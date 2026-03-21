Bitcoin 70 Bin Doların Altına Gerilerken Savaş Gölgesinde Piyasalarda Riskten Kaçış Artıyor

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan Bitcoin, kısa sürede yön değiştirerek yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti ve 70.790 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüş, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq ve altın gibi geleneksel varlıklarda görülen zayıflıkla birlikte gerçekleşti. Aynı dönemde petrol fiyatlarının yükselmesi dikkat çekti ve ham petrol yüzde 7,30 artarken savaşın başladığı tarihten bu yana toplam artış yüzde 53’e ulaştı.

Küresel Piyasalarda Sermaye Çıkışı Hızlandı

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı görülüyor. Son üç ayda S&P 500 ve Nasdaq 100 ETF’lerinden toplam 64 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu rakam, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek çıkış olarak öne çıkıyor. Kasım ayında görülen 50 milyar dolarlık girişin tersine dönmesi, piyasa duyarlılığındaki değişimi açık şekilde ortaya koyuyor.

Kripto para piyasası da bu eğilimden bağımsız kalmadı. Spot Bitcoin ETF’lerinde son iki günde 253 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Aylık bazda toplam girişler 1,48 milyar dolar seviyesinde kalsa da, Kasım ile Şubat arasında biriken 6,3 milyar dolarlık çıkış, yatırımcı talebinin kırılgan yapısını gözler önüne seriyor.

Satış Baskısı Fiyat Üzerinde Etkili Oluyor

Piyasa verileri, satış baskısının henüz tam olarak dengelenemediğine işaret ediyor. Gerçekleşen kâr satışları kısa süreliğine saatlik ortalama 17 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi, ardından ivme kaybetti. Bu süreçte Bitcoin fiyatı yeniden 70.000 doların altına indi.

Geniş çaplı jeopolitik belirsizlik, talep derinliğini daraltıyor ve piyasanın satışları absorbe etme kapasitesini sınırlıyor.

Bu değerlendirme, mevcut piyasa koşullarında likiditenin zayıfladığını ve orta ölçekli satışların bile fiyat üzerinde belirgin etkiler yaratabildiğini ortaya koyuyor.

Geçmiş Savaş Döngüleriyle Benzerlik Kuruluyor

Piyasa katılımcıları, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketlerini geçmiş jeopolitik olaylarla karşılaştırıyor. 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Bitcoin önce sert bir düşüş yaşamış, ardından dört hafta içinde yüzde 24 toparlanmıştı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmamış ve yılın ilerleyen dönemlerinde fiyat yüzde 64 gerilemişti.

Benzer bir tablo günümüzde de oluşuyor. Şubat sonunda başlayan savaş sonrası Bitcoin kısa süreli yükseliş gösterdi ve bir ara yüzde 10’a yakın değer kazandı. Ancak son günlerde bu ivmenin zayıfladığı görülüyor.

Piyasa yorumları, zayıflığın arkasında likidite baskısı, artan enerji maliyetleri ve stres dönemlerinde gerçekleşen zorunlu satışların bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu unsurlar, Bitcoin’e yönelik talebin devamlılığını sınırlayan faktörler arasında değerlendiriliyor.

Bazı değerlendirmelere göre Bitcoin’in daha kalıcı bir toparlanma sürecine girmesi için daha düşük seviyelerde denge bulması gerekebilir. Özellikle 55.000 dolar civarında oluşabilecek bir dip seviyesinin ardından toparlanma ihtimali gündeme gelebilir.

Jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak piyasalardaki risk iştahının şekillenmeye devam edeceği öngörülüyor. Bu süreçte yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu ve fiyat hareketlerinin küresel gelişmelere duyarlı kalmayı sürdürebileceği değerlendiriliyor.