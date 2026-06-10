XRP ETF’lerine 7,44 milyon dolar girdi! Piyasa bu ayrışmayı nasıl okuyor?

9 Haziran’da XRP’ye dayalı spot ETF’ler, büyük kripto yatırım ürünleri arasında en güçlü günlük girişe sahne oldu. Güncel akış verilerine göre XRP ürünlerine 7,44 milyon dolar net para girişi gerçekleşirken, aynı dönemde Bitcoin fonlarından 77,44 milyon dolar, Ethereum fonlarından ise 40,85 milyon dolar çıktı.

Fon akışlarında XRP öne çıktı

Aynı veri setinde Solana ETF’lerine yaklaşık 794 bin dolar giriş kaydedildi. Bu tablo, XRP yatırım ürünlerinin gün içinde rakiplerinin önüne geçtiğini gösterdi. XRP, Ripple Labs ile bağlantılı dijital varlık olarak özellikle sınır ötesi ödeme alanındaki kullanımıyla biliniyor.

XRP ürünlerine 7,44 milyon dolar net giriş olurken, Bitcoin fonlarından 77,44 milyon dolar ve Ethereum ürünlerinden 40,85 milyon dolar çıktı.

Fon tarafındaki bu ayrışma, yatırımcı tercihlerinde kısa vadeli bir yön değişimine işaret ediyor olabilir. Ancak söz konusu girişin, XRP’nin toplam piyasa değeri ve günlük işlem hacmiyle karşılaştırıldığında sınırlı kaldığı da görülüyor. Bu nedenle veriler, ilginin sürdüğünü gösterse de tek başına güçlü bir fiyat toparlanmasını teyit etmiyor.

Fiyat görünümünde baskı sürüyor

XRP fiyatı ise aynı süreçte daha zayıf bir görünüm sergiledi. Varlık, birkaç ay süren sıkışma yapısının aşağı yönde kırılmasının ardından 1,11 dolar civarında işlem gördü. Mart ayından bu yana oluşan alçalan üçgen formasyonunun tamamlanmasıyla birlikte 1,28 ile 1,30 dolar aralığındaki kritik destek bölgesi kaybedildi.

Destek seviyesinin kırılması sonrasında satış baskısı fiyatı 1,10 dolar bandına çekti. XRP ayrıca 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,25 ile 1,40 dolar arasında kümelenen bu seviyeler, kısa vadede önemli direnç alanı olarak izleniyor.

Teknik göstergeler karışık sinyal veriyor

Buna karşın bazı teknik göstergeler satış dalgasının hız kesebileceğine işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 30 seviyesine yakın aşırı satım bölgesine geriledi. Bu görünüm, piyasalarda zaman zaman kısa vadeli dip arayışıyla ilişkilendiriliyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın son dönemdeki fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen teknik göstergedir. Genellikle 30 seviyesi aşırı satım, 70 seviyesi ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Son satış dalgası sırasında işlem hacminde de dikkat çekici artış görüldü. Hacimdeki bu yükseliş, bazı durumlarda piyasanın sert satış sonrası denge arayışına girdiğine işaret edebilir. Yine de teknik zayıflığın tamamen sona erdiğini söylemek için mevcut veriler yeterli görünmüyor.

Kurumsal ilgi ile spot piyasa arasında fark oluştu

ETF verileri, düzeltme döneminde kurumsal yatırımcıların nasıl konumlandığına dair erken bir işaret sunuyor olabilir. Daha geniş piyasada çıkışlar görülürken XRP odaklı yatırım ürünlerine para girişinin sürmesi, talebin tamamen ortadan kalkmadığını düşündürüyor.

Bununla birlikte spot piyasada teknik baskı devam ederken, ETF tarafındaki ilginin tek başına yön değişimini garanti etmediği anlaşılıyor. XRP’nin daha güçlü bir toparlanma sergilemesi için hem fon girişlerinin sürmesi hem de genel kripto para piyasasındaki risk iştahının yeniden güç kazanması gerekecek.