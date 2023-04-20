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Binance’den Türk Kullanıcılara Özel Büyük Yarışma: 2 BTC!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance, Türk kullanıcılara özel bir etkinlik düzenliyor.
09:12
20 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance, etkinlik dönemi 12 Nisan 2023 18:00:00 – 30 Nisan 2023 18:00:00 (UTC) olan yeni bir yarışmayı kullanıcıları ile buluşturuyor. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Etkinlik Detayları 

Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar 125.000 USDT’ye varan ödül havuzundan pay alabiliyor. Bunun için belirtilen görevlerin tamamlanması ve dinamik ödül havuzunun üst seviyelerinin açılması gerekiyo. Böylece katılımcıların hep birlikte çeşitli ödüller kazanma şansı elde edebileceği ifade ediliyor.  

Katılımcıların ödüle hak kazanmak için “Hemen Kayıt Ol” butonuna tıklaması gerekiyor. Aksi takdirde yapılan açıklamalara göre herhangi bir ödül kazanım hakkı olmayacak.  

Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre etkinliğe 5 farklı kategoride katılarak ödül havuzunun bir sonraki seviyeye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz ve daha büyük ödüller kazanma şansını yakalayabilirsiniz. 

Etkinliğe Nasıl Katılabilirsiniz? 

Platformun yaptığı açıklamalara göre çeşitli “Katılım Mekanizmaları” üzerinden değerlendirilen ve görevleri tamamlayan kullanıcılar, Dinamik Ödül Havuzunun ulaştığı seviyeye bağlı olarak ilgili Katılım Mekanizmasında sunulan ödüllere hak kazanacak. Etkinlik katılım mekanizmalarının ise şu şekilde olacağı ifade ediliyor: 

  • Şanslılar: Promosyon dönemi boyunca, mevcut hacim aralığındaki son işlemi yapan kullanıcı 1 BTC’ye kadar ödül kazanacak. Bu kategoride ödüle hak kazanabilmek için yaptığınız işlem en az 50 USDT’ye eşdeğer olmalı. 
  • Şampiyonlar: Promosyon dönemi boyunca alım satım yaparak en yüksek hacmi elde eden ilk 20 kullanıcı arasında yer alan katılımcılar 1  BTC’ye varan ödül kazanma şansını   elde ediyor. Kullanıcılar, bu kategoride promosyon dönemi boyunca elde ettikleri hacme göre sıralanacak. 
  • Maksimum Alım Satım: Kampanya dönemi boyunca olabildiğince çok sayıda 100 USDT’ye eşdeğer miktarda işlem gerçekleştiren kullanıcı, ulaşılan Dinamik Ödül Havuzu hacmine bağlı olarak ödül kazanacak. 
  • Garanti Ödül: Kampanya dönemi boyunca 2.000 USDT üzeri alım satım hacmi elde eden tüm kullanıcılar, erişilen Dinamik Ödül Havuzu Hacmine bağlı olarak artan ödül havuzunu eşit şekilde paylaşma şansı elde edecek. 
  • Arkadaşlarınızı davet edin: Etkinlik dönemi boyunca arkadaşlarını davet eden tüm kullanıcılar, 39.000 USDT değerindeki ödül havuzunu paylaşma fırsatı kazanacak. Siz de bu link ile kayıt olarak 10 USDT kazanabilirsiniz. 

Bunlara ek olarak bu etkinliğin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Binance kullanıcılarına özel olduğunu hatırlatmakta da fayda var. 

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