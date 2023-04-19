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Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz, ABD ekonomisinin güçlü kalmasını ve lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) kısa süre içinde yedi haneli rakama ulaşmamasını umduğunu söylüyor.

BTC’de 1 Milyon Dolar Beklentisi!

Mike Novogratz, The Prof G Show’daki yeni bir röportajda, Bitcoin’in “yakında herhangi bir zamanda” mevcut seviyelerden %3.000’in üzerinde patlamasını dört gözle beklediğini ancak bu durumun yakın zamanda olmayacağını ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in yakın zamanda 1 milyon dolara çıkmasını beklemiyorum.

Kripto para piyasalarının yakından tanınan ismi Mike Novogratz’a göre Bitcoin’in bir milyon dolara çıkmasının, ABD’de istikrarsızlığın başlaması anlamına gelir ki bu, onun gerçekleşmesini istemeyeceği bir durum. Mike Novogratz konuşmasında konu hakkında şunları söyledi:

Ülkeye hizmet etmiş biri olarak, isteyeceğim en son şey, çünkü Bitcoin 1 milyon dolara çıkması. Bu durum istikrarsızlığımız olur, sivil toplumu kaybederiz ve hepimiz mahvoluruz…

Bitcoin, yazı kaleme alındığında 29.943 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BTC’de Yükseliş Tarihi!

Eski Coinbase yöneticisi Balaji Srinivasan’ın geçtiğimiz ay içerisinde Bitcoin’in Haziran ortasına kadar 1 milyon dolara ulaşacağına dair yaptığı iddiaya atıfta bulunan Mike Novogratz, böyle bir duruşun düzenleyiciler arasında kripto para endüstrisinin amacına zarar verdiğini belirtti. Balaji Srinivasan konu hakkında şunları vurguladı:

Balaji gibi adamlar bir gerçek için ‘Sizinle Bitcoin’in bir milyonuna bahse girerim’ dediğinde, bu beni çıldırtıyor. Çünkü bence bu aynı zamanda ABD Hazine Bakanlığı’ndaki insanları da gerçekten çileden çıkarıyor… Bence dolar başka bir yerde saldırı altındayken yardımcı olmuyor. Ve düzenleyicilerin yüzünüze değil yanınızda olmasını istiyorsunuz.

Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin, son günlerde yakaladığı yükseliş ivmesini bugün kaybetti. Yatırımcılar için kritik seviye olan 30.000 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldı.