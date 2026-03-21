Ethereum’da Büyük Tuzak mı Kuruluyor Rekor Alımların Ardında Şok Senaryo

Ethereum piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mart 2026 itibarıyla agresif alıcıların işlem hacmi 142 milyon dolara ulaşarak son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların ilgisinin yeniden yükseldiğine işaret ediyor ancak fiyat hareketleri aynı ölçüde güçlü bir tepki vermiş değil.

Agresif Alım Hacmi Neden Yükseldi

Kripto piyasasında “taker volume” olarak bilinen agresif alım hacmi, mevcut likiditeyi doğrudan tüketen emirleri ifade ediyor. Bu göstergenin yükselmesi, yatırımcıların daha hızlı ve kararlı şekilde pozisyon aldığını gösterir. Mart ayında görülen zirvenin arkasında birkaç temel faktör öne çıkıyor.

İlk olarak, Ethereum’un borsalardan önemli ölçüde çekilmesi arzın daralmasına yol açtı. İkinci olarak, Coinbase Premium Index verisinin Şubat sonundan bu yana pozitif kalması, özellikle ABD merkezli yatırımcı talebinin güçlendiğini ortaya koydu. Ayrıca Ethereum ETF’lerine yönelik beklentiler ve ağ güncellemelerine dair söylentiler de piyasa ilgisini artıran unsurlar arasında yer aldı.

Fiyat Neden Aynı Tepkiyi Vermedi

Yüksek alım hacmine rağmen Ethereum fiyatında belirgin bir sıçrama görülmedi. Bu durum, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ve trendin netleşmesini beklediğini düşündürüyor. Veriler, arzın azalmasına rağmen bazı yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerini hâlâ yüksek bulduğunu ortaya koyuyor.

Bu tablo, 2022 yılında yaşanan benzer dönemleri hatırlatıyor. O dönemde de alım hacminde artış gözlenmiş, ancak ardından sert düzeltmeler gelmişti. Bu nedenle mevcut yükseliş sinyali tek başına kalıcı bir toparlanma için yeterli görülmüyor.

Ethereum İçin Kritik Seviyeler Netleşiyor

Analistler, Ethereum için en kritik eşik olarak 2.000 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda zincirleme likidasyonların tetiklenebileceği ve fiyatın 1.700 dolara, hatta 1.500 dolara kadar gerileyebileceği değerlendiriliyor. Bu senaryo yaklaşık yüzde 19’luk bir düşüş ihtimaline işaret ediyor.

Buna karşılık Ethereum’un 2.100 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü hareket alanı genişleyebilir. Bu durumda fiyatın 2.500 dolara doğru ilerlemesi ve yıl sonuna kadar daha yüksek seviyelerin gündeme gelmesi mümkün görülüyor.

İki ana senaryonun dışında, fiyatın 1.900 ile 2.200 dolar aralığında sıkıştığı bir yatay seyir ihtimali de öne çıkıyor. Böyle bir tabloda piyasanın yön bulmakta zorlanacağı ve yatırımcıların daha kısa vadeli stratejilere yönelebileceği ifade ediliyor.

Ethereum’un önümüzdeki dönemdeki performansının yalnızca teknik seviyelere değil, aynı zamanda makroekonomik gelişmelere ve kurumsal benimsenme hızına bağlı olacağı belirtiliyor. Bu unsurların birlikte şekillendireceği süreçte piyasanın yönü daha net hale gelebilir.