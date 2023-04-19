Herkesin yakından takip ettiği memecoin üzerinde vadeli işlem gerçekleştiren yatırımcıların bir çoğu paralarını dakikalar içerisinde kaybetti.

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Dogecoin geçtiğimiz hafta boyunca istikrarlı bir yükseliş trendi içindeydi. DOGE boğaları 12 Nisan’dan 18 Nisan’a kadar 0,08 dolarlık destek bölgesini savunmayı başardı ve fiyatları istikrarlı bir şekilde yükselterek 0,095 dolarlık yerel bir zirveye ulaştı.

Bu hareket bir hafta içinde %18,2’lik bir kazanca tekabül etti ancak bu kazancın büyük bir kısmı Çarşamba günü saatler içinde silindi. Bitcoin’in yükseliş güvenini desteklemek için önümüzdeki saatlerde 28.800 dolarlık desteği savunması gerekecek.

Dogecoin Düşecek Mi Yükselecek Mi?

0,093 dolarlık direnç son günlerde alıcılar için zorlu bir rakip olmuştu. DOGE rallisini daha yükseğe taşıma girişimleri sürekli olarak durduruldu. RSI son üç gün boyunca 50 ve 60 değerleri arasında seyrederek bir miktar yükseliş ivmesi gösterdi.

Bu durum, yazım saatinden önceki saatlerde hızla geri alındı. CMF son 24 saat içinde 0,05 civarında seyretmişti. 0,08’e sıçramadan önce hızlı bir düşüşle -0,13’e geriledi. Genel olarak piyasada önemli ölçüde sermaye akışı olduğunu gösterdi.

Fiyat 0,085 dolar seviyesinin altına düştü ancak basın zamanında 0,0875 $’a sıçraması hızlı oldu. Boğalar için ideal senaryo 0,088$ direnç seviyesinin üzerine çıkmak.

6 Milyon Dolar Yok Oldu!

Fiyatlardaki ani düşüş sürpriz oldu ve milyonlarca dolarlık uzun pozisyon hiç beklenmeyen bir şekilde yakalandı. Coinglass verileri, yazım saatine kadar geçen dört saat içinde likide edilen 6,06 milyon dolarlık pozisyonun 5,94 milyon dolarlık kısmının uzun pozisyon olduğunu gösterdi.

Fiyatlardaki düşüşe Açık Faizde 50 milyon dolara yakın büyük bir düşüş eşlik etti. Geçtiğimi günlerde Twitter haberleri üzerine gerçekleşen yükseliş hareketinin ardından yaşanan bu düşüş gerçek anlamda yaralayıcı oldu.

Bu durum, kısa vadeli duyarlılığın satıcıların lehine olduğunu ve CVD’den elde edilen bulgularla daha da kötüleştiğini gösterdi. Spot CVD grafiği 14 Nisan’dan bu yana satış baskısının baskın olduğunu gösterdi.