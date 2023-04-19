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Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!

Bitcoin yönünü yeniden yukarı çevirdi ve bu kripto para 14 doları hedefliyor. Önümüzdeki saatler kritik öneme sahip.
00:50
19 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi günün ilk dakikalarında yeniden 30.300 doları aştı ve grafikte günlük kapanışa hazırlanıyor. Her gün saat 03:00’da günlük mum kapanışı gelir ve yüksek volatiliteye sahip hareketleri 03:00-05:00 arasında sıklıkla görürüz. Aynı zaman diliminde Asya piyasalarının da açılıyor olması önemli bir faktördür. Eğer olumlu hava devam ederse önümüzdeki saatlerde popüler bir kripto para için 14 dolar hedefi test edilebilir.

Cosmos (ATOM) Yorum

Cosmos (ATOM) fiyatı diyagonal bir direnç seviyesinden çıktı ve daha büyük bir yukarı yönlü hareketin ilk aşamalarında olabilir. ATOM fiyatı 12 Nisan’dan bu yana arttı ve nihayet iki aydan uzun bir süredir devam eden direnç bölgesini aşmayı başardı. Şu anda kısa vadeli formasyonunun üst kısmında işlem görüyor. 8 Şubat’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşen fiyat bunu yaparken, destek seviyelerinin 11,07 dolarda birleştiği noktada birçok kez sıçrama yaptı. Destek, hem yatay bir destek alanı hem de 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi tarafından oluşturuldu.

Bu tarz geri çekilme seviyeleri destek ve dirençle karşılaşılabilecek alanları gösteren Fibonacci dizisinden türetilen bir dizi yatay çizgi olarak çalışır. Yatay destek alanıyla birleştiğinde bu, seviyenin öneminin katlanarak arttığını görürüz.

ATOM Coin Fiyat Tahmini

ATOM, 12 Nisan’daki son sıçramanın ardından üç gün sonra çizgiden çıktı. Bu tür yapılardan kopuşlar genellikle düzeltmenin tamamlandığını gösterir. Buna göre geri çekilme artık tamamlandı ve Bitcoin fiyatındaki yükselişi, BTCD gevşemesini de hesaba katarsak önümüzdeki saatlerde ATOM Coin yatırımcılarının yüzü gülebilir. RSI diğer birçok altcoinde olduğu gibi nötr bölgeyi geçti. ATOM özelinde ele aldığımız husus şu dakikalarda birçok altcoinde dikkat çeken bir kurulumdur. Eğer altcoinlerin çoğunda benzer yapılar oluşuyorsa piyasa hızlı bir düşüş/yükseliş görmemiz şaşırtıcı olmaz. Şimdilik altcoinlerde önümüzdeki saatlerde hızlı bir yükseliş beklentisi oluşuyor.

ATOM Coin’e dönecek olursak günlük zaman dilimindeki okumalar yükseliş yönünde. En yakın direnç alanı ortalama 13,20 dolar ve bunun üzerindeki bir kırılma ATOM’u daha yükseğe taşıyabilir. Kısa vadeli altı saatlik teknik analiz, ATOM fiyatının 13,20 dolar direnç alanını yıkabileceğini gösteriyor. 14 dolar seviyesi zorlu bir direnç ancak aşılabilirse 15 dolar ve yükseliş görünümü tersine dönerse 11 dolar makul bir hedef olacak.

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