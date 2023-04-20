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Dağıtık defter teknolojisi Hashgraph üzerinde çalışan Hedera (HBAR), 19 Nisan'da yaptığı duyuruda Hedera ana ağında 2 milyon kullanıcı hesabına ulaşıldığını duyurdu.
10:31
20 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dağıtık defter teknolojisi Hashgraph üzerinde çalışan Hedera (HBAR), 19 Nisan’da yaptığı duyuruda Hedera ana ağında 2 milyon kullanıcı hesabına ulaşıldığını duyurdu. Piyasa uzmanları ve analistleri, DAG tabanlı ağın kripto para piyasasının genelinde görülen son düşüşten etkilenerek değer kaybetmesine rağmen yükselişini sürdürmesini bekliyor.

Hedera Ağı 2 Milyon Kullanıcı Hesabına Ulaştı

Hedera, sektördeki bazı büyük oyuncuların güçlü rekabetiyle karşı karşıya olsa da projenin ardındaki ekip, büyümedeki artışın performans, güvenlik, yönetişim, istikrar, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve mevzuata uygunluk gibi alanlardan kaynaklandığına inanıyor. Hedera, kullanıcılarına şeffaflık sağlama hedefinin bir parçası olarak, geliştirme ekibi ve ağ hizmetleri tarafından gerçekleştirilen mühendislik çalışmalarının bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere üçüncü taraf güvenlik denetimcileri ve güvenlik sağlayıcılarıyla da anlaşmış durumda.

2022’nin sonundan kısa bir süre önce ilk milyon kullanıcı hesabına ulaşan Hedera, şu anda işlerin nasıl şekillendiğine bağlı olarak çok uzak olmayan bir gelecekte 3 milyon kullanıcıya ulaşmayı bekliyor. Çok sayıda hibe ve hızlandırıcı program aracılığıyla Hedera tabanlı NFT’ler, GameFi ve DeFi ekosistemlerindeki artışla birlikte Hedera, daha geniş çapta benimsenmeye ulaşmak için bir dizi yeni kripto para projesi başlattı ve bunların tamamıyla önemli ortaklık kurdu.

HBAR Fiyatı İçin Sırada Ne Var?

Hedera‘nın 2 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı haberi hem HBAR topluluğunda hem de kripto para dünyasının geri kalanından olumlu tepki aldı. Piyasa uzmanları ve analistleri, oluşturulan kullanıcı hesaplarının sayısının artmasından daha fazla fayda gördüğü için bunun HBAR coin’de yükselişe neden olacağını savunuyorlar.

HBAR, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 5,65 düşüşle 0,06336 dolardan işlem görüyor. HBAR coin için ulaşılabilen teknik analiz (TA) göstergeleri şu anda “güçlü sat” sinyali verdiğini, hareketli ortalamaların ise 14’ncü seviyede “sat” ve 1’nci seviyede “al” sinyali verdiğini belirtelim.

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