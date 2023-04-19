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  •   Makro Gurudan Kritik Açıklama: Hedef Ülkedeki Kriz Kriptolara Fırsat Olabilir!

Makro Gurudan Kritik Açıklama: Hedef Ülkedeki Kriz Kriptolara Fırsat Olabilir!

Dünyaca ünlü makro guru, bu ülkede yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekerek oluşacak durumun kripto para piyasalarına etkisinden bahsetti.
15:02
19 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Makro yatırımcı Luke Gromen, doların küresel petrol ticaretindeki hakimiyetinin Çin’in ve bir dizi başka ülkenin varlığına tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Ayrıca gündeme gelen krizin kripto para birimlerine etkisi hakkında görüşlerini belirtti.

Çin’de Kritik Süreç!

Uzman isim Luke Gromen, Peter McCormack ile Youtube’da yaptığı yeni bir röportajda, Çin’in neden diğer ülkeleri petrol gibi belirli emtiaların ticaretinde dolardan uzaklaştırmaya yönelik küresel bir kampanyaya öncülük ettiğini açıkladı. Yatırım stratejistine göre, Çin’in muazzam enerji talebi, ülkeye diğer ulusları petrolü dolarsızlaştırmaya ikna etmekten başka çok az seçenek bırakıyor. Uzman açıklamalarında şunları söyledi:

Metaların dolarsızlaştırılması, doğası gereği büyük ölçüde savunma amaçlıdır. Emtiadaki dolar tekelinden kurtulmak onlar için varoluşsal bir tehdit… Çinliler gittikçe daha fazla petrol alıyorlar. Giderek daha fazla petrol ithal ediyorlar. Her yıl daha fazla petrol tüketiyorlar ve bu petrolün fiyatı sadece dolarla işlem görüyor. Petrol daha pahalı hale geldikçe ve daha fazla tükettikçe, ekonomilerini ayakta tutmak için her yıl daha fazla dolara ihtiyaçları olacak, yoksa sahip oldukları tüm borçlar ekonomilerini çökertecek. Borç patlayacak. Büyük bir kriz yaşayacaksın.

Kripto Paralara Çin Etkisi!

Gromen, Çin hükümeti petrol fiyatları yükselirken artan enerji talebini desteklemeye çalışırken, Çin’in sınırlı miktardaki ABD doları rezervlerinin eninde sonunda tükeneceğini söylüyor. Makro guruya göre Çin, petrolü yalnızca ABD doları ile satın almaya devam ederse, yirmi yıldan uzun bir süre önce tanık olunan bir krizin tekrarıyla karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan Çin’in ekonomik açıdan dünyanın en büyük ülkelerinden biri olması sebebiyle içerisinde bulunduğu mevcut durumdan ötürü ekonomik problemler yaşaması durumunda kripto para piyasalarında olası bir hareketliliği vurguladı. Uzmanlara göre, Silicon Valley Bank ve diğer büyük çaplı şirketlerin krizine benzer şekilde Çin gibi büyük ülkelerin ekonomik olarak problemler yaşaması durumunda yatırımcılarda kripto para piyasalarına bir yönelim oluşabileceği ve dolardan bir kaçış olarak kripto para birimlerinin görülebileceği öne sürülüyor.

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