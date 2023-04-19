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Bitcoin Neden Düşüyor? Oradan Gelen Rakamlar BTC’yi Vurdu!

Bir süredir psikolojik olarak önemli olan 30 bin doların üzerinde kalma mücadelesi veren en büyük kripto para Bitcoin (BTC) düşüşe geçti. Peki Bitcoin neden düşüyor, gelin daha yakından bakalım.
12:37
19 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir süredir psikolojik açıdan oldukça önemli olduğu belirtilen 30 bin doların üzerinde kalma mücadelesi veren en büyük kripto para Bitcoin (BTC) düşüşe geçti.  Hazırsanız şimdi gelin Bitcoin neden düşüyor sorusunun yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin, Avrupa Bölgesi‘nden gelen enflasyon rakamlarının ardından hızla düştü ve psikolojik açıdan önemli olarak gösterilen 30 bin doların seviyesinin altına geriledi. Öte yandan Avrupa Bölgesi yıllık enflasyonu yüzde 6,9 olan analist beklentilerine paralel gelerek yüzde 6,9 olarak gelmesine rağmen yaşanan bu düşüş yatırımcılar için sürpriz olsa da uzmanlar enflasyonun yeniden ısınma sinyalleri verdiğini, Bitcoin fiyatının bu durumun düşürdüğüne dikkat çekiyorlar.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından düşüşe geçen Bitcoin’in işlem hacmi ile dünyanın kripto para borsası olan Binance’de 28 bin 800 dolara varan bir düşüş yaptı. Bu yazının hazırlandığı sırada 29 bin 215 dolardan alınıp satılan BTC‘nin gün içinde yüzde 2’yi bulan kayıpla karşı karşıya kaldığı görülüyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD’de Fed’in Bej Kitap Raporu’nun takip edileceğini aktararak, teknik açıdan Bitcoin fiyatının 29 bin 600 ila 29 bin 400 dolar aralığının üzerinde kalması gerektiğini belirtiyor.

Bitcoin’deki Düşüş Altcoin’leri de Salladı

Bitcoin fiyatındaki düşüşten altcoin’ler de payına düşeni aldı. En büyük altcoin Ethereum (ETH), yüzde 5,5’in üstünde değer kaybı ile 2 bin doların altına düşerek bin 980 dolara kadar geriledi. Şu an için piyasa değerine göre en büyük 50 altcoin de kan banyosundan geçiyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in günün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinin ilk sırasında yüzde 13,27 düşüşle Arbitrum (ARB), ikinci sırasında yüzde 11,60 düşüşle Frax Share (FXS) ve üçüncü sırasında ise yüzde 10,85 düşüşle Conflux (CFX) yer alıyor. Listenin geri kalanında da birçok büyük altcoin’in yer alıyor olması göze çarpıyor.

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