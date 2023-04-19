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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydetmeye başladığı değer kayıpları ile birlikte 30.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle Arbitrum (ARB), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydederek düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Bitcoin, 30.000 Doların Altına Geriledi

Sabah saatlerinden bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin (BTC), 30.000 doların altına geriledi ve 29.100 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 30.000 doların altına gerilemesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1980 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca piyasadaki volatilitenin de artması ile birlikte Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Kayıpları Hız Kazanıyor

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 30.000 doların altına gerilemesi, kripto para piyasasının güne düşüş yönlü bir ivme ile başlamasına ve piyasadaki çoğu kripto para biriminin gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırmasına neden oldu. Son dönemlerin en popüler kripto para birimlerinden biri olan Arbitrum (ARB) da bu süreçte çift haneli değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar arasında yer aldı. ARB, %10’un üzerinde bir düşüş kaydederek CMC verilerine göre de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimi oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.