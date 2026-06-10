XRP’de kayıplı satışlar öne çıktı! Piyasada dip tartışması neden hızlandı?

XRP piyasasında yatırımcıların zararına satışlarının belirgin biçimde arttığı görülüyor. Glassnode verilerine göre, XRP’nin gerçekleşen kar zarar oranının 90 günlük hareketli ortalaması 0,38’e kadar geriledi. Bu tablo, piyasada zararına elden çıkarılan varlıkların karla satılanlara göre açık biçimde ağır bastığına işaret ediyor.

Kayıplı satışlarda dikkat çeken bozulma

Söz konusu oran, yatırımcıların zincir üzerinde gerçekleştirdiği kar ve zararları karşılaştırıyor. Mevcut seviyeye göre, piyasada gerçekleşen her 1 dolarlık zarara karşılık yalnızca 38 sent kar yazılıyor. Başka bir ifadeyle, el değiştiren XRP’lerin büyük bölümünün maliyetinin mevcut fiyatın üzerinde kaldığı anlaşılıyor.

Mini sözlük: Gerçekleşen kar zarar oranı, blokzincir üzerinde taşınan coinlerin satış anındaki maliyetine göre karla mı yoksa zararla mı el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir ölçüttür. Oranın 1 seviyesinin altına inmesi, zararla yapılan işlemlerin karla yapılan işlemlerden daha baskın hale geldiğini gösterir.

Bu görünüm, 2025 yılında görülen zirve dönemine kıyasla sert bir yön değişimine işaret ediyor. O dönemde oran 50 seviyesine kadar çıkmıştı. Yani zararına satış yapanlara karşılık karla satış yapanlar yaklaşık 50 kat daha baskın durumdaydı.

Piyasanın mevcut görünümünde her 1 dolarlık zarara karşı yalnızca 38 sent kar gerçekleşmesi, XRP işlemlerinde zararla satış baskısının belirgin biçimde öne çıktığını gösteriyor.

Piyasada teslimiyet sinyali

Oranın 1 seviyesinin belirgin biçimde altına inmesi, piyasalarda genellikle teslimiyet evresiyle ilişkilendiriliyor. Bu aşama, uzun süre zarar taşıyan yatırımcıların baskıya daha fazla dayanamayarak satışa yöneldiği dönem olarak tanımlanıyor. Böyle bir tablo çoğu zaman yüksek korku düzeyi ya da zorunlu satışlarla birlikte ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte, teslimiyet sinyali her zaman fiyatın tam dip seviyesini verdiği anlamına gelmiyor. Yine de bu tür dönemler, düşüş trendlerinde yorgunluğun arttığı ve satış baskısının son evresine yaklaşılmış olabileceği noktalarla sık sık çakışıyor. Bu nedenle bazı piyasa gözlemcileri, XRP’deki ayı piyasasının son safhalarına girilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Fiyat performansı ve son durum

CoinDesk verilerine göre XRP haberin yazıldığı sırada 1,11 dolar civarında işlem gördü. Varlık, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti. Geçen yıl temmuz ayında ise fiyat 3,60 doların üzerine çıkmıştı.

XRP, sınır ötesi ödeme odaklı yapısıyla bilinen bir kripto varlık olarak öne çıkıyor. Son veriler, fiyat gerilemesinin yalnızca piyasa değerinde değil, yatırımcı davranışında da belirgin bir bozulmaya yol açtığını ortaya koyuyor.