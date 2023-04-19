Altı haftadır bir aralıkta hareket eden popüler altcoin için vakit daralıyor. Teknik, altcoin'in en az yüzde 20 oranında yükseleceğini gösteriyor. İşte detaylar.

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Shiba Inu (SHIB) fiyatı geçtiğimiz altı hafta boyunca yükselen destek trend çizgisi ve 0,000017 dolardaki yatay trend çizgisi arasında ağırlıklı olarak yatay hareket etti. Günlük fiyat grafiğindeki bu iki seviye bir yükselen üçgen formasyonunun oluşumunu ortaya koyuyor. Peki bu ne popüler köpek temalı altcoin için anlama geliyor? Sizin için bu formasyon nasıl kullanılarak SHIB’de işlem yapılabilir ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu fiyatı şu anda 0,0000115 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 0,000017 direncinden gelen yüksek arz baskısıyla karşı karşıya. Direnç seviyesinin altında kalan uzun fitilli mumlar satıcıların bu seviyeyi savunmaya, fiyatın her bu noktaya geldiğinde satış yapmaya devam ettiklerini gösteriyor. Bu nedenle SHIB fiyatının yükselen trend çizgisine kadar düşme ihtimali oldukça yüksek.

Teorik olarak, fiyatın destek trend çizgisinden güç alarak daha yüksek fiyat dipleri oluşturarak yükseliyor olması altta yatan yükseliş momentumunda kademeli büyümeyi yansıtıyor.

SHIB fiyatı, yükselen üçgen formasyonunun etkisi altında önümüzdeki haftalarda yatay direnci kırıp geçmesi gerekiyor. Günlük mum çubuğunun 0,000017 doların üzerinde kapanış yapması yükseliş senaryosunu güçlendirecek ve bu seviye altcoin ile ilgilenen alıcılara bir alım fırsatı sunmuş olacak. SHIB fiyatı bu seviyenin üzerinde kalmayı başarması halinde başlayacak bir ralli ile fiyatın en az yüzde 20 artışla ilk olarak 0,000014 dolara ulaşması beklenebilir.

Tersi bir senaryoda ise fiyatın yatay trend çizgisini geçememesi ve yükselen trend çizgisine doğru hızla geri dönerek altına düşmesi beklenebilir.

SHIB İçin Teknik Göstergeler

Günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimindeki istikrarlı yükseliş, Shiba Inu fiyatı için artan pozitifliği ve 0,000017 seviyesinin aşılması ihtimalinin daha yüksek olduğunu yansıtıyor.

20, 50, 100 ve 200 günlük EMA’ların üzerinde hareket eden SHIB fiyatı, yatırımcılar için birden fazla destek sunuyor.