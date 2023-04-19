Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Ünlü Platform Beklenen Raporunu Yayımladı! Bu Altcoin’i Radarınıza Alın!

Ünlü Platform Beklenen Raporunu Yayımladı! Bu Altcoin’i Radarınıza Alın!

Kripto para araştırma şirketi Messari, yayımladığı son raporunda bir popüler altcoin'in yılın ilk çeyreğinde kayda değer bir büyüme atağından geçtiğine dikkat çekti. İşte detaylar.
10:29
19 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para araştırma şirketi Messari, yayımladığı son raporunda Cardano‘nun (ADA) yılın ilk çeyreğinde kayda değer bir büyüme atağından geçtiğine dikkat çekti. İşte o rapor ve Cardano için söyledikleri.

Cardano’nun İlk Çeyrekteki Dikkat Çeken Gelişimi

Messari’nin yayımladığı rapora göre büyük gelişim gösteren Cardano Blockchain’i, merkeziyetsiz finansta (DeFi) neredeyse üç katına çıkan Kilitlenen Toplam Değer (TVL) de dahil olmak üzere çeşitli finansal ve ekosistem ölçümlerinde önemli artışlar gördü. Kripto para araştırma şirketi, bu büyümeyi artan merkeziyetsiz uygulama (dApp) işlemlerine ve ekosistemde yeni stablecoin’in benimsenmesine bağlanıyor.

Raporda ayrıca Cardano’nun ölçeklenebilirlik ve sanal makine (VM) uyumluluğu alanlarındaki önemli teknik ilerlemelerine de vurgu yapılarak. Gerçekten de kı süre içinde Cardano ana ağında (mainnet) birden fazla Layer 2 ölçeklendirme çözümünün piyasaya sürüldüğü görüldü. Bu arada, Milkomeda C1 ve IOG’nin VM yan zinciri (side-chain) gibi side-chain’ler de geliştirilmeye devam ederek uyumluluk artırıldı. Bu side-chain’ler, Cardano’nun eUTXO muhasebe modeline aşina olmayanlar için öğrenme eğrisini ortadan kaldırarak diğer platformlardan geliştiricilerin ekosisteme entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Cardano, yan zincirlere ek olarak, daha fazla geliştiriciyi ekosistemine çekmeyi amaçlayarak programlama dili desteğini genişletme konusunda da birtakım adımlar attı. Platform artık Python ve TypeScript gibi popüler dillerin yanı sıra Marlowe ve Helios gibi alana özgü diller için de geliştirici araçları sunuyor. Bu dillerin desteklenmesi hem yeni hem de mevcut geliştiricilere kapı açarak Cardano ekosistemini geliştirmelerini kolaylaştırıyor.

Cardano’nun Yenilik ve Genişlemeye Dönük Attığı Adımlar

Cardano’nun ilk çeyrekteki etkileyici büyümesi, platformun Blockchain endüstrisinde yenilik ve genişlemeye olan bağlılığını göstermektedir. Ölçeklenebilirlik, EVM uyumluluğu ve çeşitli programlama dili desteğine odaklanan Cardano, hızla gelişen merkeziyetsiz finans ve Blockchain teknolojisi dünyasında kendisini güçlü bir rakip olarak konumlandırıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Metriklere İşaret Etti: “Piyasadaki Yükseliş Beklentisi Azalıyor”
Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Metriklere İşaret Etti: “Piyasadaki Yükseliş Beklentisi Azalıyor”
Makro Gurudan Kritik Açıklama: Hedef Ülkedeki Kriz Kriptolara Fırsat Olabilir!
Makro Gurudan Kritik Açıklama: Hedef Ülkedeki Kriz Kriptolara Fırsat Olabilir!
Kripto Para Piyasası, Güne Düşüş ile Başladı: Saatler İçerisinde 250 Milyon Dolarlık Tasfiye!
Kripto Para Piyasası, Güne Düşüş ile Başladı: Saatler İçerisinde 250 Milyon Dolarlık Tasfiye!
Ethereum’da (ETH) Rüzgar Tersine Döndü! Düşüş Derinleşecek Mi?
Ethereum’da (ETH) Rüzgar Tersine Döndü! Düşüş Derinleşecek Mi?
Bitcoin Neden Düşüyor? Oradan Gelen Rakamlar BTC’yi Vurdu!
Bitcoin Neden Düşüyor? Oradan Gelen Rakamlar BTC’yi Vurdu!
ABD’nin Kriptoya Savaş Açması VC’leri Durdurmadı! Bu Kripto Projelerine Milyonlarca Dolar Akıttılar!
ABD’nin Kriptoya Savaş Açması VC’leri Durdurmadı! Bu Kripto Projelerine Milyonlarca Dolar Akıttılar!
Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?
Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023