Hyperliquid (HYPE) Tokenında 44–50 Dolar Hedefi: 35 Dolar Bölgesinde Alıcılar Aktif

Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE, platformun merkeziyetsiz türev işlemlerinin ana aracını oluşturuyor. 2023 sonunda piyasaya sürülen HYPE, ciddi fiyat dalgalanmalarıyla dikkat çekti. Ekim 2025’te 60 dolara yaklaşan seviyeden yüzde 40’a yakın bir gerileme yaşadıktan sonra, fiyat 35 dolarlık önemli bir destek bölgesinde denge bulmaya başladı. Bu seviyede yoğun talep oluşurken, piyasada HYPE’ın yükseliş eğiliminin korunacağına dair beklentiler öne çıkıyor.

Teknik Analiz ve Fiyat Görünümü

Son dönemde HYPE işlem hacminde gözlenen istikrar ve fiyat davranışları, güçlü bir yükseliş trendi içinde konsolidasyon evresine girildiğini gösteriyor. Teknik göstergeler, 14 önemli hareketli ortalamanın 12’sinin alım yönünde sinyal verdiğini ortaya koyuyor. Buna karşılık RSI ve diğer osilatörler ise kararsız bir görüntü sunarak, güçlü bir hareket başlamadan önce piyasada bekleyişin sürdüğünü işaret ediyor.

Grafiklerde düşüş yönlü bir takoz formasyonundan yukarı kırılım gerçekleştiği görülüyor. Analizlere göre, fiyatın yeniden 35 dolara geri dönüp bu bölgeyi test ettikten sonra 60 hatta 83 dolara doğru ivme potansiyeli gündemde. Özellikle merkeziyetsiz finans gelirlerindeki etkin rol ve zincir üstü verilerdeki olumlu tablo, mevcut yükseliş beklentisini destekliyor.

Fiyatın kısa vadede 37.84 dolarlık direnç seviyesinde (R1) hareket ettiği ve 44.46 dolar (R2) sınırının aşılması halinde bir sonraki hedef olarak 45–50 dolar bandının öne çıkabileceği belirtiliyor. Öte yandan, hareketli ortalamaların yoğunlaştığı 36–37 dolar bölgesi altına yaşanacak sarkma ise geçici bir zayıflama olarak değerlendiriliyor.

ABC Formasyonu ve Yeni Dönem Beklentisi

HYPE, teknik grafiklerde klasik bir ABC düzeltme yapısı oluşturuyor. Analizlerde önemli dirençlerin 43–44.60 dolar aralığında yer aldığı hesaplanıyor. Eğer bu bölgede ABC formasyonu tamamlanırsa, sonraki aşamada yeni bir geri çekilme olasılığının arttığı ifade ediliyor.

Teknik analizlerde, fiyatın 41 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükselişin devamı yönündeki sinyalin güçleneceği aktarılıyor.

Piyasa Dinamikleri ve İşlem Hacmi

HYPE’ın fiyat hareketi, genel kripto para piyasasındaki ruh hali ve likidite koşullarına son derece bağlı. KuCoin gibi büyük kripto borsalarında günlük 417 milyon dolarlık işlem hacmi ile dikkat çeken HYPE, hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların katılımını çekiyor. Bu güçlü hacim, Hyperliquid’in merkeziyetsiz türev ekosistemindeki konumunu da güçlendiriyor.

Bunun yanında, günlük HYPE üretiminin halen geri alımları 10 binin üzerinde aşması, kısa vadede satış baskısını artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Teknik görünüm ve hareketli ortalamalar ise uzun vadeli potansiyelde kuvvetli bir yapı sergilendiğini ortaya koyuyor.

Makro Görünüm ve DeFi Etkisi

HYPE’ın performansı, özellikle merkeziyetsiz finans platformlarının büyümesi ve piyasalarda artan likiditenin etkisiyle şekilleniyor. Layer-1 DEX’lerdeki güven ve likidite, makro ekonomik gelişmelerden de etkileniyor. Son tablo, HYPE gibi varlıkların geleneksel piyasalardan bağımsız şekilde yeni kazanımlar sağlayabildiğini gösteriyor.

Özetle, HYPE’ın güçlü teknik göstergeleri ve ekosistem kullanımı, fiyatların ana destek bölgelerini koruduğu sürece 44–50 dolar aralığına yönelme potansiyelini artırıyor. Yatırımcılar hem teknik görünümü hem de piyasa genelindeki likidite şartlarını yakından takip etmeye devam ediyor.