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Kripto paralarla yakından ilgilenen Elon Musk’ın şirketi Tesla son kazanç raporunda Bitcoin alıp satmamıştı. Her rapor kripto yatırımcısı için ayrı bir öneme sahip ve piyasalar Musk’ın Bitcoin birikimini yakından izliyor. Peki Elon Musk ilk çeyrekte Bitcoin aldı mı? Son kazanç raporu BTC ve DOGE için ne anlama geliyor?

Tesla Bitcoin Aldı Mı?

Geride bıraktığımız ilk çeyrekte kral kripto para birimi %90’a yakın kazanç elde etti ve en iyi getiri sağlayan varlıklardan biri oldu. Birçok yatırımcı 2023 yılında Bitcoin fiyatının artmasını bekliyordu. Peki Elon Musk bu gruba dahil miydi? 2021 yılındaki büyük rallide önemli payı olan Tesla alımları eğer yeniden başladıysa kripto paralarda hızlı yükselişler görebiliriz. Öte yandan Elon Musk’ın Bitcoin sattığı senaryo ani satışları beraberinde getirecekti. Vakit geldi çattı ve rapor açıklandı.

Tesla bu ayın başında paylaştığı son raporunda 440.000’in üzerinde araç ürettiklerini ve 422.000’in teslim etti. Şirket bu dönemde Bitcoin alıp satmadı. Bitcoin fiyatı alım/satım olmadığı için önceki rapora benzer şekilde yatay seyretti. Elon Musk kendisinden beklenen sürprizi açıklamadı. Şirketin elinde 11,950 BTC bulunuyor.

Tesla ve Bitcoin

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla (TSLA), 2023’ün 1. çeyreğinde herhangi bir Bitcoin alım satımı yapmadı. Çeyrek sonunda Tesla tarafından tutulan dijital varlıkların değeri, 2022’nin 4. çeyreğine göre sabit kalarak 184 milyon dolar oldu. Mevcut muhasebe kuralları bu tür kazançların kaydedilmesine izin vermediğinden, BTC üç ay önceki 16.500 dolardan 1. çeyreğin sonunda yaklaşık 28.500 dolara yükselse bile değerleme sabit kaldı. Tesla, üst üste üçüncü çeyrekte elinde bulundurduğu Bitcoin miktarında herhangi bir değişiklik yapmadı.

İlk çeyrek için Tesla, 0,86 dolarlık tahminlerin 1 cent gerisinde kalarak 0,85 dolarlık hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) bildirdi. 23,33 milyar dolarlık gelir ise 23,37 milyar dolarlık tahminlerin altında kaldı. Tesla hisseleri raporun ardından %4,2 düştü. DOGE fiyatında ise kayda değer bir değişim görülmedi.