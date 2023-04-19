Bitcoin'de fiyat artışı beklentisinin yüksek olduğu bir dönemden geçtiği düşünüldüğünde analistlerin yorumları giderek daha önemli bir hal alıyor.

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Dünyanın ilk merkezi olmayan kripto para birimi olan Bitcoin, 2009’da piyasaya sürülmesinden bu yana kendi iniş çıkışlarını yaşadı.

Birçoğu, muhteşem yükselişi ve feci düşüşlerinin ardından kripto para birimi endüstrisinin yaşayabilirliğini ve geleceğini sorguladı. Bununla birlikte, belirsizliğe rağmen, öncü coin büyümesini sürdürdü ve uzmanlar dijital varlığın 2023’te muazzam bir büyüme yaşayacağını tahmin ediyor.

Bitcoin 100.000 Dolar Dedi!

Veri kalıpları ve analizleri üzerine inşa edilmiş dilbilimsel bir model olan ChatGPT’ye göre Bitcoin, 2023 yılında bugüne kadarki en yüksek fiyatına ulaşarak 100.000 ila 120.000 dolar arasında zirve yapacak.

Bu görünüm, mevcut iyimser piyasa eğilimi, artan ana akım kullanım seviyeleri ve artan kurumsal yatırım gibi bir dizi unsur tarafından destekleniyor olabilir. Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına akını, son zamanlarda BTC fiyatını artıran ana faktörlerden biri olmuştu. MicroStrategy gibi tanınmış şirketler tarafından kriptoya yapılan önemli yatırımlar, halkın sanal para birimi algısında bir değişim olduğunu göstermekte.

Goldman Sachs ve JPMorgan gibi büyük finans kuruluşlarının müşterilerine kripto para ticareti ve yatırım hizmetleri sunma planları Bitcoin’in güvenilirliğini ve genişleme potansiyelini daha da artırıyor.

Daha fazla insan 2023’te düzenli işlemler için dijital varlıkları kullanma fikriyle rahatladıkça, bu eğilimin devam etmesi ve BTC’nin değerini ve pazar büyüklüğünü önemli ölçüde artırması muhtemel.

Rising Düzenleyici Netlik Bitcoin’in 2023’te Gelişmesine Yardımcı Olabilir

Dünyanın dört bir yanından hükümetler ve düzenleyici kurumlar kripto para piyasasını daha aktif bir şekilde düzenlemeye başlıyor, bu da yatırımcı güvenini ve piyasa istikrarını artırabilir.

Kripto piyasasının inanılmaz derecede değişken ve aşırı dalgalanmaya eğilimli olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, Bitcoin veya diğer kripto para birimlerine yapılacak herhangi bir yatırım dikkatli bir şekilde ve yalnızca kapsamlı araştırmalardan sonra yapılmalıdır.

ChatGPT, Bitcoin’in 2023’te büyümeye devam edeceğini öngörse bile, beklenmedik olaylar her zaman gerçekleşebilir ve piyasa üzerinde tahmin edilmeyen bir etkiye sahip olabilir. Halihazırda hızlı büyüme belirtileri gösteren Bitcoin için bu yıl 100.000 ila 120.000 dolar arasında yüksek bir fiyat bekleniyor.

Kripto paraların halk tarafından benimsenmesi, daha fazla kurumsal yatırım ve yasal düzenlemelerin açıklığa kavuşturulması, yükselişlerinin potansiyel itici güçleridir. Ancak herhangi bir kripto para yatırımı yaparken ihtiyatlı davranmak ve sektördeki trendleri ve gelişmeleri takip etmek çok önemlidir.

Analistlerin Tahminleri

Analistler ve kurumsal yatırımcılar, ChatGPT’nin Bitcoin’in bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı yönündeki tahminine katılıyor.

Kripto para borsası Gemini’nin baş strateji sorumlusu Marshall Beard’ın açıklaması şu şekilde oldu:

Bitcoin’in bu yıl muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını düşünüyorum ve 100.000 dolar fiyat rakamının, Bitcoin’in 69.000 dolar civarındaki önceki rekor seviyesine ulaşması halinde ilginç bir rakam olabilir.

Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone ise Bitcoin’in bu yıl yerine 2025 yılına kadar 100.000 dolara ulaşacağını ve kripto para piyasasının yeniden canlanan bir boğa piyasası olarak gelişeceğini söyledi.

Goldman Sachs Group, daha fazla insanın kripto varlıkları kullanması nedeniyle, Bitcoin’in pazar payı lideri olarak değerli metali geçmeye devam edeceğine ve potansiyel olarak yaygın olarak belirtilen 100.000 dolar fiyat tahminine ulaşacağına inanıyor.

Deutsche Bank tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, BTC yatırımcılarının neredeyse %25’i kripto para biriminin beş yıl içinde 100.000 dolardan daha pahalı olacağına inanıyor. Kripto piyasası takipçisi CoinMarketCap’in verilerine göre, bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin son yedi günde %1,77 düşüşle 29.200 dolardan işlem görüyordu.