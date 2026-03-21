Meta Metaverse Stratejisini Değiştiriyor Mobil Öncelik VR Geri Planda

Teknoloji devi Meta, metaverse alanındaki stratejisinde önemli bir yön değişikliğine giderek odağını mobil platformlara kaydırıyor. Şirketin daha önce yalnızca sanal gerçeklik gözlüklerine dayalı bir deneyim geliştirme yaklaşımından uzaklaştığı görülüyor.

VR Kararı Tepkiler Sonrası Geri Çekildi

Meta, Horizon Worlds platformunun Quest sanal gerçeklik gözlüklerinde 31 Mart itibarıyla kullanılamayacağını duyurmuştu. Ancak kullanıcıların yoğun tepkisi sonrası bu karardan geri adım atıldı. Özellikle VR kullanıcıları, mobil sürümün yeterli deneyimi sunamadığını dile getirdi.

Mobil Odaklı Yeni Strateji

Şirketin teknoloji yöneticisi Andrew Bosworth, Horizon Worlds’ün mevcut VR oyunları için desteklenmeye devam edeceğini açıkladı. Bununla birlikte platform için yeni VR oyunlarının geliştirilmeyeceğini de vurguladı.

Bosworth’un açıklamasında şirketin yön değişikliğini açıkça ortaya koyan ifadeler yer aldı:

Horizon Worlds’ü mevcut VR oyunları için çalışır durumda tutma kararı aldık, ancak yeni içerik planlarımız mobil platformlara odaklanıyor.

Reality Labs Zararı Baskı Yaratıyor

Meta’nın metaverse birimi Reality Labs, 2020 yılından bu yana ciddi finansal kayıplar yaşadı. Toplam zarar 80 milyar doların üzerine çıkarken, birim henüz kârlılığa ulaşamadı. Bu tablo, stratejik değişimin arkasındaki temel nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket yönetimi, metaverse sektörünün beklenen hızda büyümediğini ve bu durumun yatırımların geri dönüşünü geciktirdiğini değerlendirdi. Bu nedenle kaynakların daha geniş kullanıcı tabanına ulaşabilecek mobil platformlara yönlendirilmesi planlanıyor.

Reality Labs birimi yalnızca finansal açıdan değil, operasyonel olarak da küçülmeye gitti. Ocak ayında yaklaşık 1.500 çalışan işten çıkarıldı ve bu kişilerin büyük kısmı metaverse projelerinde görev alıyordu.

Meta’nın içerik tarafındaki yöneticilerinden Samantha Ryan da daha önce yaptığı açıklamada Horizon Worlds’ün mobil platformlarda güçlü bir ivme yakaladığını ifade etmişti. Bu gelişme, şirketin kararını destekleyen önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Böylece Meta, VR tabanlı metaverse vizyonunu tamamen terk etmese de önceliğini daha erişilebilir ve yaygın olan mobil deneyimlere kaydırmış durumda. Şirketin bu hamlesi, metaverse sektöründeki genel yön arayışını da yansıtıyor.