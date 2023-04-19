Okuma Süresi: 5 Dakika

Son dönemde yaptığı yükseliş ile değerini önemli ölçüde artıran Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) karşısında birçok altcoin’in henüz beklenen yükselişlerini yapmadıkları görülüyor. Bu, BTC ve ETH dışındaki birçok kripto paranın potansiyel olarak iyi bir yatırım fırsatı sunmalarını sağlıyor. Bu türden her kripto para birer gizli mücevher olarak adlandırılırken, birçoğu henüz ana akım yatırımcı ilgisine ulaşabilmiş değil. Yani yatırımcılar ciddi büyüme potansiyelinden faydalanma fırsatı ile düşük fiyatlardan işlem gören bu türdeki altcoin‘lere yatırım yaptıklarında daha fazla kazanç sağlayarak potansiyel olarak yatırım getirilerinin artırabilirler. Dahası, yenilikçi teknolojiler bu altcoin’lerin çoğuna güç vermekte ve bu projeleri diğerlerinden ayıran farklı değer önerileri sunmaktadır. Sizin için piyasa uzmanlarının şu anda gerçekten yatırım fırsatı sunduklarını söyledikleri 3 altcoin’i derledik.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK), genellikle küçümsenen, değeri düşük kalmış ve gizli mücevher altcoin’ler arasında yer alırken aslında gelecek vadeten bir altcoin olarak öne çıkmaktadır. Akıllı sözleşmeleri gerçek dünya veri kaynaklarına bağlayan Blockchain tabanlı bir platform olan Chainlink, hizmetlerine ve etkileyici teknolojisine yönelik artan talebe rağmen hala değerinin altında işlem görmekte ve değerini arttırma konusunda önü bir hayli açık. Daha az bilinen altcoin’ler arasında potansiyel olarak en kazançlı olanını arayan yatırımcılar için Chainlink dikkate değerdir.

Piyasa uzmanlarına göre merkeziyetsiz uygulamalar ekosistemi söz konusu olduğunda Chainlink oldukça önemli bir konumda. Merkeziyetsiz kripto para borsaları ve diğer projeler, Chainlink’in Oracle Price Feeds ve diğer hizmetlerini kullanarak gerçek zamanlı zincir dışı (off-chain) verilere erişebilir ve bunları Blockchain’e entegre edebilir. Onunu bu özelliği birçok Blockchain projesi için hayati önemde ve Chainlink’i sektörde vazgeçilmez bir oyuncu haline getiriyor.

Chainlink’in en son ortaklık duyuruları, yakın zamanda açıklanan iki büyük ortaklıkla birlikte önemli bir yatırımcı ilgisinin oluşmasına neden oldu. Bunlardan ilki PLAY! POP! GO! adlı moda ve yaşam tarzı sektörü projesi, Chainlink’in Ethereum üzerindeki Doğrulanabilir Rastgele İşlevi ile entegre olması oldu. Bu, Chainlink’in hizmetlerinin uyarlanabilirliğini ve çok yönlülüğünü gösteriyor.

Buna ek olarak, tanınmış bir piyasa altyapısı ve bilgi sağlayıcısı olan TP ICAP, forex verileri ve müdehaleye dayanıklı Oracle raporları sunmak için Chainlink ekosisteminin bir parçası haline geldi. Bu ortaklık Chainlink için kayda değer bir başarı ve konumunu daha da sağlamlaştırmasını sağlıyor. Daha fazla şirketin Chainlink’in hizmetlerinin değerini anlamasıyla platformun Blockchain endüstrisindeki baskınlığının artması bekleniyor.

Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO), en popüler altcoin’ler tartışılırken genellikle göz ardı edilen yenilikçi bir altcoin’dir. Küçümsenen, değeri düşük ve gizli mücevher altcoin’ler arasında en umut verici olanlardan biridir. Platform, yüksek hızlı işlem süresi ve düşük işlem ücretleriyle bilinmekte ve bu onu geliştiriciler için cazip hale getirmektedir. Daha az bilinen altcoin’ler arasında potansiyel olarak kazançlı seçenekleri keşfetmek isteyen yatırımcılar için Algorand dikkate değerdir.

