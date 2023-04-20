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Dünyaca Ünlü Şirketten Popüler Altcoin İçin Bomba Rapor! Sakın Satmayın!

Kripto para piyasasını baskı altına alarak aşağı çeken büyük satışların ortasında, Ethereum (ETH) fiyatı balina satışlarının bir sonucu gibi görünen fiyat hareketi ile 2 bin doların altına düştü.
11:32
20 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasını baskı altına alarak aşağı çeken büyük satışların ortasında, Ethereum (ETH) fiyatı balina satışlarının bir sonucu gibi görünen fiyat hareketi ile 2 bin doların altına düştü.

Ethereum Balinalarındaki Hareketlilik ve ETH Fiyatı

Fiyattaki düşüş, 2018’de yüksek miktarda ETH alan ve uzun zamandır hareketsiz şekilde duran Ethereum balinalarının 18 Nisan’da cüzdan adreslerindeki 150 bin ETH’nin tamamını satmasıyla tetiklendi. On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment, ETH’deki son fiyat düşüşünün uzun sürmeyeceği ve en büyük altcoin’in fiyatının bir kez daha 2 bin dolar ve daha yüksek seviyelere dönme ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyor.

Santiment, geçmişteki veriler ışığında hareketsiz varlıkların hareket etmeye başlamasının genellikle olumlu ve büyük fiyat değişimlerine işaret edebileceğinin altını çiziyor. Ayrıca, eski cüzdan adreslerinden yeni cüzdana dreslerine hareket eden varlıkların bir ağdaki cüzdan adresleri arasında hareket eden coin/token oranlarını yükseltme ihtimalinin daha yüksek olacağını da ekliyor. Veri sağlayıcısı hareketsiz şekilde duran ETH‘lerin dolaşımındaki artışın genellikle fiyatın dibe vurmasıyla aynı döneme denk geldiğini de ekledi.

ETH’nin ABD Doları Yatırım Yaşı Düşüyor

Yukarıdaki grafikte kırmızı çizgiyle gösterilen ortalama ABD doları yatırım yaşı son bir haftadır aşağı doğru hareket ediyor. Bu, yatırımcıların cüzdan adreslerinde duran ETH’lerin ortalama yaşının düştüğü anlamına geliyor.

Santiment, tüm bunlarla birlikte yayımladığı son Ethereum raporunda “Geçmiş verilere bakıldığında, ortalama ABD doları yatırım yaşının daha genç olması boğa piyasası için iyidir. Bu trendin devam edip etmediğini görmek için yakından izlenmesi gerekiyor.” notunu düştü. Ayrıca, son günlerde Ethereum balinalarının 150 bin ETH’nin satışı yapmış olması çoğu cüzdan adresinin büyük miktarda ETH birikimi yapmış olması nedeniyle korkulacak bir durum olarak değerlendirilmiyor. Dolayısıyla gelen satışlar ETH fiyatında çok daha sert bir düşüşe neden olacak kadar büyük değil.

Ethereum, yılın başından bu yana güçlü bir performans göstererek değerini yüzde 70’in üzerinde artırmayı başardı. Santiment’in öngörüsünün gerçekleşmesi ve ETH’nin bir kez daha yukarı yöndeki yolculuğuna başlayana dek ne kadar dinleneceğini görmek ilginç olacak.

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