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  •   Binance’in Araştırma Platformu: Binance Research Nedir? 

Binance’in Araştırma Platformu: Binance Research Nedir? 

Binance Research, kripto paralar ve temsil ettikleri blockchain projeleri hakkında kaliteli analizler sunma hedefi ile yola çıktı. 
09:53
19 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, sadece kripto para alım satım işlemleri değil bunun yanında pek çok önemli uygulamayı da kullanıcılarına sunuyor. Bunlardan biri de Binance Research. Peki, Binance Research nedir, kullanıcılara ne gibi faydalar sağlar, hep birlikte bakalım… 

Binance Research Nedir? 

Binance Research, kripto paralar ve temsil ettikleri blockchain projeleri hakkında kaliteli analizler sunma hedefi ile yola çıktı. Binance Research, blockchain ve kripto para konusunda herkesin bilgilendirilmesini amaçlayan bir platform olarak karşımıza çıkıyor.  

Yapılan açıklamalara göre borsa Binance Research ile kripto para ve blockchain alanındaki bilgilerin şeffaflığını ve doğruluğunu artırmayı ana hedef olarak görüyor. Kripto para birimleri ve projeleri için konsolide ve kapsamlı raporlar sunmanın, blockchain topluluğunu daha derin bir anlayışa ve daha fazla içgörüye yönlendirmede büyük bir adım olacağına inandıklarını da ifade ediyorlar. 

Binance Research Kullanıcılara Neler Sunuyor? 

Binance Research’ün temeli, mevcut çeşitli kripto paralara ilişkin kapsamlı raporlar sunmaktan oluşuyor. Her raporun her birinin tek bir belgede derlenmiş veriler, bağlantılar, referanslar, tablolar, grafikler ve daha fazla faydalı bilgiyle dolu olduğu ifade ediliyor. 

Yapılan açıklamalara göre her Binance Research raporu şu temel bölümleri kapsıyor: Öne çıkan kriptoya genel bakış, temel metrikler ve önemli noktalar, güncel gelişmeler, fiyat ve hacim, token ekonomisi, roadmap incelemesi, ekibin değerlendirilmesi, işlem verileri, teknik dokümanın incelenmesi, benimsenme durumu ve topluluk verileri.  

Binance Research’ü Diğerlerinden Ayıran Özellikler 

Yapılan açıklamalara göre, Binance Araştırma ekibi, incelediği her bir projeyle ilgili bilgileri netleştirmek için üst düzey yetkililerle veya geliştiricilerle bağlantı kuruyor. Bu sayede ekip, özel kod geliştirme, token ekonomisi, yönetişim ve güncellenmiş stratejik yön gibi konular hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunabiliyor. 

Ayrıca Binance Araştırma ekibi, blockchain mühendisliği, yatırım bankacılığı, strateji danışmanlığı, akademik araştırma ve veri bilimi dahil olmak üzere çok çeşitli geçmişlere ve deneyimlere sahip üyelerden oluşuyor. 

Bunların yanında derinlemesine durum tespiti ve bilgi toplama sayesinde Binance Research, belirli dijital varlıklar hakkında kurumsal düzeyde araştırma raporları oluşturabiliyor. Ayrıca yapılan açıklamalara göre tüm Binance ekosistemi gibi Binance Research de adalete ve şeffaflığa değer veriyor. 

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