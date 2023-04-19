Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!

Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!

Altı haftadır bir aralıkta hareket eden popüler altcoin için vakit daralıyor. Teknik, altcoin'in en az yüzde 20 oranında yükseleceğini gösteriyor. İşte detaylar.
09:31
19 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) fiyatı geçtiğimiz altı hafta boyunca yükselen destek trend çizgisi ve 0,000017 dolardaki yatay trend çizgisi arasında ağırlıklı olarak yatay hareket etti. Günlük fiyat grafiğindeki bu iki seviye bir yükselen üçgen formasyonunun oluşumunu ortaya koyuyor. Peki bu ne popüler köpek temalı altcoin için anlama geliyor? Sizin için bu formasyon nasıl kullanılarak SHIB’de işlem yapılabilir ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu fiyatı şu anda 0,0000115 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 0,000017 direncinden gelen yüksek arz baskısıyla karşı karşıya. Direnç seviyesinin altında kalan uzun fitilli mumlar satıcıların bu seviyeyi savunmaya, fiyatın her bu noktaya geldiğinde satış yapmaya devam ettiklerini gösteriyor. Bu nedenle SHIB fiyatının yükselen trend çizgisine kadar düşme ihtimali oldukça yüksek.

Teorik olarak, fiyatın destek trend çizgisinden güç alarak daha yüksek fiyat dipleri oluşturarak yükseliyor olması altta yatan yükseliş momentumunda kademeli büyümeyi yansıtıyor.

SHIB fiyatı, yükselen üçgen formasyonunun etkisi altında önümüzdeki haftalarda yatay direnci kırıp geçmesi gerekiyor. Günlük mum çubuğunun 0,000017 doların üzerinde kapanış yapması yükseliş senaryosunu güçlendirecek ve bu seviye altcoin ile ilgilenen alıcılara bir alım fırsatı sunmuş olacak. SHIB fiyatı bu seviyenin üzerinde kalmayı başarması halinde başlayacak bir ralli ile fiyatın en az yüzde 20 artışla ilk olarak 0,000014 dolara ulaşması beklenebilir.

Tersi bir senaryoda ise fiyatın yatay trend çizgisini geçememesi ve yükselen trend çizgisine doğru hızla geri dönerek altına düşmesi beklenebilir.

SHIB İçin Teknik Göstergeler

Günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimindeki istikrarlı yükseliş, Shiba Inu fiyatı için artan pozitifliği ve 0,000017 seviyesinin aşılması ihtimalinin daha yüksek olduğunu yansıtıyor.

20, 50, 100 ve 200 günlük EMA’ların üzerinde hareket eden SHIB fiyatı, yatırımcılar için birden fazla destek sunuyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Ethereum Shapella Güncellemesi Sonrası Bu Altcoin’lere İlgi Arttı! Devamı Gelecek!
Ethereum Shapella Güncellemesi Sonrası Bu Altcoin’lere İlgi Arttı! Devamı Gelecek!
Bugün Büyük Gün! Saatler Sonra ABD Kriptoyu Tartışacak! İşte Detaylar!
Bugün Büyük Gün! Saatler Sonra ABD Kriptoyu Tartışacak! İşte Detaylar!
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
Hacim Yüzde 80! Şimdi: Binance Borsasındaki Altcoinin Fiyatı Müjdeyle Uçtu Gitti! Multichain (MULTI) Nedir?
Hacim Yüzde 80! Şimdi: Binance Borsasındaki Altcoinin Fiyatı Müjdeyle Uçtu Gitti! Multichain (MULTI) Nedir?
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
Yüzde 50 Arttı Son Dakika! Yeni Altcoin Listelenebilir! Dev Borsadan Yeni Müjde Geldi!
Yüzde 50 Arttı Son Dakika! Yeni Altcoin Listelenebilir! Dev Borsadan Yeni Müjde Geldi!
Kripto Paralar Konusunda Yasalar Net! Fakat Nasıl Olduğunu O da Bilmiyor!
Kripto Paralar Konusunda Yasalar Net! Fakat Nasıl Olduğunu O da Bilmiyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
Kemerlerinizi Bağlayın! Dogecoin’in Yükselmesi İçin 3 Neden Açıklandı! Grafikler Ne Söylüyor?
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023