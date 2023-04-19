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Ripple Davasında Son Durum Ne? Bu Dava Neden Herkesi İlgilendiriyor?

Ripple davasında son kozlar oynanıyor ve yakında artık yıllardır süren mücadelede sona ulaşılması bekleniyor.
23:30
19 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır devam eden Ripple davası kripto para piyasalarının tümü için kritik bir süreç ve yakından izleniyor. Eğer SEC bu davada kesin bir zafer elde ederse kripto para şirketleri çok daha zor günler görecek. Henüz bu olmasa da SEC yetkilileri Binance, Coinbase, Paxos gibi dev kripto şirketlerinin nefesini kesmeyi başarıyor. Peki davada son durum ne?

Ripple Davasında Son Durum

Ripple, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Yatırım Danışmanları Yasası’nı yorumlamasına karşı cesur bir meydan okuma başlattı. SEC kuralları uyarınca hangi faaliyetlerin yasadışı sayılacağına dair adil bir bildirim almadıklarını iddia ediyorlar. SEC bugün bile kripto para şirketlerine karşı net bir rehberlik sağlayamıyor. Dün Temsilciler Meclisinde hangi altcoinlerin menkul kıymet olduğuyla alakalı soruya SEC başkanı cevap vermemişti. Üstelik yakın zamanda Ethereum (ETH)’un menkul kıymet olduğunu iddia etmiş olsa da bu soruya cevap veremedi.

Ripple’ın yasal stratejisi, SEC‘in finansal şeffaflık kurallarıyla ilgili uzun süredir devam eden fikirleri için ölümcül olabilir. Böyle bir durumda, kripto avukatları, şirketlerin yürürlükteki yasalara uyumu sağlarken düzenleyici yorumlara nasıl itiraz edebilecekleri konusunda fikir sahibi olacaklar. Bu da kripto para şirketlerinin bugünden önceki yasa ihlalleri için iyi bir savunma hattı oluşturulmasını sağlıyor.

Ripple Davası

Ripple’ın, dijital varlığı XRP‘nin bir menkul kıymet olup olmadığı konusunda SEC ile girdiği mücadele, iş dünyasının manşetlerine damgasını vurdu. Ripple son zamanlarda SEC’in, özellikle XRP ile ilgili olarak, kripto para birimleri ve menkul kıymetler konusundaki tutumu hakkında sektöre adil bir bildirimde bulunmadığını savundu. Bu argüman, Ripple’ın SEC’in kendisine yönelik suçlamaları karşısında haksız yere gafil avlandığını öne sürüyor. Ripple adil muamele olduğuna inandığı şey için savaşırken, SEC mevcut onlarca yıllık yasaların kripto para şirketlerini de düzenlediğini savunuyor.

Ripple‘ın argümanının bir diğer unsuru da merkezi olmayan bir varlık olmasıdır. Dolayısıyla hiç kimse ağın “sahibi” değildir. Bu durumda XRP, Howey Testinin temel taşlarından birini geçemeyecek ve menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacaktır. Davayla ilgili özet kararının önümüzdeki birkaç ay içinde çıkması ve yıllar süren mücadelenin artık sona ermesi bekleniyor. Eğer Ripple davayı kazanırsa tüm kripto paralar için emsal oluşturacak ve piyasada genel bir yükselişe neden olacak. Davayı kaybettiği senaryodaysa Ripple bir miktar tazminat ödeyip yakasını SEC’ten kurtulduktan sonra Coinbase gibi devlerde yeniden listeleneceği için orta vadede yükselebilecektir.

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