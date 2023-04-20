Dünyanın en büyük kripto opsiyon borsası olan Deribit, sıfır komisyonlu spot borsasını 24 Nisan'da açacağını duyurdu.

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Dünyanın en büyük kripto opsiyon borsası olan Deribit, spot ticaret sektörüne giriş yapıyor. Borsadan yapılan duyuruda, sıfır komisyonlu spot borsasının 24 Nisan’da açılacağı belirtildi.

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Dünyanın en büyük kripto opsiyon borsası olan Deribit, kısa süre önce yaptığı duyuruda, 24 Nisan’da sıfır komisyonlu spot borsasını açacağını belirtti. Borsanın bu hamlesi, geçen ayın sonunda Binance‘in sıfır komisyonlu spot ticaret kampanyasının sona ermesinden kısa bir süre sonra geldi.

The Block’a konuşan Deribit’in baş ticari sorumlusu Luuk Strijers, “Son birkaç aydır spot ticaret çözümünün uygulanması üzerinde çalışıyoruz. Artık müşterilerimize hem türevleri hem de spot ticareti kapsayan eksiksiz bir ticaret fırsatları yelpazesi sunabileceğiz.” dedi.

Deribit, spot yatırımcılara başlangıçta üç işlem çiftinde (BTC/USDC, ETH/USDC ve ETH/BTC) alım satım imkanı sunacak. Strijers’e göre zamnala daha fazla kripto para ve işlem çifti listelenebilir, ancak sıfır komisyon uygulaması belirli bir süre ile geçerli olacak.

Öte yandan Deribit’in spot borsası, türev borsası gibi ABD ve diğer bazı kısıtlı ülkelerdeki yatırımcılar için kullanılamayacak.

Dünyanın En Büyük Kripto Opsiyon Borsası

Deribit’in spot ticaret sektörüne girişi, kuruluşundan yedi yıl sonra geldi. Borsa şu anda hem Bitcoin hem de Ethereum opsiyon ticaretinde henüz ödenmemiş türev sözleşmelerin değerini yansıtan yüzde 90’ın üzerinde açık faiz payıyla kripto opsiyon piyasasının lideri konumunda.

Borsa, geçen yıl iflas eden Three Arrows Capital’in (3AC) marj çağrılarını karşılayamamasıyla kripto para hedge fonunun pozisyonlarını tasfiye etmek zorunda kaldığı için zor zamanlar geçirdi. Buna karşılık Deribit “küçük” bir darbe aldı ve daha sonra 400 milyon dolar değerleme ile mevcut hissedarlardan 40 milyon dolar yatırım aldı.

Şirket, 2021’in Ağustos ayında gerçekleştirdiği bir önceki finansman turunda 2.1 milyar dolar değerlemeye sahipti. Strijers o dönemde yaptığı değerlendirmede fon toplama sürecinin mevcut yatırımcılardan geldiğini belirterek değerlemenin esasen önemsiz olduğunu belirtmişti.