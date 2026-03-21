SHIBA INU (SHIB)

Borsalara Dev SHIB Girişi Dikkat Çekti! Bu Durum İyiye İşaret Değil!

Bilmeniz Gerekenler

  • Shiba Inu borsalarına artan token akışı yatırımcı davranışında değişime işaret ediyor.
  • Ağ aktivitesi yükselse de fiyat tarafında güçlü bir toparlanma henüz görülmüyor.
  • Piyasa dengesi kırılgan kalırken artan arz fiyat üzerinde baskı oluşturabilir.
Shiba Inu piyasasında son veriler, yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Borsalara aktarılan SHIB miktarındaki hızlı artış, özellikle kısa vadeli fiyat hareketleri açısından önemli sinyaller üretiyor. Son dönemde kaydedilen girişler, toplamda +200 milyar SHIB seviyesine yaklaşırken, piyasanın yönü konusunda negatif bir tablo ortaya koyuyor.

Borsalara Artan SHIB Akışı Ne Anlama Geliyor

Güncel verilere göre borsalardaki toplam SHIB rezervi yaklaşık 80,74 trilyon seviyesine ulaştı. Günlük artışlar yüzdesel olarak sınırlı görünse de, toplam arzın büyüklüğü nedeniyle bu hareketlerin etkisi büyüyor. Borsalara aktarılan token miktarındaki artış, genellikle yatırımcıların varlıklarını satışa hazır hale getirdiğine ya da portföylerinde yeniden konumlandırma yaptıklarına işaret edebilir.

Ağ Aktivitesi Artıyor Ancak Fiyat Tepki Vermiyor

Son 24 saat içinde aktif adres sayısında yüzde 1’in üzerinde artış yaşandı. Bu gelişme, kullanıcı etkileşiminin tamamen zayıflamadığını gösteriyor. Buna rağmen fiyat tarafında güçlü bir yükseliş eğilimi oluşmuş değil. SHIB, kısa vadeli hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ederken, bu seviyeler dinamik direnç olarak çalışıyor.

Fiyat Görünümünde Zayıflık Sürüyor

Fiyat grafiği incelendiğinde, SHIB’in daha geniş bir düşüş trendi içinde hareket ettiği görülüyor. Direnç seviyelerinin yukarı yönlü kırılması için yapılan denemeler sonuçsuz kalırken, işlem hacminde de güçlü bir artış gözlenmiyor. Bu durum, kalıcı bir yükselişin henüz desteklenmediğine işaret ediyor.

Borsalara artan girişler ile zayıf fiyat performansının birleşimi, piyasanın daha yüksek oynaklığa hazırlanıyor olabileceğini düşündürüyor. Özellikle girişlerin +200 milyar SHIB eşiğine yaklaşması ya da bu seviyeyi aşması durumunda, satış baskısının artması olası görünüyor.

Yatırımcı davranışları incelendiğinde, mevcut tablo birikimden çok dağıtım sürecine işaret ediyor. Ağ aktivitesindeki artış ilginin sürdüğünü gösterse de, bu ilginin fiyatı yukarı taşımakta yeterli olmadığı dikkat çekiyor. Talep tarafında güçlü bir artış görülmeden, arzın borsalarda yoğunlaşması fiyat üzerinde baskı oluşturabilir.

Kısa vadede hem teknik direnç seviyeleri hem de borsalardaki rezerv değişimi yakından izleniyor. Mevcut göstergeler, SHIB fiyatının hassas bir dengede bulunduğunu ortaya koyuyor. Net bir momentum değişimi yaşanmadığı sürece, piyasadaki arz fazlası aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Hyperliquid (HYPE) Tokenında 44–50 Dolar Hedefi: 35 Dolar Bölgesinde Alıcılar Aktif
Bir Sonraki Yazı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan Kriptoya Yönelik Büyük Düzenleme Dönüşümü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Morgan Stanley, Kendi Adıyla Spot Bitcoin ETF Başlatmaya Hazırlanıyor
Kripto Para
Ethereum’da Büyük Tuzak mı Kuruluyor Rekor Alımların Ardında Şok Senaryo
Ethereum (ETH)
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan Kriptoya Yönelik Büyük Düzenleme Dönüşümü
Kripto Para
Hyperliquid (HYPE) Tokenında 44–50 Dolar Hedefi: 35 Dolar Bölgesinde Alıcılar Aktif
Kripto Para
Grayscale Hyperliquid ETF İçin Başvurdu 
Hyperliquid (HYPE)
Lost your password?