ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan Kriptoya Yönelik Büyük Düzenleme Dönüşümü

Bilmeniz Gerekenler

  • SEC, “Geliştir, Netleştir, Dönüştür” ilkeleriyle düzenleyici yaklaşımını köklü biçimde değiştirmeyi planlıyor.
  • Kurul, belirsizliğin dijital varlık inovasyonunu yurt dışına ittiğini özellikle belirtmiş bulunuyor.
  • Gelecek dönemde daha sade ve güncel regülasyonların kripto sektörünü etkilemesi bekleniyor.
COINTURK
COINTURK

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2026’da düzenlediği “SEC Speaks” etkinliğinde kurumsal düzenleme stratejisinde kapsamlı bir değişime işaret etti. Komisyonun başkanı Paul S. Atkins, yalnızca mevcut kurallarda küçük ayarlamalar yerine, piyasa uygulamalarına uygun tamamen yeni bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Atkins’in liderliğinde ilan edilen bu yeni düzen, kripto para ve dijital varlıklar özelinde özellikle dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Yeni Düzenin Temelini “Advance, Clarify, Transform” Yaklaşımı Oluşturuyor
2 Kripto Pazarında Belirsizlik Açıkça Kabul Edildi
3 Asgari ve Etkin Düzenleme Anlayışı Öne Çıkıyor
4 Washington’da Daha Kapsamlı Bir Değişim Görülüyor

Yeni Düzenin Temelini “Advance, Clarify, Transform” Yaklaşımı Oluşturuyor

Atkins, konuşmasında kurumun yenilikçi adımlarını üç temel başlık altında topladı: Geliştir, Netleştir, Dönüştür. Komisyonun gelecekteki tüm düzenlemeleri bu çerçeveye oturtması bekleniyor. Yeni vizyonun temelinde yer alan “Geliştir” başlığı, artık günümüzle örtüşmeyen eski kuralların piyasanın güncel yapısına uygun hale getirilmesini hedefliyor.

Atkins, piyasaların daha hızlı, dijitalleşmiş ve birbirine eskisinden çok daha bağlı hale geldiğine işaret etti. Kripto para, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve yapay zekâ destekli işlem teknolojilerindeki gelişmelerin finansal sistemi kökten dönüştürdüğünü belirtti. Komisyon bu dinamiklere uygun adımlar atmaya çalışıyor.

Kripto Pazarında Belirsizlik Açıkça Kabul Edildi

Düzenlemelerde şeffaflığın eksikliğine odaklanan “Netleştir” başlığı, dijital varlık sektöründe yıllardır tartışılan bir soruna işaret ediyor. Uzun süre ABD’de hangi dijital varlıkların menkul kıymet olarak değerlendirileceği konusu netleşmediği için pek çok yenilikçi proje faaliyetlerini ülke dışında yürütmeyi tercih etti.

Paul S. Atkins, dijital varlıklar alanında inovasyonun ABD dışında gerçekleşmesinin önemli nedenlerinden birinin regülasyonlarda yaşanan belirsizlik olduğunu vurguladı.

Artık Komisyon’un odağı, regülasyonları daha anlaşılır kılmak üzerine kurulu. Kuralların sade ve açık olması planlanıyor; böylece şirketler yasal çerçevede nasıl hareket edeceklerini daha net görebilecek.

Asgari ve Etkin Düzenleme Anlayışı Öne Çıkıyor

Yeni ajandanın son ayağında ise “Dönüştür” yaklaşımı bulunuyor. SEC Başkanı Atkins, bu başlık altında kurumun “minimum etkili düzenleme” prensibiyle hareket edeceğini ifade etti. Yani gereksiz veya piyasada karşılığı kalmayan kuralların kaldırılması, uygulamaların sadeleştirilmesi hedefleniyor.

Genellikle düzenleyici kurumlar yeni teknolojiler karşısında önlem amaçlı daha fazla kural koyma eğiliminde olsa da, SEC tam tersine, artık işlevsiz kalan kuralların ayıklanmasına hazırlanıyor. Ancak hangi düzenlemelerin hafifletileceği ya da kaldırılacağı konusunda ayrıntı verilmiş değil; bu sürecin zaman alabileceği öngörülüyor.

Washington’da Daha Kapsamlı Bir Değişim Görülüyor

SEC’in başlattığı bu değişim, ABD’de sermaye piyasaları regülasyonunda genel bir eğilimin parçası olarak ortaya çıkıyor. Son dönemde yapay zekâ ve kripto varlıklar gibi hızlı gelişen sektörlerde daha esnek yaklaşımlar benimsendiği gözleniyor. Komisyonun son adımları da bu atmosferle paralellik gösteriyor.

Tüm bu adımlar, regülasyonların ortadan kaldırılacağı anlamına gelmiyor; fakat artık standartların, teknolojik gelişmelere ayak uyduracak şekilde yeniden şekillendirilmesi amaçlanıyor.

Kripto piyasası ve diğer hızlı gelişen finansal teknolojiler açısından netleşen kurallar, yeni oyuncuların ABD pazarında daha rahat faaliyet göstermesinin önünü açabilir. Atkins’in vurguladığı kapsamlı reformun, yasa ve uygulamalara nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde şekillenecek.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Morgan Stanley, Kendi Adıyla Spot Bitcoin ETF Başlatmaya Hazırlanıyor

Hyperliquid (HYPE) Tokenında 44–50 Dolar Hedefi: 35 Dolar Bölgesinde Alıcılar Aktif

Beyaz Saray’dan Kripto Düzenlemesine İlk Onay: Senato Komitesi Yasa İçin Harekete Geçebilir

Morgan Stanley’nin Spot Bitcoin ETF Hamlesi 160 Milyar Dolarlık Talep Potansiyeliyle Dikkat Çekiyor

Bitcoin, Küresel Para Arzı Büyürken Beklenen Yükselişi Gösteremiyor

Morgan Stanley, Bitcoin ETF Atağında Rakiplerinden Farklı Bir Yol İzliyor

Bitcoin 70 Bin Dolarda Dengeleniyor: Jeopolitik Gerilim, Enflasyon Korkusu ve Piyasa Stratejileri

COINTURK
