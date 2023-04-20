İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance, etkinlik dönemi 12 Nisan 2023 18:00:00 – 30 Nisan 2023 18:00:00 (UTC) olan yeni bir yarışmayı kullanıcıları ile buluşturuyor. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar 125.000 USDT’ye varan ödül havuzundan pay alabiliyor. Bunun için belirtilen görevlerin tamamlanması ve dinamik ödül havuzunun üst seviyelerinin açılması gerekiyo. Böylece katılımcıların hep birlikte çeşitli ödüller kazanma şansı elde edebileceği ifade ediliyor.
Katılımcıların ödüle hak kazanmak için “Hemen Kayıt Ol” butonuna tıklaması gerekiyor. Aksi takdirde yapılan açıklamalara göre herhangi bir ödül kazanım hakkı olmayacak.
Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre etkinliğe 5 farklı kategoride katılarak ödül havuzunun bir sonraki seviyeye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz ve daha büyük ödüller kazanma şansını yakalayabilirsiniz.
Platformun yaptığı açıklamalara göre çeşitli “Katılım Mekanizmaları” üzerinden değerlendirilen ve görevleri tamamlayan kullanıcılar, Dinamik Ödül Havuzunun ulaştığı seviyeye bağlı olarak ilgili Katılım Mekanizmasında sunulan ödüllere hak kazanacak. Etkinlik katılım mekanizmalarının ise şu şekilde olacağı ifade ediliyor:
Bunlara ek olarak bu etkinliğin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Binance kullanıcılarına özel olduğunu hatırlatmakta da fayda var.