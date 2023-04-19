SEC Başkanının önemli bir sorunu var, o ETF onayına izin vermese de birileri çok güzel bir çözüm buldu.

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Gensler bugün fazlasıyla köşeye sıkıştı ve spot Bitcoin ETF onayı vermeyişi de yatırımcıları durdurmuyor. Kripto para piyasalarını terbiye etmek için eline dava sopasını alan SEC başkanı ülkenin en büyük yerli borsası Coinbase dahil herkesin canını yakıyor. Fakat kripto endüstrisini durduramıyor. Piyasa kendi alternatifini oluşturuyor.

Spot Bitcoin (BTC) ETF

SEC kendisine Grayscale tarafından açılan davaya rağmen Spot Bitcoin ETF onayını vermiyor. Buna gerekçe olarak da manipülatif piyasaları ve dolandırıcılık riskini gösteriyor. Peki ama vadeli Bitcoin ETF onayını buna rağmen nasıl verdi? Vadeli ETF fiyatının da Bitcoin ile doğrudan bağlantısı var ve bu SEC için zor bir soru. Son Grayscale duruşmasında buna yuvarlak cevaplar vermişti. 2021 yılında Bitcoin fiyatının yeni ATH seviyesine ulaşmasını sağlayan vadeli ETF muhtemelen bir sonraki boğa sezonunun da en büyük katalizörlerinden olacak.

Peki SEC henüz Spot Bitcoin ETF onayı vermemişken insanlar ne yapıyor? Borsada kripto paralara “dolaylı” şekilde yatırım yapabileceğiniz birçok alternatif bulunuyor. Eğer piyasaların yükseleceğini düşünüyorsanız Coinbase veya kripto para madenciliği şirketlerinin hisselerini alabilirsiniz. Ancak bunlar tamamen Bitcoin’e endeksli performans göstermez. Grayscale tarafından ihraç edilen GBTC ise bir tröst olduğu için negatif primle yani olması gereken fiyatın altında işlem görüyor ve riskli. Peki geriye ne kaldı?

MSTR Eşittir Spot Bitcoin ETF

Eşittir biraz abartı olabilir bunun yerine eşit gibidir de diyebiliriz. Evet, yatırımcılar nazarında durum bu ve tamamen haksız oldukları da söylenemez. Bugün, MicroStrategy‘nin hisse senedi MSTR, yılbaşından bugüne yaklaşık %140 artışla, geçen yılın Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesi olan hisse başına 350 dolara yükseldi. Bitcoin’in yıllık yaklaşık %90 kazanç elde ettiğini düşünürsek bu çok daha iyi. Özetlemek gerekirse MicroStrategy, ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) olmadan doğrudan BTC yatırımı için bir alternatiftir. 4,26 milyar dolar değerinde 140.000 BTC tutmaktadır ki bu, Hazine stratejisinin bir parçası olarak halka açık bir şirket tarafından en fazla tutulan BTC miktarıdır.

MSTR yatırımcıları genellikle alım ya da satım ipuçlarını Bitcoin piyasası trendlerini yönlendiren aynı katalizörlerden alırlar. Sonuç olarak, hisse senedi, ABD bankacılık krizi ve Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırmayı durduracağı beklentisiyle, 2023’te şu ana kadar BTC fiyat artış trendini yansıttı. Örneğin, CNN verileri Bank of America’nın 86.147 MSTR hissesine sahip olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Fidelity de 2022 yılı boyunca 97.199 MSTR hissesi satın alarak dolaylı yoldan Bitcoin yatırımı yaptı. Fakat ufak bir detay var bu şirketler alımlarını kurum olarak yapmadı. Onlar aracılığıyla bu şirketleri kullanan müşterileri bu alımları gerçekleştirdi.