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EkonomiSTABILCOIN

Japonya’nın üç büyük bankası mali yıl bitmeden ortak stabilcoin çıkaracağını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Japonya'nın üç büyük bankası, martta bitecek mali yıl içinde ortak stabilcoin çıkaracağını açıkladı.
  • 🏦 MUFG, SMBC ve Mizuho, ihraç süreci için ortak bir operasyon konseyi kuracak.
  • 💴 Japonya'da yen tabanlı dijital para kullanımına destek artarken, pazarda dolar endeksli tokenler hakimiyetini koruyor.
  • 📊 311 milyar dolarlık pazarda yen tabanlı tokenlerin payı çok sınırlı kalırken, $JPYC yaklaşık 18 milyon dolarlık büyüklükle öne çıkıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Japonya’nın en büyük üç bankası olan Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group ve Mizuho Financial Group, bu mali yıl içinde ortak bir stabilcoin ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı. Söz konusu mali yıl mart ayında sona eriyor.

İçindekiler
1 Ortak yapı için konsey kurulacak
2 Düzenleyici destek öne çıktı
3 Pazarda dolar ağırlığı sürüyor

Ortak yapı için konsey kurulacak

MUFG’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre üç banka, stabilcoin ihracına yönelik operasyonel çerçeveyi değerlendirmek ve hazırlıkları yürütmek amacıyla bir konsey kuracak. Açıklamada, bankaların ortak kurucu taraf olarak hareket edeceği, tröst bankası ya da benzer bir kuruluşun ise mütevelli rolünü üstleneceği belirtildi.

MUFG’nin açıklamasında, üç bankanın ortak kurucu taraf olarak yer alacağı ve tröst bankası ya da benzer bir kurumun mütevelli olarak görev yapacağı bildirildi.

MUFG, Japonya’nın en büyük bankacılık gruplarından biri olarak kurumsal bankacılık, ödeme sistemleri ve dijital finans alanlarında faaliyet gösteriyor. SMBC ve Mizuho da ülkenin önde gelen finans grupları arasında yer alıyor.

Düzenleyici destek öne çıktı

Japonya Finansal Hizmetler Kurumu geçen kasım ayında üç bankanın geliştirmeyi planladığı stabilcoin girişimine destek sinyali vermişti. Daha yakın dönemde ise iktidardaki Liberal Demokrat Parti, devletin yen tabanlı stabilcoin kullanımını teşvik etmesi gerektiğini duyurdu.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle bir itibari para birimine ya da benzer bir geleneksel varlığa sabitlenen dijital tokendir. Bu yapı, fiyat oynaklığını sınırlamayı ve dijital ödemelerde daha istikrarlı kullanım sağlamayı amaçlar.

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti, devletin yen tabanlı stabilcoinlerin kullanımını desteklemesi gerektiğini açıkladı.

Pazarda dolar ağırlığı sürüyor

Stabilcoin piyasasında ağırlık halen ABD doları endeksli tokenlerde bulunuyor. Tether‘ın USDT’si ile Circle’ın USDC’si, toplam pazarın %84’ünü oluşturuyor. Bu tablo, yen tabanlı ürünlerin küresel ölçekte henüz çok sınırlı bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Yen’e sabitlenmiş tokenlerin toplam büyüklüğü, 311 milyar dolarlık sektör içinde 50 milyon doların altında kalıyor. Bu alandaki en görünür örnek ise Tokyo merkezli fintech şirketi tarafından çıkarılan ve yaklaşık 18 milyon dolar piyasa değerine sahip olan JPYC olarak öne çıkıyor.

KategoriVeri
Toplam stabilcoin pazarı311 milyar dolar
USDT ve USDC’nin toplam payı%84
Yen tabanlı tokenlerin büyüklüğü50 milyon doların altında
JPYC piyasa değeriYaklaşık 18 milyon dolar

Üç büyük bankanın planladığı ortak ihraç, Japon finans sektörünün yen tabanlı dijital ödeme araçlarını kurumsal düzeyde büyütme arayışının yeni adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Girişimin operasyonel yapısı ve kullanım alanlarına ilişkin ayrıntıların, kurulacak konseyin çalışmalarıyla netleşmesi bekleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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