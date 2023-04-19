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Haziran ayında Çin özerk bölgesi olan Hong Kong kripto paralarla alakalı önemli adımlar atacak. Birkaç aydır yatırımcılar heyecanlı. Çin’in yeniden kripto paraları Hong Kong eliyle kucaklaması bir yana bölge artık blockchain tabanlı teknolojiler konusunda bir merkeze dönüşüyor. Fakat son gelişme bir mahkeme kararıyla ilgiliydi.

Kripto Para Mahkeme Kararı

Hong Kong merkezli bir mahkeme, feshedilmiş kripto borsası Gatecoin hakkında bir kararda kripto para birimlerini güven içinde tutulabilecek mülk olarak kabul etti. Hukuk bürosu Hogan Lovells tarafından yayınlanan kararın analizinde, Yargıç Linda Chan’ın kripto paranın mülkiyet özelliklerine sahip olduğunu söylediği bildirildi. Mahkeme, kriptonun mülk olduğu ve güven konusunu oluşturabileceği konusunda diğer yargı bölgeleri tarafından uygulanan muhakemeyi takip etmenin uygun olduğuna karar verdi.

Yargıç şunları söyledi;

“Diğer birçok ülkede olduğu gibi bizim ‘mülk’ tanımımız da kapsayıcıdır ve geniş bir anlama sahiptir.”

Hogan Lovells’e göre, yeni karar Hong Kong’daki iflas hukuku uzmanlarına dijital varlıklar açısından potansiyel olarak daha fazla netlik sağlayabilir. Kriptonun hisse senetleri gibi diğer varlıklara benzer bir mülk oluşturduğunun teyit edilmesi, Hong Kong’u diğer yargı alanlarıyla uyumlu hale getiriyor.

Kriptonun Geleceği

Kripto para piyasaları için Hong Kong’un bu tarz olumlu kararlar alması uzun vadede ciddi pozitif sonuçlar doğurabilir. Kripto paralar hisse senetleriyle aynı haklara sahip oluyor ve bireysel yatırımcıların kripto para yatırım yapmasına yakında izin verilecek. Hong Kong küresel bir kripto merkezi olma hedefine doğru ilerlerken, Çin’in devlete bağlı bankaları Hong Kong’da ortaklıklar kurma ve düzenlenmiş kripto firmalarını bünyelerine katma fırsatını değerlendiriyor. Olaylar, Çin’de kripto ile ilgili faaliyetlerin yasaklanmasına rağmen gelişti.

Haziran ayı sonrasında kripto paralar için Asya merkezli daha fazla pozitif haber duymamız muhtemel ve fiyatlar da buna hazırlanıyor gibi görünüyor. Bitcoin şimdilik 29.313 dolar seviyesinde ve 2 gündür bunu tekrarlıyor. Son düşüş dün erken saatlerde olmuştu ve ardından fiyatı 30.500 dolara sıçradı. Ancak şimdilik düşük seviyede kalmaya devam ediyor.