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Dün Bu Saatlerde Aynısı Olmuştu! Kripto Yatırımcısı Tetikte Olmalı!

Piyasa bugün de kolay para kazandıracak mı? Vadeli işlemlerde beklenti bu yönde ve önümüzdeki birkaç saat kritik görünüyor.
03:39
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Örüntüler genellikle daha uzun vadeli hedefler için takip edilir. Mesela Bitcoin’in 4 yıllık döngüleri bu konuda başarılıdır. Peki kısa vadede benzer şekilde tekrar eden hareketler yatırımcılara fikir veremez mi? Teknik analiz, PA aslında bu konuya odaklanıyor. Fakat bugün konu çok daha farklı. Dikkat çeken bir detay önümüzdeki saatlere ışık tutuyor olabilir.

Bitcoin (BTC) Yükselecek Mi?

Eğer sabah 04:00’teki yatırımcı davranışı benzer bir sonuç doğurursa önce düşük ardından toparlanabilir. Veya tam tersini de görebiliriz. Fakat volatilitenin artması kesin gibi görünüyor. Vadeli işlemlerde Bitcoin long oranı %42,28 seviyesine düşmüştü. Sabah 04:00 sularında dün artan açığa satışlar aslında 10-11 arasında yaşanan düşüşün bir sinyali gibiydi. Traderlar düşüşün başlayacağı beklentisiyle açığa satış pozisyonlarını büyüttü.

Sonrasında Bitcoin fiyatının saat 10-11 aralığında hızla eridiğini gördük. Dün sabah artan açığa satışlar 6 saat sonra fiyatı 30.000 dolardan 29.000 dolara kadar itti. Milyonlarca dolarlık long yönlü pozisyon tasfiye edildi ve %57,72’lik kesim kazandı.

Bitcoin Ne Olur?

Yazı hazırlandığı sırada short yönlü pozisyonların oranı yeniden %57 seviyesine yaklaştı. Eğer burada benzer bir hareket görürsek fiyatın önümüzdeki birkaç saat içinde 28.000 dolara hatta 27.500 dolara iğne attığını görebiliriz. Diğer taraftan iki gün üst üste açığa satış yapanlara kolay para kazandırmak istemeyen MM tam tersi bir senaryo da çalıştırabilir. Fakat vadeli işlemlerdeki short yoğunluğu yakında volatilitenin artacağını söylüyor. Ne olacağını zaman gösterecek olsa da volatilitenin artacağı kesin gibi.

Özellikle altcoin yatırımcılarının ilerleyen saatlerde 29.100 dolar üstünde kapanışları takip etmesi gerekecek. Eğer Bitcoin boğaları bu seviyeyi geri kazanırsa fiyatın 30.000 dolar üstüne tekrar sıçraması ve piyasanın altcoinlerde %10’u aşan kazanç fırsatı sunması muhtemel. Tersi senaryoda ise 26.500 dolar desteğinin hafta sonuna kadar test edildiğini görebiliriz. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 28.891 dolardan alıcı buluyor.

Makro cephede son 24 saatte dikkat çeken birkaç detay var;

  • Eylül ayında Fed’in faiz indireceğine dair piyasa beklentisi ötelendi. Artık Kasım ayında indirim bekleniyor.
  • Mayıs ayındaki 25bp faiz artışı %80+ oranla kesinleşti.
  • Fed üyelerinin son yorumları Haziran ayında da faiz artışı yapılabileceğini gösteriyor.
  • ABD şirketlerinin son kazanç raporları Fed’in elini güçlendirir cinstendi.

Hacimli satışlarla tetikleyen son düşüşün kripto para piyasalarını nereye götürdüğünü hep beraber göreceğiz. 4 aydır devam eden yükseliş dönemi bitiyor mu?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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