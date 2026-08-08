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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger 3.3.0, çoklu imza ve hata düzeltmeleriyle güncellendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, 3.3.0 sürümüyle çoklu imza ve hata düzeltmelerini gündeme aldı.
  • 🧩 On Chain Cosigner teklifi, $XRP ekosisteminde zincir üstü çoklu onayı kolaylaştırmayı hedefliyor.
  • 🛠️ fixCleanup3_3_0 paketi, izinli emir defterleri ve AMM işlemlerindeki teknik sorunları gideriyor.
  • 📌 Clawback dahil beş eski değişiklik, 3.3.0 sürümünde protokolün kalıcı parçası oldu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP Ledger ekosisteminde bu hafta On Chain Cosigner teklifi sunuldu. Teklif, ağ üzerinde yerel çoklu imza ile teklif oluşturma ve tahsilat işlevlerini XRP Ledger’a taşımayı amaçlıyor. Böylece işlemler için zincir üstünde daha düzenli ve pratik bir koordinasyon yapısı kurulması hedefleniyor. XRP Ledger, Ripple’ın kullandığı açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor.

İçindekiler
1 On Chain Cosigner teklifi öne çıktı
2 3.3.0 sürümünde düzeltme paketi yer aldı
3 Bazı değişiklikler protokolün kalıcı parçası oldu

On Chain Cosigner teklifi öne çıktı

On Chain Cosigner, birden fazla tarafın aynı işlem sürecinde yer almasını doğrudan ağ kuralları içinde destekleyecek bir yapı öneriyor. Bu yaklaşımın, özellikle ortak onay gerektiren işlemlerde dış araçlara duyulan ihtiyacı azaltabileceği değerlendiriliyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, çoklu imza süreçlerinin daha sade bir akışla yürütülmesi mümkün olabilir.

Mini sözlük: Çoklu imza, bir işlemin tamamlanması için birden fazla imzanın veya onayın gerekmesi anlamına gelir. Cosigner ise bu süreçte işlem yetkisini paylaşan ek imza sahibini ifade eder.

On Chain Cosigner teklifi, XRP Ledger üzerinde yerel çoklu imza ile teklif ve tahsilat süreçlerini mümkün kılarak işlemlerde zincir üstü koordinasyonu sadeleştirmeyi amaçlıyor.

3.3.0 sürümünde düzeltme paketi yer aldı

XRP Ledger’ın 3.3.0 sürümüyle birlikte fixCleanup3_3_0 adlı değişiklik de gündeme geldi. Bu paket, değişiklik onayına bağlı bir dizi hata düzeltmesini bir araya getiriyor. Düzenlemeler arasında VaultDeposit, VaultWithdraw, AMMDeposit, AMMWithdraw, LoanBrokerCoverDeposit ve LoanBrokerCoverWithdraw işlemlerinde, sözde hesaplara yapılan transferler için dondurma ve derin dondurma kontrollerinin tek bir yapıda birleştirilmesi bulunuyor.

Paket ayrıca hibrit tekliflerin, teklifi giren hesabın izinli alan erişimini kaybetmesi halinde açık emir defterinden kaldırılması sorununu gideriyor. Bunun yanında, izinli merkeziyetsiz borsa emir defterlerinde kalite hesaplamasına Otomatik Piyasa Yapıcı likiditesinin dahil edilmesi kaynaklı sorun da çözüme kavuşturuluyor. Tek varlıklı kasalar ve borç verme protokolü için daha hassas hesaplama ve yuvarlama düzeltmeleri de bu sürüme eklendi.

fixCleanup3_3_0 paketi, 3.3.0 sürümünde izinli emir defterleri, hibrit teklifler, tek varlıklı kasalar ve borç verme protokolü dahil birçok alanda hata düzeltmesi içeriyor.

Bazı değişiklikler protokolün kalıcı parçası oldu

3.3.0 sürümüyle birlikte uzun süredir etkin olan bazı değişiklikler artık ayrı birer ek düzenleme olarak takip edilmeyecek. Clawback, fixDisallowIncomingV1, fixInnerObjTemplate, fixNFTokenReserve ve fixUniversalNumber kalıcı biçimde protokole dahil edildi. Bu adım, söz konusu özelliklerin XRP Ledger’ın temel işleyişinin doğrudan parçası haline geldiğini gösteriyor.

Güncelleme paketi, ağın işlem mantığında daha tutarlı denetimler kurulmasına ve bazı teknik kenar durumların giderilmesine odaklanıyor. Sunulan teklif ile yayımlanan sürüm bir arada değerlendirildiğinde, XRP Ledger tarafında hem işlem koordinasyonu hem de altyapı kararlılığı açısından yeni bir aşamaya geçildiği görülüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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