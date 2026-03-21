Grayscale Hyperliquid ETF İçin Başvurdu 

Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale, Hyperliquid tabanlı yeni bir spot ETF ürünü için başvuruda bulundu. Şirketin sunduğu dosyaya göre, Hyperliquid (HYPE) tokeninin fiyat hareketlerini takip edecek fonun onay alması halinde Nasdaq’ta GHYP koduyla işlem görmesi planlanıyor. Bu adım, Bitwise ve 21Shares’in benzer ürün girişimlerinin ardından geldi.

ETF Yapısı Ve Teknik Detaylar

Grayscale’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu S-1 başvurusunda, fonun doğrudan HYPE tokenine dayalı olacağı belirtildi. Saklama hizmeti için Coinbase tercih edilirken, yönetim ücreti konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, ürünün maliyet yapısına ilişkin detayların ilerleyen süreçte netleşebileceğini düşündürüyor.

Grayscale, dijital varlık yatırımlarına odaklanan en büyük kurumsal oyuncular arasında yer alıyor. Şirket daha önce Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklara dayalı yatırım ürünleriyle bilinirken, yeni ETF başvurusu portföyünü farklı blockchain projelerine genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Staking Seçeneği Gündemde

Başvuruda dikkat çeken unsurlardan biri, ilerleyen aşamada staking getirilerinin ETF yapısına dahil edilebileceğine dair ifade oldu. Belirli koşulların sağlanması halinde yatırımcıların yalnızca fiyat hareketlerinden değil, aynı zamanda staking yoluyla ek getiri elde edebileceği belirtiliyor. Bu model, özellikle pasif gelir arayan yatırımcılar açısından önemli bir avantaj sunabilir.

Benzer şekilde Bitwise ve 21Shares de kendi Hyperliquid ETF başvurularında staking mekanizmasını değerlendirmişti. Bu durum, sektörde staking destekli ETF ürünlerine yönelik artan ilgiyi ortaya koyuyor.

Hyperliquid Ekosisteminin Büyümesi

Hyperliquid, özellikle sürekli vadeli işlemler alanında öne çıkan bir protokol olarak dikkat çekiyor. Platform, petrol ve altın gibi tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının 7 gün 24 saat işlem görmesine olanak tanımasıyla geleneksel finans aktörlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Haftalık işlem hacmi zaman zaman düşüş gösterse de, 40 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında seyrederek piyasadaki güçlü konumunu koruyor. Bu veriler, Hyperliquid’in merkeziyetsiz türev piyasasında önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

2025 yılında Aster, Lighter ve edgeX gibi yeni platformlar piyasaya giriş yaparak rekabeti artırdı. Buna rağmen bu platformların işlem hacimleri çoğu haftada Hyperliquid’in gerisinde kalmaya devam ediyor.

Toplam sürekli vadeli işlem hacmi yıl boyunca 125 milyar dolar ile 300 milyar dolar aralığında dalgalandı. Bu seviyeler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor.