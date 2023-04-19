Yatırımcısını geçmişte fazlasıyla mutlu eden altcoin'de meraklı bekleyiş sürüyor. İşte Solana ile birlikte Ethereum'a bela olan altcoin'de son durum.

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Avalanche (AVAX) birkaç haftalık 16,5 – 18,3 dolar aralığından çıktı ve 21 – 22 dolarlık sert bir alım bölgesini yeniden test etti. Son birkaç saatteki fiyat hareketi 20,4 dolar ile 21,5 dolar arasında salındı ve kısa vadeli boğaların pozisyonlarından çıkmadıklarını gösterdi. Bu bir yükseliş hissiyatı yaratmış olabilir. Bununla birlikte, daha fazla trader’ın mevcut seviyede kısa vadeli kazançları kilitlemesi durumunda AVAX hızlı bir geri çekilme yaşayabilir.

Bu arada, Bitcoin (BTC) bunlar yaşanırken 30.000 dolar bölgesini yeniden elde etti ancak yine de son zamanlardaki 29.000 ile 30.000 dolar aralığının alt kısmında işlem gördü. Şu anda incelendiğinde ise 29.300 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu da BTC’nin AVAX ve diğer altcoin’lere yayılabilecek satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor olabilir.

Avalanche (AVAX) Son Durum

Yazım zamanında, RSI aşırı alım bölgesinden geri çekilerek alım baskısının azaldığını gösterdi. Buna ek olarak, stokastik RSI aşırı satım bölgesine yöneldi. Bu da potansiyel bir geri dönüşü geçersiz kılmadan satış baskısını artırabilir. Ayrıca, ADX’in (Ortalama Yön Endeksi) keskin yükselişi gevşeyerek zayıflayan yükseliş trendini güçlendirdi.

Bu nedenle, AVAX bir toparlanma girişiminde bulunmadan önce hızlı bir geri çekilme yaşayabilir. Yakın vadeli boğalar, özellikle AVAX 50-EMA’ya (19,62 dolar) veya 18,31 dolarlık birleşme alanına düşerse bekleyebilir ve toparlanmadan kar edebilir. Birleşme alanı, yükselen bir trend çizgisinin yanı sıra aralık desteği ile aynı hizada ve özellikle AVAX tedarik bölgesini yeniden test ederse iyi bir satın alma fırsatı sunabilir.

22 doların (arz bölgesi) üzerinde bir kapanış, düşüş görünümünü geçersiz kılabilir. Böyle bir yükseliş, hakim olan düşüş eğilimini kırabilir ve kısa vadeli boğaları daha yüksek seviyeleri hedeflemeye yöneltebilir. Bir sonraki kilit direnç seviyeleri 22,80 dolar ve 23,76 dolarda bulunuyor.

Altcoin’in Arzı Azaldı

AVAX’ın piyasa değeri, AVAX’ın 18 dolardan 20 doların üzerine çıkmasının ardından keskin bir artış gösterdi. Ancak, fiyat oynaklığı azaldıkça piyasa değeri düştü. Bu da AVAX’ın fiyatının tekrar dalgalanma yaşamadan önce istikrar kazanabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, yatırımcıların varlığın olumlu beklentileri konusunda kendilerine güvendiklerini yineleyen ağırlıklı duyarlılık iyileşti. Bununla birlikte, arz bölgesi engelinin daha fazla yükselmesi ve temizlenmesi büyük ölçüde BTC’nin 30.400 doların üzerine çıkmasına bağlı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.