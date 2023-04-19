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  •   Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Metriklere İşaret Etti: “Piyasadaki Yükseliş Beklentisi Azalıyor”

Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Metriklere İşaret Etti: “Piyasadaki Yükseliş Beklentisi Azalıyor”

Kripto analiz platformu Santiment, yeni paylaştığı bir blog gönderisi ile kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
15:45
19 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son günlerde oldukça hareketli bir süreç geçirdi. Piyasadaki volatilite, bu süreçte önemli ölçüde artış gösterdi. Bitcoin (BTC), son günlerde kaydettiği yüksek oranlı değer artışlarının ardından güne düşüş ile başladı ve yeniden 30.000 doların altına geriledi. Kripto analiz platformu Santiment, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken kritik verilere ve metriklere işaret ederek piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Santiment, Son Durumu Değerlendirdi

Son dönemlerde yaşanan güncel gelişmelerin de etkisiyle kripto para piyasası, volatilitesi oldukça yüksek bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin, sabah saatlerinde kaydettiği değer kayıpları ile yeniden 30.000 doların altına gerilese de son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyesine geriledi. Kripto analiz platformu Santiment ise yeni paylaştığı bir blog gönderisinde kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendirdi. Santiment, piyasa duyarlılığına bakıldığında yatırımcıların son 5 haftalık zaman dilimi içerisinde BTC ve kripto para piyasası adına daha az iyimser bir hale geldiğini dile getirdi. Ancak Santiment’e göre yatırımcılar tarafındaki yükseliş beklentisinin azalması, her zaman piyasada yeni bir düşüşe işaret etmeyebilir.

“Piyasadaki Yükseliş Beklentisi Azalıyor”

Yeni paylaştığı bir blog gönderisinde piyasa duyarlılığına dikkat çeken Santiment, kripto para yatırımcılarındaki yükseliş beklentisinin son 5 haftadır düşüşte olduğunu ifade etse de bu durumun her zaman piyasada yeni bir düşüşe işaret etmiyor olabileceğini belirtti:

“Yıllara dayanan verileri geriye dönük olarak test ettik ve fiyatların tarihsel olarak kalabalığın en az beklentisi yönünde hareket ettiğini bulduk. Tüccarlar gittikçe daha fazla şüphe gösterdiğinde, sürekli fiyat artışları olasılığı artar.”

 Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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