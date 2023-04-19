Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Meta Duyurdu! Metaverse Altcoinlerin Boğası Başlıyor Mu?

Metaverse altcoinler için kısa ve uzun vadede son duyuru ne anlama geliyor? Sevinmek için erken mi?
00:15
19 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021 sonunda metaverse altcoinlerin geleceğine dair iyimserlik bugünlerdekinden çok daha iyi konumdaydı. Genel piyasa düşüşü bir yana insanların fiyatlar düştükçe NFT ve metaverse, Web3 anlatısına karşı bakışı da değişti. Özellikle bireysel yatırımcılar artık bu alandan para kazanacaklarına daha az inandığı için coşkunun zayıflamasına katkı sağladı.

Meta ve Metaverse

Meta, daha önce sosyal VR platformunu 18 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlandırdıktan sonra bugün Horizon Worlds’ü ABD ve Kanada’daki genç kullanıcılara açtığını duyurdu. Şirket, genişlemenin bir parçası olarak, yaşa uygun bir dizi koruma ve güvenlik varsayılanları getirdiğini söylüyor. Kullanıcı çekme noktasında ciddi sorun yaşayan şirket hizmet bölgesini ve yaş grubunu genişletiyor. Milyarlarca dolar zarar yazan Meta yine de Metaverse hayallerinden vazgeçmiş değil.

Meta’nın Horizon Worlds‘e erişimi 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcılara açmayı planladığı Şubat ayında sızdırılan bir notla ortaya çıktığı için bugünkü duyuru sürpriz olmadı. O dönemde Senatörler Richard Blumenthal ve Ed Markey Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e bir mektup yazarak gençlere “potansiyel zararlarla dolu dijital alana” erişim sağlamanın kötü bir fikir olacağını savunarak planları durdurması çağrısında bulunmuşlardı. Meta, Worlds’ü bu yaş grubuna sunmadan önce ebeveynlerin ve gençlerin deneyimi yönetmelerine yardımcı olmalarını sağlayan back-end korumaları ve ebeveyn gözetim araçları dahil olmak üzere yeni güvenlik özelliklerine yatırım yaptığını söylüyor. Şirket, Horizon Worlds’ü gençlere yavaş yavaş sunduğunu, böylece daha geniş bir alana yayılmadan önce kullanımı dikkatlice inceleyebileceğini söylüyor.

Gençler kimleri takip edeceklerini ve kimlerin onları geri takip edebileceğini seçebiliyor ve profilleri otomatik olarak özel olarak ayarlanıyor, bu da onları takip etmek isteyen herkesi onaylayabilecekleri veya reddedebilecekleri anlamına geliyor. Meta ayrıca varsayılan olarak bir gencin aktif durumunu ve Horizon Worlds konumunu diğer insanlara göstermez, ancak gençler bağlantılarının çevrimiçi olarak aktif olup olmadıklarını ve hangi halka açık dünyada veya etkinlikte olduklarını görüp göremeyeceğini seçebildikleri için bu ayarlar değiştirilebilir.

Metaverse Altcoinler Yükselir Mi?

Kısa vadede bunun büyük bir benimseme dalgası başlatması beklenemez. Doğal olarak bu haberin şimdilik metaverse altcoinler üzerinde ciddi bir katkısı olacağını düşünmemeliyiz. Ancak daha fazlası var. Meta önceki dönemde kendi metaverse ürününü daha ileriki yaş gruplarına açmıştı. Ancak bir sorun var. Bu yaş grubu internetin Web1 ve Web2 dönemini gördü. Yani Web3, metaverse anlatısını benimsemeleri çok daha zor. Ancak 13-17 yaş grubu dijital çağın ortasında doğdu. İnternette vakit geçirmeye 4-5 yaşlarında başladılar ve 20 yaş üstü gençlerdeki gibi internete erişim oranları düşük değildi. Yani daha şanslı bir yaş grubundan bahsediyoruz. Üstelik küçük yaşta internet, bilgisayar, tablet gibi kavramlarla tanıştıkları için metaverse onlar için daha anlaşılabilirdir.

İkinci önemli detay ise bundan 10 yıl sonranın genç nüfusu bunlar olacak. Eğer 13-17 yaş grubu metaverse ile erkenden tanışırsa bu gelecek yaşlarında da onların burada zaman geçirmesine yardımcı olabilir. Üstelik bu neslin çocukları da ergenlik döneminde metaverse ise tanışmış insanların evlatları olacak. Son olarak bu yaş grubu iş, sosyal hayat vesair gibi gününün çoğunu meşgul eden şeylere sahip değil. Günün büyük bölümünde metaverse onlar için dijital sosyalleşme alanı olabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Yüzde 1950! Binance Borsasındaki Bu Kripto Para Şov Yaptı!
Yüzde 1950! Binance Borsasındaki Bu Kripto Para Şov Yaptı!
Geçmişte 5 Dolar Olan Altcoin’de Düşüş Durmuyor! Yüzde 6 Daha Düşerse Magmaya Ulaşacak!
Geçmişte 5 Dolar Olan Altcoin’de Düşüş Durmuyor! Yüzde 6 Daha Düşerse Magmaya Ulaşacak!
Vakit Geldi Mi? Alanındaki En İyi Altcoin Büyük Hareketin Eşiğinde Olabilir!
Vakit Geldi Mi? Alanındaki En İyi Altcoin Büyük Hareketin Eşiğinde Olabilir!
Santiment Uyardı: Alanlar Geri Satmıyor! Fiyata Dikkat! Yatırımcılar Bu Altcoin’e Olan Güvenlerini Tazeliyor!
Santiment Uyardı: Alanlar Geri Satmıyor! Fiyata Dikkat! Yatırımcılar Bu Altcoin’e Olan Güvenlerini Tazeliyor!
1 Milyon Dolar Maaşlı Eleman Arıyorlar! Bu Altcoinler Yaşadı!
1 Milyon Dolar Maaşlı Eleman Arıyorlar! Bu Altcoinler Yaşadı!
Geç Kaldı! EGLD Coin Yorum! MultiversX Bitti Mi?
Geç Kaldı! EGLD Coin Yorum! MultiversX Bitti Mi?
Yatırımcıların Gözde Altcoininde Şimdi Durum Ne? Metaverse Unutuluyor Mu?
Yatırımcıların Gözde Altcoininde Şimdi Durum Ne? Metaverse Unutuluyor Mu?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
Kemerlerinizi Bağlayın! Dogecoin’in Yükselmesi İçin 3 Neden Açıklandı! Grafikler Ne Söylüyor?
Binance Bile Fiyatını Düşüremedi! Battı Bitti Denildi Mücadelesi Devam Ediyor! İşte Altcoin’in Son Durumu!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023