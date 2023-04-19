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2021 sonunda metaverse altcoinlerin geleceğine dair iyimserlik bugünlerdekinden çok daha iyi konumdaydı. Genel piyasa düşüşü bir yana insanların fiyatlar düştükçe NFT ve metaverse, Web3 anlatısına karşı bakışı da değişti. Özellikle bireysel yatırımcılar artık bu alandan para kazanacaklarına daha az inandığı için coşkunun zayıflamasına katkı sağladı.

Meta ve Metaverse

Meta, daha önce sosyal VR platformunu 18 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlandırdıktan sonra bugün Horizon Worlds’ü ABD ve Kanada’daki genç kullanıcılara açtığını duyurdu. Şirket, genişlemenin bir parçası olarak, yaşa uygun bir dizi koruma ve güvenlik varsayılanları getirdiğini söylüyor. Kullanıcı çekme noktasında ciddi sorun yaşayan şirket hizmet bölgesini ve yaş grubunu genişletiyor. Milyarlarca dolar zarar yazan Meta yine de Metaverse hayallerinden vazgeçmiş değil.

Meta’nın Horizon Worlds‘e erişimi 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcılara açmayı planladığı Şubat ayında sızdırılan bir notla ortaya çıktığı için bugünkü duyuru sürpriz olmadı. O dönemde Senatörler Richard Blumenthal ve Ed Markey Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e bir mektup yazarak gençlere “potansiyel zararlarla dolu dijital alana” erişim sağlamanın kötü bir fikir olacağını savunarak planları durdurması çağrısında bulunmuşlardı. Meta, Worlds’ü bu yaş grubuna sunmadan önce ebeveynlerin ve gençlerin deneyimi yönetmelerine yardımcı olmalarını sağlayan back-end korumaları ve ebeveyn gözetim araçları dahil olmak üzere yeni güvenlik özelliklerine yatırım yaptığını söylüyor. Şirket, Horizon Worlds’ü gençlere yavaş yavaş sunduğunu, böylece daha geniş bir alana yayılmadan önce kullanımı dikkatlice inceleyebileceğini söylüyor.

Gençler kimleri takip edeceklerini ve kimlerin onları geri takip edebileceğini seçebiliyor ve profilleri otomatik olarak özel olarak ayarlanıyor, bu da onları takip etmek isteyen herkesi onaylayabilecekleri veya reddedebilecekleri anlamına geliyor. Meta ayrıca varsayılan olarak bir gencin aktif durumunu ve Horizon Worlds konumunu diğer insanlara göstermez, ancak gençler bağlantılarının çevrimiçi olarak aktif olup olmadıklarını ve hangi halka açık dünyada veya etkinlikte olduklarını görüp göremeyeceğini seçebildikleri için bu ayarlar değiştirilebilir.

Metaverse Altcoinler Yükselir Mi?

Kısa vadede bunun büyük bir benimseme dalgası başlatması beklenemez. Doğal olarak bu haberin şimdilik metaverse altcoinler üzerinde ciddi bir katkısı olacağını düşünmemeliyiz. Ancak daha fazlası var. Meta önceki dönemde kendi metaverse ürününü daha ileriki yaş gruplarına açmıştı. Ancak bir sorun var. Bu yaş grubu internetin Web1 ve Web2 dönemini gördü. Yani Web3, metaverse anlatısını benimsemeleri çok daha zor. Ancak 13-17 yaş grubu dijital çağın ortasında doğdu. İnternette vakit geçirmeye 4-5 yaşlarında başladılar ve 20 yaş üstü gençlerdeki gibi internete erişim oranları düşük değildi. Yani daha şanslı bir yaş grubundan bahsediyoruz. Üstelik küçük yaşta internet, bilgisayar, tablet gibi kavramlarla tanıştıkları için metaverse onlar için daha anlaşılabilirdir.

İkinci önemli detay ise bundan 10 yıl sonranın genç nüfusu bunlar olacak. Eğer 13-17 yaş grubu metaverse ile erkenden tanışırsa bu gelecek yaşlarında da onların burada zaman geçirmesine yardımcı olabilir. Üstelik bu neslin çocukları da ergenlik döneminde metaverse ise tanışmış insanların evlatları olacak. Son olarak bu yaş grubu iş, sosyal hayat vesair gibi gününün çoğunu meşgul eden şeylere sahip değil. Günün büyük bölümünde metaverse onlar için dijital sosyalleşme alanı olabilir.