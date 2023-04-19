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Kripto para araştırma şirketi Messari, yayımladığı son raporunda Cardano‘nun (ADA) yılın ilk çeyreğinde kayda değer bir büyüme atağından geçtiğine dikkat çekti. İşte o rapor ve Cardano için söyledikleri.

Cardano’nun İlk Çeyrekteki Dikkat Çeken Gelişimi

Messari’nin yayımladığı rapora göre büyük gelişim gösteren Cardano Blockchain’i, merkeziyetsiz finansta (DeFi) neredeyse üç katına çıkan Kilitlenen Toplam Değer (TVL) de dahil olmak üzere çeşitli finansal ve ekosistem ölçümlerinde önemli artışlar gördü. Kripto para araştırma şirketi, bu büyümeyi artan merkeziyetsiz uygulama (dApp) işlemlerine ve ekosistemde yeni stablecoin’in benimsenmesine bağlanıyor.

Raporda ayrıca Cardano’nun ölçeklenebilirlik ve sanal makine (VM) uyumluluğu alanlarındaki önemli teknik ilerlemelerine de vurgu yapılarak. Gerçekten de kı süre içinde Cardano ana ağında (mainnet) birden fazla Layer 2 ölçeklendirme çözümünün piyasaya sürüldüğü görüldü. Bu arada, Milkomeda C1 ve IOG’nin VM yan zinciri (side-chain) gibi side-chain’ler de geliştirilmeye devam ederek uyumluluk artırıldı. Bu side-chain’ler, Cardano’nun eUTXO muhasebe modeline aşina olmayanlar için öğrenme eğrisini ortadan kaldırarak diğer platformlardan geliştiricilerin ekosisteme entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Cardano, yan zincirlere ek olarak, daha fazla geliştiriciyi ekosistemine çekmeyi amaçlayarak programlama dili desteğini genişletme konusunda da birtakım adımlar attı. Platform artık Python ve TypeScript gibi popüler dillerin yanı sıra Marlowe ve Helios gibi alana özgü diller için de geliştirici araçları sunuyor. Bu dillerin desteklenmesi hem yeni hem de mevcut geliştiricilere kapı açarak Cardano ekosistemini geliştirmelerini kolaylaştırıyor.

Cardano’nun Yenilik ve Genişlemeye Dönük Attığı Adımlar

Cardano’nun ilk çeyrekteki etkileyici büyümesi, platformun Blockchain endüstrisinde yenilik ve genişlemeye olan bağlılığını göstermektedir. Ölçeklenebilirlik, EVM uyumluluğu ve çeşitli programlama dili desteğine odaklanan Cardano, hızla gelişen merkeziyetsiz finans ve Blockchain teknolojisi dünyasında kendisini güçlü bir rakip olarak konumlandırıyor.