CME Group, Nasdaq CME Crypto Index vadeli işlemlerini başlattı, XRP vadeli kontratları ilk günde 1,1090 seviyesinde işlem gördü

CME Group, Nasdaq ile birlikte hazırlanan yeni Nasdaq CME Crypto Index’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerini resmen devreye aldı. Yeni endeks, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano ve Bitcoin Cash’in yanı sıra XRP, Stellar ve Chainlink’i de aynı düzenlemeye tabi sepet içinde bir araya getiriyor. Böylece kurumsal yatırımcılar, tek bir ürün üzerinden daha geniş bir kripto varlık grubuna erişim imkanı kazanıyor.

Nakit uzlaşılı yapı öne çıktı

Söz konusu kontratlar, Nasdaq CME Crypto Settlement Price Index temel alınarak nakit uzlaşılı şekilde işliyor. Bu yapı, fonların ilgili tokenleri doğrudan satın almadan ve saklama yükü üstlenmeden kripto piyasasına çeşitlendirilmiş erişim sağlamasına imkan veriyor. CME Group, Chicago merkezli dünyanın en büyük türev borsası işletmecilerinden biri olarak biliniyor.

Mini sözlük: Nakit uzlaşılı vadeli işlem, vade sonunda dayanak varlığın fiziki teslimi yerine fiyat farkının nakit olarak hesaplaşması anlamına gelir. Bu yöntem, özellikle kurumsal yatırımcılar için saklama ve operasyon süreçlerini sadeleştiren bir yapı sunar.

CME Group ve Nasdaq temsilcileri, ürünün sıkı yönetişim kurallarına sahip, şeffaf bir göstergeye yönelik açık piyasa talebine yanıt verdiğini belirtti.

Şirket temsilcilerine göre bu adım, şeffaflık ve kurala dayalı yapı arayan yatırımcı talebinin sonucu olarak atıldı. Vadeli işlemler, fonlara geleneksel finans piyasalarının alışılmış altyapısı içinde risk yönetimi yapma olanağı sunuyor.

İlk işlemlerde XRP kontratları izlendi

Yeni endeksin ilk yansımaları CME işlem ekranlarında görülmeye başladı. Güncel terminal verilerine göre XRPM6 kodlu standart XRP vadeli kontratı 1,1090 seviyesinde işlem gördü. Aynı gün dayanak varlıkta %3,02 düşüş kaydedilirken başlangıç hacmi 169 kontrat oldu.

Buna karşılık MXPM6 kodlu mikro XRP vadeli kontratı 1,1105 seviyesinde kaldı. Bu kontratta günlük gerileme %2,89 olarak görülürken işlem hacmi 611 kontrata ulaştı. Veriler, mikro sözleşmelerde daha yüksek bireysel ilgi oluştuğuna işaret etti.

Kontrat Kod Fiyat Günlük değişim Hacim Standart XRP vadeli işlem XRPM6 1,1090 %3,02 düşüş 169 kontrat Mikro XRP vadeli işlem MXPM6 1,1105 %2,89 düşüş 611 kontrat

İlk aşamada orta ölçekli oyuncular öne çıktı

Standart ve mikro kontratlar arasındaki hacim farkı, ürünün ilk aşamada daha çok orta ölçekli işlem şirketleri ile algoritmik yatırımcılar tarafından benimsendiğini gösteriyor. Daha büyük sermaye gruplarının ise yeni yapıyı şimdilik izlemeyi tercih ettiği değerlendiriliyor.

İlk gün görülen yaklaşık %3’lük geri çekilmeye rağmen, işlemlerin başlaması bu varlıklar için daha uzun vadeli bir piyasa altyapısının kurulmasına zemin hazırlıyor.

Piyasadaki ilk fiyat hareketi aşağı yönlü olsa da, yeni sözleşmelerin devreye girmesi XRP, XLM ve LINK gibi varlıkların düzenlenmiş türev ürünler içinde daha görünür hale gelmesi bakımından dikkat çekiyor. Endeksin ilerleyen dönemde kurumsal tarafta nasıl karşılık bulacağı, işlem hacimleri ve katılım düzeyi üzerinden izlenecek.