Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Onlar Birer Gizli Mücevher! İşte Büyük Patlama Yapacağına İnanılan 3 Altcoin!

Onlar Birer Gizli Mücevher! İşte Büyük Patlama Yapacağına İnanılan 3 Altcoin!

Sizin için piyasa uzmanlarının şu anda ciddi yatırım fırsatı sunduklarını iddia ettikleri 3 altcoin'i derledik.
23:10
19 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 5 Dakika

Son dönemde yaptığı yükseliş ile değerini önemli ölçüde artıran Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) karşısında birçok altcoin’in henüz beklenen yükselişlerini yapmadıkları görülüyor. Bu, BTC ve ETH dışındaki birçok kripto paranın potansiyel olarak iyi bir yatırım fırsatı sunmalarını sağlıyor. Bu türden her kripto para birer gizli mücevher olarak adlandırılırken, birçoğu henüz ana akım yatırımcı ilgisine ulaşabilmiş değil. Yani yatırımcılar ciddi büyüme potansiyelinden faydalanma fırsatı ile düşük fiyatlardan işlem gören bu türdeki altcoin‘lere yatırım yaptıklarında daha fazla kazanç sağlayarak potansiyel olarak yatırım getirilerinin artırabilirler. Dahası, yenilikçi teknolojiler bu altcoin’lerin çoğuna güç vermekte ve bu projeleri diğerlerinden ayıran farklı değer önerileri sunmaktadır. Sizin için piyasa uzmanlarının şu anda gerçekten yatırım fırsatı sunduklarını söyledikleri 3 altcoin’i derledik.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK), genellikle küçümsenen, değeri düşük kalmış ve gizli mücevher altcoin’ler arasında yer alırken aslında gelecek vadeten bir altcoin olarak öne çıkmaktadır. Akıllı sözleşmeleri gerçek dünya veri kaynaklarına bağlayan Blockchain tabanlı bir platform olan Chainlink, hizmetlerine ve etkileyici teknolojisine yönelik artan talebe rağmen hala değerinin altında işlem görmekte ve değerini arttırma konusunda önü bir hayli açık. Daha az bilinen altcoin’ler arasında potansiyel olarak en kazançlı olanını arayan yatırımcılar için Chainlink dikkate değerdir.

Piyasa uzmanlarına göre merkeziyetsiz uygulamalar ekosistemi söz konusu olduğunda Chainlink oldukça önemli bir konumda. Merkeziyetsiz kripto para borsaları ve diğer projeler, Chainlink’in Oracle Price Feeds ve diğer hizmetlerini kullanarak gerçek zamanlı zincir dışı (off-chain) verilere erişebilir ve bunları Blockchain’e entegre edebilir. Onunu bu özelliği birçok Blockchain projesi için hayati önemde ve Chainlink’i sektörde vazgeçilmez bir oyuncu haline getiriyor.

Chainlink’in en son ortaklık duyuruları, yakın zamanda açıklanan iki büyük ortaklıkla birlikte önemli bir yatırımcı ilgisinin oluşmasına neden oldu. Bunlardan ilki PLAY! POP! GO! adlı moda ve yaşam tarzı sektörü projesi, Chainlink’in Ethereum üzerindeki Doğrulanabilir Rastgele İşlevi ile entegre olması oldu. Bu, Chainlink’in hizmetlerinin uyarlanabilirliğini ve çok yönlülüğünü gösteriyor.

Buna ek olarak, tanınmış bir piyasa altyapısı ve bilgi sağlayıcısı olan TP ICAP, forex verileri ve müdehaleye dayanıklı Oracle raporları sunmak için Chainlink ekosisteminin bir parçası haline geldi. Bu ortaklık Chainlink için kayda değer bir başarı ve konumunu daha da sağlamlaştırmasını sağlıyor. Daha fazla şirketin Chainlink’in hizmetlerinin değerini anlamasıyla platformun Blockchain endüstrisindeki baskınlığının artması bekleniyor.

Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO), en popüler altcoin’ler tartışılırken genellikle göz ardı edilen yenilikçi bir altcoin’dir. Küçümsenen, değeri düşük ve gizli mücevher altcoin’ler arasında en umut verici olanlardan biridir. Platform, yüksek hızlı işlem süresi ve düşük işlem ücretleriyle bilinmekte ve bu onu geliştiriciler için cazip hale getirmektedir. Daha az bilinen altcoin’ler arasında potansiyel olarak kazançlı seçenekleri keşfetmek isteyen yatırımcılar için Algorand dikkate değerdir.

Algorand, potansiyel kullanım alanlarının yanı sıra etkileyici özellikleri ve ağ kalitesini artırmaya yönelik sürekli geliştirmeye odaklanması nedeniyle kripto para dünyasında öne çıkan bir projedir. Rekabetçi avantajları, onu önümüzdeki yıllarda en iyi altcoin’lerden biri olacak şekilde pozisyon almasını sağlıyor.

Algorand, saf hisse ispatı (PoS) konsensus mekanizması kullanan basitleştirilmiş doğrulama süreci ile benzerlerinden ayrılmaktadır. Bu yöntemle platformun katılımcıları rastgele seçmesi sağlanarak az sayıda coin sahibinden kaynaklanan bozulma riskininin önüne geçilmektedir. Öte yandan Algorand’ın iki katmanlı yapısı ağ tıkanıklığını en aza indirir ve işlem gerçekleştirme hızını önemli ölçüde artırarak platformun saniyede bin 200’den fazla işlemi gerçekleştirmesine imkan tanır. Ağ, kısa süre içinde kapasitesini 45 bin TPS’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu gelişme onu sınır ötesi işlemler için son derece cazip hale getirecek.

