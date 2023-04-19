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Kripto Para Piyasası, Güne Düşüş ile Başladı: Saatler İçerisinde 250 Milyon Dolarlık Tasfiye!

Bitcoin'in yeniden 30.000 doların altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası da güne düşüş yönlü bir ivme ile başladı.
13:54
19 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydetmeye başladığı değer artışları ile birlikte yeniden 30.000 doların altına geriledi ve 29.100 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,22 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca piyasadaki volatilitenin de artması ile birlikte Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin, Güne Düşüş ile Başladı

Sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 30.000 doların altına geriledi ve 29.100 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 29.000 dolar seviyesine gerilemesi ile birlikte güne düşüş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin yeniden değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 2000 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyesine geri çekildi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Piyasadaki bu düşüşün etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydeden Arbitrum (ARB), Conflux (CFX), Curve DAO Token (CRV), Stacks (STX) da CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu. Öte yandan bu son düşüşlerin etkisiyle kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Tasfiye edilen en büyük ölçekli pozisyon, 3,02 milyon dolar değerinde bir BTC pozisyonuydu. Ayrıca kaydedilen bu toplam tasfiyenin içerisinde toplamda 75.000’den fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye oldu.

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