Algorand, potansiyel kullanım alanlarının yanı sıra etkileyici özellikleri ve ağ kalitesini artırmaya yönelik sürekli geliştirmeye odaklanması nedeniyle kripto para dünyasında öne çıkan bir projedir. Rekabetçi avantajları, onu önümüzdeki yıllarda en iyi altcoin’lerden biri olacak şekilde pozisyon almasını sağlıyor.

Algorand, saf hisse ispatı (PoS) konsensus mekanizması kullanan basitleştirilmiş doğrulama süreci ile benzerlerinden ayrılmaktadır. Bu yöntemle platformun katılımcıları rastgele seçmesi sağlanarak az sayıda coin sahibinden kaynaklanan bozulma riskininin önüne geçilmektedir. Öte yandan Algorand’ın iki katmanlı yapısı ağ tıkanıklığını en aza indirir ve işlem gerçekleştirme hızını önemli ölçüde artırarak platformun saniyede bin 200’den fazla işlemi gerçekleştirmesine imkan tanır. Ağ, kısa süre içinde kapasitesini 45 bin TPS’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu gelişme onu sınır ötesi işlemler için son derece cazip hale getirecek.

Algorand’ın akıllı sözleşme özelliği de önemli bir avantajı olarak öne çıkıyor. Geliştiricilerin, maliyetleri azaltırken ve müzakereleri basitleştirirken, birden fazla aracı aracılığıyla karmaşık süreçleri kolaylaştıran çok yönlü uygulamalar oluşturmasına imkan tanır. Ek olarak, Algorand’ın sunduğu akıllı sözleşmeler, çeşitli Blockchain’ler arasındaki etkileşimleri kolaylaştıran yüksek seviye birlikte çalışabilirlik ile tasarlanmıştır.

Piyasa uzmanları, etkileyici kullanım örnekleri ve kendisini geliştirmek için sürekli çabalayan Algorand’ın Blockchain endüstrisinde önemli adımlar atmaya devam etmesini bekliyor.

Tezos (XTZ)

Tezos (XTZ), uzun vadeli büyüme için oldukça büyük potansiyele sahip, az değer verilen ve gizli mücevher altcoin’lerden yalnızca biri. Platformun en önemli avantajlarından biri, paydaşların karar alma süreçlerine katılmasına ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasına imkan tanıyan yönetişime odaklanmasıdır. Tezos aynı zamanda akıllı sözleşme teknolojisinde de öncüdür ve geliştiricilere karmaşık ve güvenli uygulamalar yaratmaları için araçlar sağlar.

Etkileyici teknolojisine ve ileri görüşlü yaklaşımına rağmen Tezos, diğer yerleşik kripto paralara kıyasla değerinin altında işlem görüyor ve bu onu daha az bilinen altcoin’ler arasında potansiyel olarak kazançlı fırsatlar arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Portföylerini gelecek vaat eden bir altcoin ile çeşitlendirmek isteyenler için Tezos dikkate değerdir.

Tezos, her ikisi de akıllı sözleşmelere dayandığı için Ethereum’a benzer şekilde çalışır. Ancak aralarında çok önemli bir fark vardır. Bitcoin ve Ethereum‘un aksine Tezos, zaman içinde gelişmesini ve iyileşmesini sağlayan daha gelişmiş bir altyapı sunmayı amaçlamaktadır. Google Cloud da dahil olmak üzere bir dizi yüksek potansiyelli ortaklıklara sahip. Manchester United’ın Tezos ile kurduğu uzun süreli iş birliği, kulübün antrenman formalarında Tezos’u sergileyecek ve taraftarları Web3 teknolojisiyle tanıştıracak. Tezos ayrıca Formula 1 ve e-spor alanında McLaren Racing ile teknik ortaklığı bulunuyor.