Morgan Stanley, Kendi Adıyla Spot Bitcoin ETF Başlatmaya Hazırlanıyor

ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Morgan Stanley, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu ikinci güncellenmiş S-1 başvurusu ile spot Bitcoin ETF’ine bir adım daha yaklaşmış görünüyor. Şirket, onay alması durumunda Morgan Stanley Bitcoin Trust adıyla MSBT kodu üzerinden NYSE Arca’da işlem görecek bir ETF hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Başvuruda Detaylar, Fonun Yapısını Netleştiriyor

Güncellenen başvuru belgelerine göre fon, 10.000’lik sepet büyüklüğüyle piyasaya sunulacak ve ilk etapta 50.000 adet hisse ile işlemlere başlayacak. Bu ilk hisselemeye karşılık yaklaşık 1 milyon dolarlık bir başlangıç sermayesi öngörülüyor. Sektörde pek çok ETF lansmanına kıyasla düşük bir başlangıç hacmi belirlenmiş olsa da, öncelikli hedefin operasyonu test etmek ve süreçlerin sorunsuz ilerlemesini sağlamak olduğu belirtiliyor.

Belgede dikkat çeken bir diğer unsur ise, Morgan Stanley’nin 9 Mart’ta iki adet hisse alımı gerçekleştirmiş olması. Söz konusu adımın, firmanın operasyonel hazırlıklarını test etmek için yapılan rutin bir uygulama olduğu aktarılıyor.

Kurumlar Arası İşbirliği ve Altyapı

ETF’nin operasyonel altyapısı için, kripto sektörünün önde gelen isimlerinden Coinbase, prime broker olarak görev alacak. Coinbase bu kapsamda Bitcoin işlemlerini yönetirken, geleneksel finans dünyasının köklü kuruluşlarından BNY Mellon ise nakit saklama ve fonun idari işlemlerini üstlenecek. Bu model ile hem teknik yeterlilik hem de regülasyon taleplerinin uyumlu bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Coinbase’in son dönemde kripto odaklı ETF’lerde sıkça görev alması ve BNY Mellon’un sağladığı kurumsal güven, özellikle geleneksel yatırımcılar için ek bir koruma katmanı oluşturuyor.

ABD Bankaları Arasında İlk Olabilir

Morgan Stanley, bu girişimi başka bir şirket üzerinden ya da dolaylı yollardan değil, doğrudan kendi ismiyle lanse etmeye hazırlanıyor. ABD’de son yıllarda spot Bitcoin ETF’lerinde genellikle varlık yönetim şirketleri ön plana çıkarken, doğrudan bir bankanın bu tür bir ürünü başlatmasının sektörde bir ilk olacağı belirtiliyor. Şirketin mevcut müşteri portföyü ve güçlü dağıtım ağı sayesinde, olası bir onay sonrası geleneksel yatırımcıların kripto paralara erişimi daha da kolaylaşabilir.

Varlık yönetiminde önemli bir paya sahip olan Morgan Stanley, bu adımla Bitcoin’i portföylerine katmak isteyen geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilecek nitelikte bir aracı sunmaya hazırlanıyor.

Onay Süreci Belirsizliğini Koruyor

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onay süreçleri geçmişte oldukça temkinli ilerledi. SEC’in kripto paralara yönelik uyguladığı sıkı denetim ve düzenleme talepleri nedeniyle, her başvurunun sonucu kesinlik taşımıyor. Ancak, Morgan Stanley’nin ikinci kez güncellenmiş başvuru yapması, düzenleyici kurumla yürütülen kapsamlı bir değerlendirme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor.

Bu aşamada başvurudaki her revizyon, varlık saklama, piyasa riski ve yatırımcı güvenliği gibi önemli başlıklarda düzenleyiciden gelen geri bildirimlere yanıt olarak hazırlanıyor.

Sektörde Dönüşüm Beklentisi

Eğer başvuru onaylanırsa, Morgan Stanley’nin doğrudan adını taşıyan bu ETF ile birlikte kripto paralar geleneksel finans dünyasının merkezine daha da yakınlaşacak. Geleneksel yatırımcılar için Bitcoin’e erişim yolları genişlerken, piyasada likiditenin ve kurumsal güvenin artması da mümkün olacak. Şirketin bu doğrudan adımı, bankacılık sektörüyle kripto dünyası arasındaki sınırların artık daha da silikleştiğini gösteriyor.