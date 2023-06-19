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Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası on-chain (zincir üzeri) analisti ZachXBT’nin Jeffrey Huang’ın açtığı hareket davası sonrası başlattığı yardım kampanyasında rakam üç gün gibi kısa süre içinde hedeflenen rakamın üzerine çıktı.

Bağış Kampanyasında Rakam 1 Milyon Doları Aştı

Kripto para dünyası ve önde gelen şirketler, ünlü zincir üzeri analisti ZachXBT’nin başlattığı yardım kampanyasına çeşitli stablecoin, coin ve token‘lerde 1 milyon doların üzerinde bağış yaptı.

Zincir üzeri analiz aracı Nansen’den alınan veriler, ZachXBT’nin yüzlerce cüzdandan Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (DAI) ve hatta JESUS ve PEPE gibi memecoin’ler aldığını gösteriyor

Destekçiler arasında kripto para borsası Binance, güvenlik şirketi CertiK ve Tron’un yaratıcısı Justin Sun gibi isimler yer alıyor. Bağışlanan kripto paraların çoğu Ethereum Blockchain’inde toplanırken, daha küçük miktarlar Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Polygon ve Fantom tabanlı token’lerde gönderildi.

Blockchain kayıtlarına göre ZachXBT bağış kampanyası için paylaştığı cüzdan adresine gönderilen kripto paraları bu sabah başka bir cüzdan adresine taşıdı.

Kampanya Jeffrey Huang’ın Dava Açması Üzerine Başlatıldı

Zincir üzeri analisti, geçen yıl Jeffrey Huang olarak da bilinen NFT yatırımcısı MachiBigBrother’ı on milyonlarca dolar değerinde kripto parayı zimmetine geçirdiğini iddia eden bir rapor yayınlamıştı. Huang, bu rapordan dolayı ZachXBT’ye dava açtı.

16 Haziran’da ABD Teksas Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açılan davada ZachXBT’nin MachiBigBrother’ı karaladığı ve ona “ciddi itibar ve parasal zarar verdiği” iddia edildi. Açılan davaya göre ZachXBT bir kez iftira ve bir kez de hakaret suçlamasıyla karşı karşıya.

Kendisini şok eden dava üzerine harekete geçen zincir üzeri analisti, takipçilerinden Huang karşısında vereceği yasal mücadelede ortaya çıkacak olan masrafları karşılayabilmesi için destek istemiş ve en az 1 milyon dolar toplamayı hedeflemişti.