Algorand’ın akıllı sözleşme özelliği de önemli bir avantajı olarak öne çıkıyor. Geliştiricilerin, maliyetleri azaltırken ve müzakereleri basitleştirirken, birden fazla aracı aracılığıyla karmaşık süreçleri kolaylaştıran çok yönlü uygulamalar oluşturmasına imkan tanır. Ek olarak, Algorand’ın sunduğu akıllı sözleşmeler, çeşitli Blockchain’ler arasındaki etkileşimleri kolaylaştıran yüksek seviye birlikte çalışabilirlik ile tasarlanmıştır.

Piyasa uzmanları, etkileyici kullanım örnekleri ve kendisini geliştirmek için sürekli çabalayan Algorand’ın Blockchain endüstrisinde önemli adımlar atmaya devam etmesini bekliyor.

Tezos (XTZ)

Tezos (XTZ), uzun vadeli büyüme için oldukça büyük potansiyele sahip, az değer verilen ve gizli mücevher altcoin’lerden yalnızca biri. Platformun en önemli avantajlarından biri, paydaşların karar alma süreçlerine katılmasına ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasına imkan tanıyan yönetişime odaklanmasıdır. Tezos aynı zamanda akıllı sözleşme teknolojisinde de öncüdür ve geliştiricilere karmaşık ve güvenli uygulamalar yaratmaları için araçlar sağlar.

Etkileyici teknolojisine ve ileri görüşlü yaklaşımına rağmen Tezos, diğer yerleşik kripto paralara kıyasla değerinin altında işlem görüyor ve bu onu daha az bilinen altcoin’ler arasında potansiyel olarak kazançlı fırsatlar arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Portföylerini gelecek vaat eden bir altcoin ile çeşitlendirmek isteyenler için Tezos dikkate değerdir.

Tezos, her ikisi de akıllı sözleşmelere dayandığı için Ethereum’a benzer şekilde çalışır. Ancak aralarında çok önemli bir fark vardır. Bitcoin ve Ethereum‘un aksine Tezos, zaman içinde gelişmesini ve iyileşmesini sağlayan daha gelişmiş bir altyapı sunmayı amaçlamaktadır. Google Cloud da dahil olmak üzere bir dizi yüksek potansiyelli ortaklıklara sahip. Manchester United’ın Tezos ile kurduğu uzun süreli iş birliği, kulübün antrenman formalarında Tezos’u sergileyecek ve taraftarları Web3 teknolojisiyle tanıştıracak. Tezos ayrıca Formula 1 ve e-spor alanında McLaren Racing ile teknik ortaklığı bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Milyon Dolarlık Operasyon! Her Şey Sil Baştan Mı Başlıyor? Bu Yatırım Ne Anlama Gelecek?
Bitcoin’de Milyon Dolarlık Operasyon! Her Şey Sil Baştan Mı Başlıyor? Bu Yatırım Ne Anlama Gelecek?
Eski SEC Başkanından Kripto Para Destekçilerini Çıldırtacak Açıklama: Onu Destekliyorum!
Eski SEC Başkanından Kripto Para Destekçilerini Çıldırtacak Açıklama: Onu Destekliyorum!
XRP’ye Piyango Vurdu! SEC’in Başı Çok Ağrıyacak! Avrupa Birliği Olaya El Mi Atıyor?
XRP’ye Piyango Vurdu! SEC’in Başı Çok Ağrıyacak! Avrupa Birliği Olaya El Mi Atıyor?
Bitcoin Değil Ama Bu 5 Altcoin Uçtu! İşte Grafikleriyle Fiyatı Kanatlanan 5 Kripto Para
Bitcoin Değil Ama Bu 5 Altcoin Uçtu! İşte Grafikleriyle Fiyatı Kanatlanan 5 Kripto Para
Mayıs Ayında Bu 3 Altcoin’den Uzak Durun! Uzmanlar Uyardı! Bakın Hangi Altcoin’leri İşaret Ettiler!
Mayıs Ayında Bu 3 Altcoin’den Uzak Durun! Uzmanlar Uyardı! Bakın Hangi Altcoin’leri İşaret Ettiler!
Ne Bitcoin, Ne Ethereum! Fiyatı En Çok Bu Hacimli Altcoin’i Ekledi! Fiyatı Neden Çakıldı?
Ne Bitcoin, Ne Ethereum! Fiyatı En Çok Bu Hacimli Altcoin’i Ekledi! Fiyatı Neden Çakıldı?
SEC’in Kripto Para Düzenlemeleri, Yenilik İçin Kötü Bir Politika Mı? 
SEC’in Kripto Para Düzenlemeleri, Yenilik İçin Kötü Bir Politika Mı? 
Bitcoin 28.000 Dolar Sınırında: Altcoin’lerde Son Durum! 
Bitcoin 28.000 Dolar Sınırında: Altcoin’lerde Son Durum! 
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
4 veya 24 Dolar! Bu Altcoin İki Uçtan Birine Koşmak Üzere!
Bu Altcoin Grafiği İle Yatırımcısını Endişelendiriyor! Yeni Bir Düşüş Görülebilir!
En İyi Hedef 0,295 Dolar! Binance Borsasındaki Bu Altcoin Hareketlenebilir!
Güncel NFT Haberleri
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023