Bitcoin 60 bin doların altına indi! Grayscale hangi sinyale dikkat çekti?

Bitcoin’in kısa süre önce 60 bin doların altına gerileyerek mevcut döngünün en düşük seviyesini görmesi, piyasada dip seviyenin oluşup oluşmadığına ilişkin tartışmaları yeniden hızlandırdı. Kripto varlık yöneticisi Grayscale, yayımladığı son piyasa değerlendirmesinde bu soruya temkinli bir yanıt verdi.

Grayscale’in değerleme işareti ne söylüyor?

Şirketin analizine göre Bitcoin mevcut seviyelerde ucuz sayılabilecek bir bölgede işlem görüyor. Buna karşın fiyatların, FTX çöküşü sonrasında görülen sert satış dönemindeki kadar derin iskontolu seviyelere henüz inmediği belirtildi. Bu nedenle rapor, güçlü bir dip teyidinden çok, temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.

Grayscale, değerlendirmesinde bileşik bir zincir üstü değerleme göstergesi kullandı. Bu gösterge, Bitcoin yatırımcılarının gerçekleşmemiş kar veya zarar durumunu, fiyatın coin days destroyed temelli uzun vadeli değerleme kıstası karşısındaki konumunu ve benzer zincir üstü ölçütleri birlikte ele alarak piyasanın tarihsel ortalamalara göre nerede bulunduğunu hesaplıyor. Grayscale, dijital varlık odaklı yatırım ürünleriyle bilinen en büyük kripto varlık yöneticilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Coin days destroyed, uzun süre cüzdanda bekleyen Bitcoin’lerin hareket ettiği anlarda etkinliği ölçen bir zincir üstü göstergedir. Eski coin’lerin taşınması arttığında, uzun vadeli yatırımcı davranışında değişim olduğu düşünülebilir.

Grayscale’e göre zincir üstü veriler Bitcoin’in düşük değerlenmiş bir varlığa işaret ettiğini gösteriyor, ancak fiyatlar önceki büyük piyasa kırılmalarında görülen kadar sert iskontolu bölgelere henüz ulaşmış değil.

Geçmiş döngülere göre daha sınırlı bir düşüş olabilir

Raporda, son gerilemeye rağmen mevcut ayı piyasasının önceki dönemlere kıyasla daha sığ kalabileceği değerlendirildi. Bu görüşün arkasında, daha zayıf seyreden boğa dönemi ile piyasa yapısındaki görece iyileşmenin bulunduğu aktarıldı. Başka bir deyişle, satış baskısı sürse bile geçmişteki kadar derin bir bozulma yaşanmayabileceği düşünülüyor.

Bileşik göstergenin verdiği sinyal de bu çerçeveyi destekliyor. Verilere göre Bitcoin fiyatı uzun vadeli ortalamasının belirgin biçimde altında bulunuyor. Ancak bu durum tek başına fiyatın kesin olarak dip yaptığı anlamına gelmiyor; yalnızca varlığın tarihsel kıyaslamalarda daha düşük değerleme bölgesine indiğini gösteriyor.

Düzenleme süreci ve kaldıraç baskısı öne çıkıyor

Grayscale’e göre piyasanın gerçekten taban oluşturup oluşturmadığı, CLARITY Act etrafındaki son gelişmelere de yakından bağlı. ABD’de dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçeveyi şekillendirmeyi hedefleyen bu tasarının Senato sürecinde nasıl ilerleyeceği, yatırımcı algısı üzerinde önemli etki yaratabilir.

Öte yandan piyasadaki kaldıraç miktarı da izlenen başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Raporda, yüksek kaldıraçla pozisyon taşıyan büyük Bitcoin yatırımcılarının bilançolarını ne ölçüde dengeleyebileceğinin kritik olduğu vurgulandı. Bu dengenin sağlanamaması halinde kısa vadede zorunlu tasfiyelerin ve ilave aşağı yönlü baskının yeniden gündeme gelebileceği kaydedildi.

Bu tablo, Bitcoin’de fiyatların ucuz bölgeye yaklaştığına dair bazı işaretler bulunduğunu ortaya koysa da, piyasanın yönü üzerinde hem düzenleyici gelişmelerin hem de kaldıraç kaynaklı risklerin belirleyici olmaya devam edeceğine işaret ediyor.