdeki bankacılık sorunlarının kaynağı değil. Fed, FedNow ile ödeme hızının finansal istikrarı nasıl etkilediğini izleyecek. Fed politikası veri odaklı olacak. Veriler politikanın yeterince sıkı olup olmadığını gösterecek.”

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bunun birkaç nedeni var. Dakikalar önce günlük kapanışa yaklaştıkça fiyatın düşebileceğinden bahsetmiştik. Williams tarafından yapılan açıklamalarda da kripto paraların aleyhineydi. Hacim satışlarla dün başlayan düşüş Fed’in beklendiği gibi erken gevşemeyeceği dair gelen net sinyallerin ortasında ivme kazanıyor. Fed 2 yıl daha faizleri enflasyonun üstünde tutacağının sinyallerini veriyor. Güçlü kazanç raporları ABD’li şirketlerin alarm vermediğini gösteriyor. Veri odaklı faiz kararlarının devam edeceği söylenirken enflasyon için dillendirilen %3,25 seviyesi endişeleri artırıyor.

Fed faizleri artırmaya bir süre daha devam edecek ve indirimlere bu yıl başlamayacak. Bunu daha önce de açıkladılar fakat iyi gelen enflasyon verileri yatırımcıların aşırı iyimserliğe kapılmasına neden oldu. Saat 03:00 sonrasında günlük kapanışın ardından altcoinlerde daha sert hareketler görebiliriz. Bitcoin’in 27.500 bölgesini test etmemesi için önümüzdeki birkaç saat içinde 29.100 dolar eşiğini tekrar aşması gerekiyor.