Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Halen Fırsat Var! Kripto Paralar ve Bitcoin Nereye Gidiyor?

Kripto para yatırımcıları kritik desteğin kaybedildiğini gördü. Peki sırada ne var?
18:34
19 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yeniden 30.000 doların altına düştü ve bunu ikinci kez yapıyor. Peki artık bitti mi? Son rallinin ardından kripto para yatırımcıları için artık yükseliş hikayesi sona mı eriyor? Güncel veriler Bitcoin ve kripto paralar için neler anlatıyor? Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada 29.500 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin (BTC)

Bugün dakikalar içinde 1.000 dolar eriyen fiyat 200 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye etti. Binance borsasında 16.000 BTC’lik satışın ardından gelen düşüş yaklaşmakta olan potansiyel bir gelişmeyle ilişkilendiriliyor. Halen böylesine bir satışı anlamlandıracak bir haber görmedik. Ancak genelde benzer hareketlerin peşi sıra büyük gelişmeler görülür.

Popüler kripto analisti Credible Crypto bugün Bitcoin için 28.000 dolara doğru bir geri çekilmenin sağlıklı olabileceğini söyledi. Diğer bir analist Crypto Tony ise daha temkinliydi ve bundan sonra daha fazla düşüş beklediğini ima etti.

“Şu anda Bitcoin’i arzulayan pek çok kişinin pişman olacağını hissediyorum. Şahsen şu anda hala bir pozisyonun dışındayım. Acele etmeden önce sağlam bir PA oluşmasını beklemeyi tercih ederim.”

Kripto Paralar ve BTC Yorum

Peki daha önceki birçok büyük fiyat hareketini önceden gören Rekt Capital ne düşünüyor? Haftalık grafiğe bakan Rekt 28.000 dolara doğru bir düşüşü makul karşılıyor. Bu seviyenin destek olarak güçlü bir bölge olduğuna inanıyor.

Cubic Analytics’te kıdemli piyasa analisti olan Caleb Franzen, CME Group Bitcoin vadeli işlem piyasalarında potansiyel bir destek yeniden test alanına işaret ederek biraz daha düşük rakamları hedefledi. Ona göre 27.000 dolar seviyesi CME tarafında 2022 ortalarından kalan ve doldurulması gerekilen bir boşluk ve fiyat oraya inecek.

“CME vadeli işlemleri hala bu önemli destek ve direnç bölgesini tekrar test etmedi, ancak bu sabah çok yaklaştı.”

Öte yandan boğaları sevindiren haber Material Indicators’den geldi. Ona göre halen fırsat var ve fiyat 30.000 dolar ötesine gidecek potansiyele sahip. Fiyatın 29.500 dolar seviyesinde vereceği tepkiyi önemsiyor. Binance emir defterindeki alış ve satış likiditesinin bir çıktısı ile birlikte “BTC yaklaşık 32 milyon doları aralıktan çıkardı ve yukarı yönlü likidite eksikliği kara deliği bıraktı” yorumunda bulundu.

“Boğalar likidite geri dönmeden önce 29,5 bin doları geri alabilirse, burası ile 30’ların ortası arasında çok az engel var.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Hong Kong Yeni Kripto Para Kararı! Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?
Hong Kong Yeni Kripto Para Kararı! Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?
Kıdemli Kripto Trader: Rüya Görmeyin Kendinize Gelin! Tüm Olanlar Bundan İbaret!
Kıdemli Kripto Trader: Rüya Görmeyin Kendinize Gelin! Tüm Olanlar Bundan İbaret!
Açıkladı! Bitcoin (BTC) Ne Zaman 100 Bin Dolar Olacak?
Açıkladı! Bitcoin (BTC) Ne Zaman 100 Bin Dolar Olacak?
Tüm Fiyat Tahminlerini Unutun! 2 Bomba Analist Bitcoin İçin 100.000 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi!
Tüm Fiyat Tahminlerini Unutun! 2 Bomba Analist Bitcoin İçin 100.000 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi!
Bitcoin’deki Düşüşler Derinleşecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!
Bitcoin’deki Düşüşler Derinleşecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!
Hazır Olun! Bitcoin’de (BTC) Yüzde 3000 Artış Hedefi! Popüler İsim Tarih Verdi!
Hazır Olun! Bitcoin’de (BTC) Yüzde 3000 Artış Hedefi! Popüler İsim Tarih Verdi!
Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Metriklere İşaret Etti: “Piyasadaki Yükseliş Beklentisi Azalıyor”
Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Metriklere İşaret Etti: “Piyasadaki Yükseliş Beklentisi Azalıyor”
Makro Gurudan Kritik Açıklama: Hedef Ülkedeki Kriz Kriptolara Fırsat Olabilir!
Makro Gurudan Kritik Açıklama: Hedef Ülkedeki Kriz Kriptolara Fırsat Olabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023