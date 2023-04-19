Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Tüm Fiyat Tahminlerini Unutun! 2 Bomba Analist Bitcoin İçin 100.000 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi!

Tüm Fiyat Tahminlerini Unutun! 2 Bomba Analist Bitcoin İçin 100.000 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi!

Bitcoin'de fiyat artışı beklentisinin yüksek olduğu bir dönemden geçtiği düşünüldüğünde analistlerin yorumları giderek daha önemli bir hal alıyor.
17:00
19 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın ilk merkezi olmayan kripto para birimi olan Bitcoin, 2009’da piyasaya sürülmesinden bu yana kendi iniş çıkışlarını yaşadı.

Birçoğu, muhteşem yükselişi ve feci düşüşlerinin ardından kripto para birimi endüstrisinin yaşayabilirliğini ve geleceğini sorguladı. Bununla birlikte, belirsizliğe rağmen, öncü coin büyümesini sürdürdü ve uzmanlar dijital varlığın 2023’te muazzam bir büyüme yaşayacağını tahmin ediyor.

Bitcoin 100.000 Dolar Dedi!

Veri kalıpları ve analizleri üzerine inşa edilmiş dilbilimsel bir model olan ChatGPT’ye göre Bitcoin, 2023 yılında bugüne kadarki en yüksek fiyatına ulaşarak 100.000 ila 120.000 dolar arasında zirve yapacak.

Bu görünüm, mevcut iyimser piyasa eğilimi, artan ana akım kullanım seviyeleri ve artan kurumsal yatırım gibi bir dizi unsur tarafından destekleniyor olabilir. Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına akını, son zamanlarda BTC fiyatını artıran ana faktörlerden biri olmuştu. MicroStrategy gibi tanınmış şirketler tarafından kriptoya yapılan önemli yatırımlar, halkın sanal para birimi algısında bir değişim olduğunu göstermekte.

Goldman Sachs ve JPMorgan gibi büyük finans kuruluşlarının müşterilerine kripto para ticareti ve yatırım hizmetleri sunma planları Bitcoin’in güvenilirliğini ve genişleme potansiyelini daha da artırıyor.

Daha fazla insan 2023’te düzenli işlemler için dijital varlıkları kullanma fikriyle rahatladıkça, bu eğilimin devam etmesi ve BTC’nin değerini ve pazar büyüklüğünü önemli ölçüde artırması muhtemel.

Rising Düzenleyici Netlik Bitcoin’in 2023’te Gelişmesine Yardımcı Olabilir

Dünyanın dört bir yanından hükümetler ve düzenleyici kurumlar kripto para piyasasını daha aktif bir şekilde düzenlemeye başlıyor, bu da yatırımcı güvenini ve piyasa istikrarını artırabilir.

Kripto piyasasının inanılmaz derecede değişken ve aşırı dalgalanmaya eğilimli olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, Bitcoin veya diğer kripto para birimlerine yapılacak herhangi bir yatırım dikkatli bir şekilde ve yalnızca kapsamlı araştırmalardan sonra yapılmalıdır.

ChatGPT, Bitcoin’in 2023’te büyümeye devam edeceğini öngörse bile, beklenmedik olaylar her zaman gerçekleşebilir ve piyasa üzerinde tahmin edilmeyen bir etkiye sahip olabilir. Halihazırda hızlı büyüme belirtileri gösteren Bitcoin için bu yıl 100.000 ila 120.000 dolar arasında yüksek bir fiyat bekleniyor.

Kripto paraların halk tarafından benimsenmesi, daha fazla kurumsal yatırım ve yasal düzenlemelerin açıklığa kavuşturulması, yükselişlerinin potansiyel itici güçleridir. Ancak herhangi bir kripto para yatırımı yaparken ihtiyatlı davranmak ve sektördeki trendleri ve gelişmeleri takip etmek çok önemlidir.

Analistlerin Tahminleri

Analistler ve kurumsal yatırımcılar, ChatGPT’nin Bitcoin’in bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı yönündeki tahminine katılıyor.

Kripto para borsası Gemini’nin baş strateji sorumlusu Marshall Beard’ın açıklaması şu şekilde oldu:

Bitcoin’in bu yıl muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını düşünüyorum ve 100.000 dolar fiyat rakamının, Bitcoin’in 69.000 dolar civarındaki önceki rekor seviyesine ulaşması halinde ilginç bir rakam olabilir.

Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone ise Bitcoin’in bu yıl yerine 2025 yılına kadar 100.000 dolara ulaşacağını ve kripto para piyasasının yeniden canlanan bir boğa piyasası olarak gelişeceğini söyledi.

Goldman Sachs Group, daha fazla insanın kripto varlıkları kullanması nedeniyle, Bitcoin’in pazar payı lideri olarak değerli metali geçmeye devam edeceğine ve potansiyel olarak yaygın olarak belirtilen 100.000 dolar fiyat tahminine ulaşacağına inanıyor.

Deutsche Bank tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, BTC yatırımcılarının neredeyse %25’i kripto para biriminin beş yıl içinde 100.000 dolardan daha pahalı olacağına inanıyor. Kripto piyasası takipçisi CoinMarketCap’in verilerine göre, bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin son yedi günde %1,77 düşüşle 29.200 dolardan işlem görüyordu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Açıkladı! Bitcoin (BTC) Ne Zaman 100 Bin Dolar Olacak?
Açıkladı! Bitcoin (BTC) Ne Zaman 100 Bin Dolar Olacak?
Halen Fırsat Var! Kripto Paralar ve Bitcoin Nereye Gidiyor?
Halen Fırsat Var! Kripto Paralar ve Bitcoin Nereye Gidiyor?
Bitcoin’deki Düşüşler Derinleşecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!
Bitcoin’deki Düşüşler Derinleşecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!
Hazır Olun! Bitcoin’de (BTC) Yüzde 3000 Artış Hedefi! Popüler İsim Tarih Verdi!
Hazır Olun! Bitcoin’de (BTC) Yüzde 3000 Artış Hedefi! Popüler İsim Tarih Verdi!
Kripto Para Piyasası, Güne Düşüş ile Başladı: Saatler İçerisinde 250 Milyon Dolarlık Tasfiye!
Kripto Para Piyasası, Güne Düşüş ile Başladı: Saatler İçerisinde 250 Milyon Dolarlık Tasfiye!
Ralli Kısa Sürdü! BTC 30.000 Doların Altında! Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Ralli Kısa Sürdü! BTC 30.000 Doların Altında! Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Bitcoin Neden Düşüyor? Oradan Gelen Rakamlar BTC’yi Vurdu!
Bitcoin Neden Düşüyor? Oradan Gelen Rakamlar BTC’yi Vurdu!
Yüzde 140! SEC Spot Bitcoin ETF Onayı Vermedi Ama! Başkanın Bir Sorunu Var!
Yüzde 140! SEC Spot Bitcoin ETF Onayı Vermedi Ama! Başkanın Bir Sorunu Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023