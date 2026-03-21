ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan Kriptoya Yönelik Büyük Düzenleme Dönüşümü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2026’da düzenlediği “SEC Speaks” etkinliğinde kurumsal düzenleme stratejisinde kapsamlı bir değişime işaret etti. Komisyonun başkanı Paul S. Atkins, yalnızca mevcut kurallarda küçük ayarlamalar yerine, piyasa uygulamalarına uygun tamamen yeni bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Atkins’in liderliğinde ilan edilen bu yeni düzen, kripto para ve dijital varlıklar özelinde özellikle dikkat çekiyor.

Yeni Düzenin Temelini “Advance, Clarify, Transform” Yaklaşımı Oluşturuyor

Atkins, konuşmasında kurumun yenilikçi adımlarını üç temel başlık altında topladı: Geliştir, Netleştir, Dönüştür. Komisyonun gelecekteki tüm düzenlemeleri bu çerçeveye oturtması bekleniyor. Yeni vizyonun temelinde yer alan “Geliştir” başlığı, artık günümüzle örtüşmeyen eski kuralların piyasanın güncel yapısına uygun hale getirilmesini hedefliyor.

Atkins, piyasaların daha hızlı, dijitalleşmiş ve birbirine eskisinden çok daha bağlı hale geldiğine işaret etti. Kripto para, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve yapay zekâ destekli işlem teknolojilerindeki gelişmelerin finansal sistemi kökten dönüştürdüğünü belirtti. Komisyon bu dinamiklere uygun adımlar atmaya çalışıyor.

Kripto Pazarında Belirsizlik Açıkça Kabul Edildi

Düzenlemelerde şeffaflığın eksikliğine odaklanan “Netleştir” başlığı, dijital varlık sektöründe yıllardır tartışılan bir soruna işaret ediyor. Uzun süre ABD’de hangi dijital varlıkların menkul kıymet olarak değerlendirileceği konusu netleşmediği için pek çok yenilikçi proje faaliyetlerini ülke dışında yürütmeyi tercih etti.

Paul S. Atkins, dijital varlıklar alanında inovasyonun ABD dışında gerçekleşmesinin önemli nedenlerinden birinin regülasyonlarda yaşanan belirsizlik olduğunu vurguladı.

Artık Komisyon’un odağı, regülasyonları daha anlaşılır kılmak üzerine kurulu. Kuralların sade ve açık olması planlanıyor; böylece şirketler yasal çerçevede nasıl hareket edeceklerini daha net görebilecek.

Asgari ve Etkin Düzenleme Anlayışı Öne Çıkıyor

Yeni ajandanın son ayağında ise “Dönüştür” yaklaşımı bulunuyor. SEC Başkanı Atkins, bu başlık altında kurumun “minimum etkili düzenleme” prensibiyle hareket edeceğini ifade etti. Yani gereksiz veya piyasada karşılığı kalmayan kuralların kaldırılması, uygulamaların sadeleştirilmesi hedefleniyor.

Genellikle düzenleyici kurumlar yeni teknolojiler karşısında önlem amaçlı daha fazla kural koyma eğiliminde olsa da, SEC tam tersine, artık işlevsiz kalan kuralların ayıklanmasına hazırlanıyor. Ancak hangi düzenlemelerin hafifletileceği ya da kaldırılacağı konusunda ayrıntı verilmiş değil; bu sürecin zaman alabileceği öngörülüyor.

Washington’da Daha Kapsamlı Bir Değişim Görülüyor

SEC’in başlattığı bu değişim, ABD’de sermaye piyasaları regülasyonunda genel bir eğilimin parçası olarak ortaya çıkıyor. Son dönemde yapay zekâ ve kripto varlıklar gibi hızlı gelişen sektörlerde daha esnek yaklaşımlar benimsendiği gözleniyor. Komisyonun son adımları da bu atmosferle paralellik gösteriyor.

Tüm bu adımlar, regülasyonların ortadan kaldırılacağı anlamına gelmiyor; fakat artık standartların, teknolojik gelişmelere ayak uyduracak şekilde yeniden şekillendirilmesi amaçlanıyor.

Kripto piyasası ve diğer hızlı gelişen finansal teknolojiler açısından netleşen kurallar, yeni oyuncuların ABD pazarında daha rahat faaliyet göstermesinin önünü açabilir. Atkins’in vurguladığı kapsamlı reformun, yasa ve uygulamalara nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde şekillenecek.