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Kral kripto para birimi yeniden 30.000 doların altına düştü ve bunu ikinci kez yapıyor. Peki artık bitti mi? Son rallinin ardından kripto para yatırımcıları için artık yükseliş hikayesi sona mı eriyor? Güncel veriler Bitcoin ve kripto paralar için neler anlatıyor? Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada 29.500 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin (BTC)

Bugün dakikalar içinde 1.000 dolar eriyen fiyat 200 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye etti. Binance borsasında 16.000 BTC’lik satışın ardından gelen düşüş yaklaşmakta olan potansiyel bir gelişmeyle ilişkilendiriliyor. Halen böylesine bir satışı anlamlandıracak bir haber görmedik. Ancak genelde benzer hareketlerin peşi sıra büyük gelişmeler görülür.

Popüler kripto analisti Credible Crypto bugün Bitcoin için 28.000 dolara doğru bir geri çekilmenin sağlıklı olabileceğini söyledi. Diğer bir analist Crypto Tony ise daha temkinliydi ve bundan sonra daha fazla düşüş beklediğini ima etti.

“Şu anda Bitcoin’i arzulayan pek çok kişinin pişman olacağını hissediyorum. Şahsen şu anda hala bir pozisyonun dışındayım. Acele etmeden önce sağlam bir PA oluşmasını beklemeyi tercih ederim.”

Kripto Paralar ve BTC Yorum

Peki daha önceki birçok büyük fiyat hareketini önceden gören Rekt Capital ne düşünüyor? Haftalık grafiğe bakan Rekt 28.000 dolara doğru bir düşüşü makul karşılıyor. Bu seviyenin destek olarak güçlü bir bölge olduğuna inanıyor.

Cubic Analytics’te kıdemli piyasa analisti olan Caleb Franzen, CME Group Bitcoin vadeli işlem piyasalarında potansiyel bir destek yeniden test alanına işaret ederek biraz daha düşük rakamları hedefledi. Ona göre 27.000 dolar seviyesi CME tarafında 2022 ortalarından kalan ve doldurulması gerekilen bir boşluk ve fiyat oraya inecek.

“CME vadeli işlemleri hala bu önemli destek ve direnç bölgesini tekrar test etmedi, ancak bu sabah çok yaklaştı.”

Öte yandan boğaları sevindiren haber Material Indicators’den geldi. Ona göre halen fırsat var ve fiyat 30.000 dolar ötesine gidecek potansiyele sahip. Fiyatın 29.500 dolar seviyesinde vereceği tepkiyi önemsiyor. Binance emir defterindeki alış ve satış likiditesinin bir çıktısı ile birlikte “BTC yaklaşık 32 milyon doları aralıktan çıkardı ve yukarı yönlü likidite eksikliği kara deliği bıraktı” yorumunda bulundu.

“Boğalar likidite geri dönmeden önce 29,5 bin doları geri alabilirse, burası ile 30’ların ortası arasında çok az engel var.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.